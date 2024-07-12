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Хата не прадаецца. Бизнес-леди из Минска строит дом в деревне прадеда и создает сайт с ее историей
12.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 200 километрах от Минска, рядом с тихим городком Глуск на берегу речки Птичь стоит деревня Заполье. В историческом и краеведческом планах она неприметна, в учебниках по истории не отмечена, архитектурно-культурного наследия за ней не числится. Но героиня нашего материала, бизнес-леди из Минска Светлана Зере чуть ли не каждые выходные проводит здесь – уже восстановила дом бабушки, строит большой красивый новый. А еще недавно запустила сайт о деревне – с уникальным и даже бесценным контентом. Для кого, для чего и есть ли в этом всем бизнес?
Истории местного значения
Дорога до Глуска дальняя, но вполне приятная – большая часть пути по скоростной трассе, потом петляющая через лес и деревни двухполоска. По пути можно загрузить багажник дарами природы – грибами, ягодами, рыбой и банными вениками. А еще изучить сайт Заполья, отрекомендованный Светланой как ценный и наиболее подробный источник информации о ее деревне.
И уникальный – сколько в Беларуси деревень, но лишь у одной есть
Кто-то скажет, что столь локальная история никому не интересна, но сайт живет своей жизнью, посетители заходят буквально со всего мира – запольцы и их потомки, наверное, есть на всех континентах. Почему им это интересно? Ответ прост – ностальгия вещь сильная. Не глушится временем и расстоянием. Люди так устроены, что им всегда любопытно, а как там дела у соседа по улице, с которым в детстве коров пасли и в речке купались? Что и как с моим дружбаном по летним каникулам, который приезжал к бабушке на соседней улице? Стоит ли еще дом бывшего полицая и как сложилась судьба семьи, в которой отец застрелился из-за вскрывшейся измены (да-да, некоторые истории вполне кинематографичны, можно писать сценарий).
Светлана говорит, что сайт уже отыскали десятки, если не сотни людей, чья судьба так или иначе связана с Запольем. Многие сюда уже не вернутся даже на часок, но сайт приоткрывает дверцу в их прошлое.
– И те, кто родился в Заполье, но уехал из деревни, и дети, внуки пишут слова благодарности – они как будто опять побывали в своем запольском детстве.
Пустеет, но не сдается
Здесь стоит сказать, что деревня умирающая. Дома, в которых постоянно живут люди, можно пересчитать на пальцах. Нежилых уже больше. Некоторые уже практически не видны с дороги – их полностью поглотила природа, и все, что раньше представляло ценность, утонуло в зеленых зарослях. Вполне вероятно, что скоро их можно будет найти в Реестре пустующих домов и купить
Мы идем по пустынной деревенской улице и останавливаемся практически у каждого дома – здесь были веселые проводы в армию, здесь чей-то отец застрелился – истории очень разные, относятся к разным временным отрезкам и людям. Для Светланы это не просто недвижимость, а кусочек мозаики деревенской истории.
– Вот дом Тихона-полицая – не самый добрый был человек в годы войны, но вроде и не навредил сильно, – говорит она.
Дом полицая, кстати, продавался и Светлана в прошлом году хотела его купить – строители отговорили, сруб не в лучшем состоянии. Больший интерес представляет собой хата чуть дальше – крепкая, с целой крышей и видом на поле и лес. Стоит тысячу долларов.
– Многие дома после того, как умирают владельцы, остаются пустовать даже если есть наследники, – рассказывает Светлана. – Внуки и правнуки, которых сюда не отправляли на летние каникулы, забывают в деревню дорогу навсегда – у них нет этой связи из детства, воспоминаний. Есть и более прозаичные причины – у людей нет денег, чтобы вкладываться в ремонт.
В бывшем доме бригадира, считавшимся когда-то лучшим, лет 15 живет пара, про которую говорят, что они стали жертвой черных риэлтеров и лишились жилья в городе. Живут с того, что работают на глуской свалке. То есть, по сути, бомжи. У местных к ним претензий ноль – образованные, не украли ничего и ни у кого.
Дома бабы Федоры давно нет, но все помнят историю, как ее внуки развели по центру дома костер и все сгорело. Остался только фундамент и выросла березовая роща в его периметре.
Есть и другие истории – тех, кто, пожив в городе, вернулись в дома своих родителей. Кто-то навсегда, кто-то хотя бы на лето.
Для справки: гаражным называют вино, производимое в малых объемах из винограда с небольших малоурожайных виноградников. Особенностью технологии является повышенное внимание виноделов к выращиванию и сбору урожая. Для производства вина тщательно отбирается только самый спелый виноград, собранный вручную.
На соседней улице живет минчанка – девушка купила здесь добротный дом и живет в нем постоянно, работает удаленно.
– Я тоже так хочу: жить в Заполье, а в Минск ездить по делам, – делится мечтами Светлана.
Вполне вероятно, что у нее это получится – дом бабушки она уже отремонтировала. С этого, собственно, все и началось.
В 2020-м году, видя что дом приходит в запустение, Светлана решила, что ей по силам его восстановить.
— Этот дом мне очень дорог, с ним связаны яркие и очень теплые воспоминания моего детства и юности. Мне совсем не хотелось потерять ту связь с детством, которая осталась в виде этого дома в деревне.
Сколько стоила реконструкция? На все про все было затрачено порядка 20 тысяч долларов. Немало, но зато дом стал полностью пригодным для жизни – хоть летом, хоть зимой. Снаружи он изменился мало, но внутри теперь современный интерьер, новая мебель и удобства как в квартире.
Тогда же Светлана начала собирать информацию о своих предках и конкретно о своей бабушке. Набралось на целую книгу, которая так и называется – «Моя бабушка». Тираж у нее небольшой, так как это бестселлер для семьи.
– Тогда я поняла, что мы очень мало знаем о своих родственниках – никто специально не записывает, из поколения в поколение не передает. Потом я подумала, что будет классно собрать историю всех семей, живших в нашей деревне, воссоздать общую картину в разное время, в какой обстановке жили предки, как их воспитывали, какими были нравы. Замахнулась опять на книгу, но вовремя остановилась, поняв, что ее прочтет и увидит совсем небольшая аудитория. И это, конечно, очень дорого. Сайт же доступен абсолютно всем потомкам жителей Заполья в любой стране – хоть в США, хоть в России.
Помощника в этом деле Светлана нашла в Глуске – журналист Ольга Янушевская на протяжении 9 месяцев собирала материал для сайта, записала более 30 интервью.
А что дальше?
Бизнес-леди говорит, что ничего с этого не имеет в материальном плане. Тогда что это за странная инвестиция?
- У меня трое детей и мне очень хочется оставить им свои знания о нашем роде. Мне было бы очень интересно читать книгу моей бабушки о ее бабушке. У меня нет такой привилегии, а у детей будет, это важно, поэтому мне на это денег не жалко.
Сайт будет постепенно пополняться не только историями, но фотографиями местной природы - чтобы люди видели, как изменяется их деревня.
Светлана надеется, что для кого-то это станет стимулом хотя бы иногда заезжать на родину предков. Возможно, кто-то вспомнит, что у них здесь есть еще дома дедов и задумается над их ремонтом.
Есть ли у Заполья шанс на возрождение? Вполне вероятно, что после того, как умрут старожилы, деревня будет жить только в теплое время года – как дачный поселок. Но Светлана оптимист и поэтому строит для своей семьи новый дом – в бабушкином всего одна спальня.
В конце участка уже стоит коробка красивого большого дома с панорамными окна на поле. Его строительство в деревне стало местной сенсацией – это первая новостройка в Заполье за долгие годы.
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В 200 километрах от Минска, рядом с тихим городком Глуск на берегу речки Птичь стоит деревня Заполье. В историческом и краеведческом планах она неприметна, в...
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