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2 тысячи долларов за участок недалеко от Минска. Итоги земельного аукциона
12.07.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском, Логойском и Слуцком районах. Какие наделы были предложены участникам аукциона и как прошли торги по лотам, читайте в нашем материале.
Всего на аукцион было предложено 30 участков, из них 12 – в Минском районе, 5 – в Логойском и 13 – в Слуцком районе.
В Минском районе земельные участки выставляли на аукцион Лошанский, Острошицко-Городокский, Шершунский и Юзуфовский сельсоветы.
Торги прошли по 2 участкам Лошанского сельсовета. Девять заявок поступило на лот № 3 – земельный надел в п. Селец, 4Б, однако один человек не прошел регистрацию. Площадь участка составляет 15 соток. Есть возможность подведения к дому электричества, газа и воды.
Лот был оценен в 16 500 рублей. За него удалось выручить 51 784 рубля, или 16 144 доллара по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Три участка предложил на аукцион Острошицко-Городокский сельсовет. По всем лотам прошли активные торги. Больше всего заявок – 12 - подали на участок в д. Буденного.
Земельный надел насчитывает 11,8 сотки, оснащен электричеством и газом и был выставлен на аукцион за 32 246 рублей. Участок продан за 122 456 рублей, или 38 176 долларов.
Два участка выставлял на торги Шершунский сельсовет. На оба земельных надела подали по одной заявке. Они проданы единственным заявителям по начальной цене, увеличенной на 5%. Участок в д. Дворище насчитывает 15 соток, оснащен электричеством.
Он продан за 6 195 рублей, или 1 931 доллар.
Юзуфовский сельсовет предложил на аукцион 4 участка. По всем прошли торги. По самой высокой начальной цене – за 12 500 рублей – был выставлен на торги участок в д. Масловичи. Площадь надела составляет 13 соток. Из коммуникаций есть только электричество.
За лот боролись 7 человек. Его удалось продать за 52 300 рублей, или 16 304 доллара.
В Логойском районе на торги были предложены участки Беларучским (1) и Острошицким (4) сельсоветами.
Больше всего заявок – 9 - подали на участок в д. Чуденичи на ул. Осенней, 6 (РИЗ «Чуденичи-3», участок № 31) Острошицкого сельсовета. Земельный надел насчитывает 12 соток и оснащен электричеством, газом и водопроводом.
Лот был оценен в 17 000 рублей, продан на аукционе за 67 600 рублей, или 21 074 доллара.
В Слуцком районе торги прошли только по 2 лотам. Один участок расположен в Слуцке на ул. Заможнай. Площадь надела составляет 10 соток. Имеются все коммуникации. При начальной цене 8 623 рубля участок продали за 15 276 рублей, или 4 762 доллара. За лот боролись 2 человека.
Более подробную информацию о лотах и ценах продаж участков смотрите в таблице.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском, Логойском и Слуцком...
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