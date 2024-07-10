Больших квартир тут почти не осталось. Прогулялись по ЖК «Вершина», что строится в Сухарево

− Мы поняли, что людям важны закрытые дворы, хорошие детские площадки, простор и озеленение. И в «Вершине» мы можем все это предложить. Не секрет, что в Минске из-за нехватки территорий сложно реализовать крупный строительный проект. Обычно застройщики могут построить только 1-2 дома. У нас же получилось создать целостный масштабный проект в современном стиле, − отмечают в отделе продаж.

Отмечаем, что за домами уже строится новая объездная дорога.