|
Больших квартир тут почти не осталось. Прогулялись по ЖК «Вершина», что строится в Сухарево
10.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой комплекс на окраине столицы вырос буквально в чистом поле. Еще два года назад тут не было ничего, а сегодня перед нами стоят три первых дома ЖК «Вершина». Кстати, в отличие от других минских строек, которые проходят под пристальным вниманием дольщиков, «Вершина» никому нервы не трепет. Ведь фишка застройщика – продавать только готовые квартиры. Сейчас первый дом официально сдан в эксплуатацию, а некоторые новоселы уже начали ремонты. Мы сходили посмотреть, как выглядит новый комплекс, и заодно узнали, какое жилье еще осталось в продаже.
Мы подъезжаем к новому кварталу со стороны Сухарево. Непосредственно к ЖК общественный транспорт пока не подходит, но в будущем существующие маршруты автобусов обещают продлить. Во всяком случае остановка общественного транспорта запроектирована прямо рядом с жилыми домами. Осваивает бывшие пахотные земли (около 25 гектаров) компания «СТРОМИНВЕСТ». Она же строит элитный жилой комплекс «Комфорт парк» на Тимирязева.
Весной в эксплуатацию сдали первый дом на 442 квартиры. Тут уже работает офис продаж застройщика.
− Этот дом – переменной этажности. В первых двух подъездах – по 22 этажа, в последнем – 12 этажей. Тут запроектированы квартиры площадью от 42 до 107 квадратных метров. Кстати, больших квартир в доме немного, и их уже почти разобрали. Осталось только 3 квартиры по 107 квадратных метров. А вот квартир площадью поменьше – еще достаточно, есть из чего выбрать. Стоимость квадратного метра сейчас составляет от 1325 до 1625 долларов, − рассказывает руководитель отдела продаж Марина Косюхина.
Марина обращает наше внимание на монитор, где отображается не только погода, дата, время, а еще и показатели качества воздуха. Оказывается, датчики качества воздуха установлены по всему комплексу. Каждый житель может следить за девятью показателями в режиме реального времени, скачав специальное приложение.
− Покупатели часто спрашивают у нас, как влияет соседство с МКАД и ТЭЦ на качество воздуха. В ответ мы предоставляем реальные данные нашего мониторинга. Скажу, что здесь качество воздуха лучше, чем в центре Минска. Рядом – поля, все продувается, поэтому воздух всегда свежий.
Пользуясь тем, что подъезды в многоэтажке − сквозные, мы решаем выйти во двор. Так как два дома еще достраиваются, большое внутреннее пространство сейчас находится на стадии обустройства. Зато после сдачи всех трех домов новоселы получат разнообразные детские площадки как для малышей, так и для детей постарше, воркаут, баскетбольную площадку и бесплатный велобокс на 192 велосипеда.
− Мы поняли, что людям важны закрытые дворы, хорошие детские площадки, простор и озеленение. И в «Вершине» мы можем все это предложить. Не секрет, что в Минске из-за нехватки территорий сложно реализовать крупный строительный проект. Обычно застройщики могут построить только 1-2 дома. У нас же получилось создать целостный масштабный проект в современном стиле, − отмечают в отделе продаж.
Отмечаем, что за домами уже строится новая объездная дорога.
На улице нам также рассказывают про бонус для жителей первых этажей – в каждой квартире тут предусмотрены собственные кладовые, попасть в которые можно будет с лоджии. Жители других этажей также могут приобрести кладовые площадью от 2,5 до 4,5 квадратных метров. Попасть в них можно будет со двора или со стороны паркинга.
− Кладовые у нас пользуются повышенным спросом, и на данный момент почти все уже распроданы, − уточняют в отделе продаж.
− Из этой квартиры может получиться полноценная евродвушка. Тут уже есть черновая штукатурка и чистовая стяжка пола, осталось добавить подложку и можно класть ламинат. Санузел также возведен полностью до потолка. Кроме того, в квартиру заведена вся электрика: есть разводка под санузел, под электроплиту, на потолке установлены точечные выводы под светильники. Кстати, трубы электрики в квартирах разложены прямо в плитах перекрытия – это дает возможность не штробить потолок в будущем. Новосел при покупке получит план раскладки труб и уже в них может пустить провода, − поясняет Марина.
Сверху, кстати, можно заметить, что уже стартовало возведение четвертого и пятого домов. Между первой и второй очередью зарезервировано место для строительства детского сада. Затем будет третья очередь из еще двух домов. А дальше запланирован один жилой дом, школа и парк. Социальные объекты будет строить город.
Мы выходим на улицу, чтобы посмотреть паркинг на 300 машин. Сейчас места в нем продаются вместе с квартирами. Приобрести их можно в рассрочку. По стоимости место обойдется в сумму от 2 до 6 тысяч долларов. Тут же скоро заработает и автомойка. Кстати, перед паркингом в будущем должен появиться торговый центр. Застройщика для него определит город.
Что касается ближайших перспектив, то сдача второго дома «Вершины» намечена на конец лета. Ну а первые показы начнутся уже в конце июля. Можно будет прийти, посмотреть, что-то забронировать. Во втором доме будут по 4 квартиры на площадке: 2 – по 48 квадратных метров, 2 – по 85 квадратных метров. Третий дом планируется сдать в конце года.
Интересуемся у представителей отдела продаж тем, кто покупает квартиры в ЖК. Оказывается, большая часть покупателей – это жители Сухарево.
− Люди любят свой район, им тут все понятно и знакомо. При этом других жилых комплексов, альтернативных «Вершине» по качеству, в этом районе нет. По возрасту наши покупатели – это люди от 25 до 45 лет. Мы можем предложить как компактные варианты жилья для молодых пар, так и квартиры большей площади для семей с детьми, мечтающих об улучшении жилищных условий. Помимо местных жителей, среди покупателей есть и представители регионов. Они в основном выбирают квартиры для детей-студентов.
На площадке объявлений Realt также можно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот жилой комплекс на окраине столицы вырос буквально в чистом поле. Еще два года назад тут не было ничего, а сегодня перед нами стоят три первых дома ЖК «Вершина»....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)