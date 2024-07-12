Хата не прадаецца. Бизнес-леди из Минска строит дом в деревне прадеда и создает сайт с ее историей

Кто-то скажет, что столь локальная история никому не интересна, но сайт живет своей жизнью, посетители заходят буквально со всего мира – запольцы и их потомки, наверное, есть на всех континентах. Почему им это интересно? Ответ прост – ностальгия вещь сильная. Не глушится временем и расстоянием. Люди так устроены, что им всегда любопытно, а как там дела у соседа по улице, с которым в детстве коров пасли и в речке купались? Что и как с моим дружбаном по летним каникулам, который приезжал к бабушке на соседней улице? Стоит ли еще дом бывшего полицая и как сложилась судьба семьи, в которой отец застрелился из-за вскрывшейся измены (да-да, некоторые истории вполне кинематографичны, можно писать сценарий).