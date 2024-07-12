2 тысячи долларов за участок недалеко от Минска. Итоги земельного аукциона

Юзуфовский сельсовет предложил на аукцион 4 участка. По всем прошли торги. По самой высокой начальной цене – за 12 500 рублей – был выставлен на торги участок в д. Масловичи. Площадь надела составляет 13 соток. Из коммуникаций есть только электричество.