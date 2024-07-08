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Однушки подорожали на 5 тысяч долларов. Как за год изменились цены на квартиры в Малиновке

08.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот спальный район на окраине города застроен как советскими панельками, так и более новыми домами. В связи с этим средняя стоимость жилья здесь выше, чем во многих спальных районах. Посмотрели, как высокий спрос на квартиры в столице повлиял здесь на цены.


Фото: Яндекс Панорамы

Продолжаем исследовать изменение цен на квартиры в разных микрорайонах столицы. В этот раз мы отобрали квартиры площадью до 70 квадратных метров в домах, построенных до 2000 года (так как в таких домах покупали наибольшее количество квартир), в микрорайоне Малиновка, по которым совершались сделки купли-продажи. Рассчитали по ним среднюю стоимость квартиры и квадратного метра в апреле-мае 2024 года и сравнили с ценами сделок за аналогичный период 2023 года. И вот что получили:



За год стоимость наиболее популярной небольшой квартиры площадью до 40 квадратных метров выросла в среднем на 4850 долларов (или +12% к стоимости квадратного метра). Квартира чуть больше (до 50 квадратных метров) в 2024 году стоила в среднем на 5950 долларов дороже, чем в прошлом. Существеннее подорожали квартиры площадью от 50 до 60 квадратных метров – сразу на 10400 долларов (или +17% к стоимости квадратного метра). В то же время средняя цена квартир от 60 до 70 квадратов практически не изменилась.

При этом за апрель-май 2024 года в этом районе было куплено в два раза больше квартир, чем в прошлом году. А средняя стоимость квадратного метра в целом по всем квартирам в апреле-мае 2024 года на 18% выше, чем в аналогичный период прошлого года (1560 долларов за квадратный метр против 1322 долларов в 2023 году).

А какие вообще квартиры, где и почем покупают в 2024 году на вторичке в Минске — смотрите в новой большой аналитике Realt.

 
Теги: Минск
 
 
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Этот спальный район на окраине города застроен как советскими панельками, так и более новыми домами. В связи с этим средняя стоимость жилья здесь выше, чем во...
 
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