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«Сюда переезжает все больше молодых». Как живется в первых домах Зеленого Луга
15.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Микрорайон Зеленый Луг и спустя 60 лет соответствует своему названию. Хрущевки и брежневки утопают в зелени. В эту пору года еле заметны старые двухэтажки и детские площадки. Редко в поле зрения попадаются новенькие высотки и панельки за водным каналом, что стоят на холмах. Несколько часов прогулки по дворам Зеленого Луга 1 и 2 подвели нас к выводу, что атмосфера тут напоминает деревенскую: так же тихо, легко дышится, много клумб с цветами, есть даже свой зоопарк. Realt поговорил с местными о жизни в одном из первых районов с массивной жилой застройкой в Минске. В том числе встретили мы и тех, кто родился в деревне и помнит болото, что раньше было на этом месте. Рассказываем обо всем подробнее.
О районе
Микрорайон Зеленый Луг официально появился в 1962 году. Тогда здесь и началось активное возведение пятиэтажных домов на 80 квартир. Стандартные постройки редко разбавляли высотками, например теми, что стоят на улице Калиновского. Для того времени строительство такого района — масштабный проект. Он стал вторым после застройки хрущевками Волгоградской и прилегающих к ней улиц.
Зеленый Луг со временем разросся на 7 частей. Между собой они разделены на два административных центра — Советский и Первомайский районы, что, кстати говоря, явление для Минска уникальное.
Несмотря на соседство с МКАД, у Зеленого Луга завидные характеристики по эко-инфраструктуре. Мало того, что во многих дворах есть мини-парки с цветами и кустарниками, с разных сторон микрорайон окружают Полоцкий, Севастопольский парки, лесопарк «Зеленый Луг» и Цнянка.
По сей день важным местом инфраструктуры в Зеленом Луге остается Слепянская водная система — один из самых выдающихся архитектурно-ландшафтных проектов Советского союза. Подобного до этого никто не делал. Это единственный минский объект, получивший общесоюзную творческую награду «Государственная премия СССР в области архитектуры».
В ближайшем будущем дорога до метро сократится до жителей микрорайона, ведь город планирует построить станцию зеленой ветки метро "Зеленый Луг". Сейчас же до метро можно добраться на автобусах, троллейбусах или трамваях за 10-15 минут. Трамвайную ветку сюда протянули через несколько лет после появления новоселов в пятиэтажках. И тогда этот вид транспорта связывал окраину с центральной частью города. Именно на трамвае мы приехали, чтобы посмотреть, как живут люди в самых первых домах, что возвели микрорайоне.
«Когда-то снимали здесь жилье и влюбились»
Отошли от остановки и сразу окунулись в атмосферу прошлого. На обочине пешеходной дороги стоят местные жители с сезонными продуктами: кто-то продает свежие ягоды, кто-то варенье и заготовки прошлого года. По краям на стульчиках сидят бабушки с букетами цветов, что высаживают их под окнами своих квартир. Уличные прилавки проходим за 5 секунд, услышав все последние новости: «Галка переехала. Вася разругался с сыном. Ирка в помидоры гвоздику не добавляла, поэтому такие нежные получились». Ух, жизнь то тут кипит!
До первых домов долго идти не пришлось. Практически все они расположены строчками — один за другим. Благодаря этому получались прямоугольные сквозные дворы. Подъезды некоторых пятиэтажек выходят прямо к дороге. Между ними стоят лавочки, организована небольшая парковка и пешеходная дорога, что с двух сторон окружена зеленью. Если бы солнце не закрывали густые кроны деревьев, можно было бы и позагорать. Под это дело подходит Полоцкий парк напротив.
Жару тут переносить намного легче, с водопада доносятся прохладные брызги, которые в миг приводят в чувства. Архитекторы не прогадали, когда изменили проект водной системы, ведь канал изначально строили для нужд предприятий.
Здешние зоны отдыха востребованы не только у местных, сюда приезжают даже из Боровлян — молодая мама прогуливалась вдоль канала с ребенком, в попытках устроить ему фотосессию.
Ирина проживает в районе 30 лет. Сюда она переехала к мужу. Его родители начали жить здесь с 80-х, разменяв квартиру. Зеленым Лугом она очень довольна. Признается, что в другое место и не уехала бы.
— Сами видите, есть куда выйти прогуляться. Район красивый и тихий. Контингент тут, как и везде. Я думала, что на проспекте алкашей нет, но один раз пока ждала внуков, прошлась по дворам и увидела картины похлеще, чем у нас, - рассказывает женщина.
По ее словам, район омолаживается. В подъезде, где она живет, за последние несколько лет появилось много новых соседей.
— Одна пара — айтишники, которые могли выбрать себе недвижимость в новостройке, купили квартиру здесь. Они без ума от места. Когда-то снимали здесь жилье и влюбились.
Новшеств за новым поколением пока не последовало: площадок для детей во дворах больше не становится, но многие ходят в парк. Там все обустроено. А вот с парковками стало хуже.
— Когда в час пик жители проезжают к высоткам и новому дому, у нас тут начинается дикое движение. Поэтому лучше бы у нас во дворах сделали дополнительные стоянки, а в парке организовали зоны для детей. Там им и безопасней будет.
Жилые дома тут появились еще до периода массовой застройки. В конце 50-х на Седых построили двухэтажные дома. Подобные сохранились на улицах Широкая и Калиновского. Обычно такие здания выглядят уставшими от жизни, эти же вполне приличные: стильные аутентичные двери, плитка на полу — все смотрится аккуратно.
Планировки здесь максимально простые, а вместо балконов и кладовых построены небольшие сараи во дворе. Их местные жители отстаивают. Оксана одна из них. Женщина живет на Седых, 18. Квартиры тут имеют высокие потолки, но о большой кухне хозяйки только мечтают.
— В четырех квадратных метрах сложно организовать зону хранения с заготовками. Для всех сезонных вещей у нас есть наши сараи, но и их хотят снести. Если это сделают, перед нами откроется отвратительный вид на мусорку, которую нормально очищают может раз в месяц.
В остальном к району у жительницы вопросов нет. Плюсов у него куда больше, чем минусов, считает Оксана.
Заплутать незнакомцу между дворами достаточно легко даже днем. Строения и растительность создают эдакий лабиринт. Если выйти на прогулку, то такое скитание принесет одно удовольствие: найдешь красивый подъезд, яркую клумбу с ароматными цветами, кто-то даже делает снимки на фоне развешенного на улице белья. В новых районах таких аксессуаров дворовой жизней не найти. Каким бы тихим и уютным не казался район днем, вечером тут находится было бы некомфортно: фонарей не так уж и много.
— Нет, вечером и ночью тут спокойно, — уверяет Даниил, который снимает квартиру в хрущевке уже 5 лет. — Отсюда быстро добираюсь до работы и на тренировки. Район чистый, зеленый и красивый, что сказывается и на ценнике. Квартиры тут дороже, чем в других местах на окраине города.
Парень говорит, что молодых переезжает все больше. Он и сам не против рассмотреть покупку в здешних локациях, но только в домах поновее.
А вот Виолетта и ее муж от Зеленого Луга восторга не испытывают. Ребята приехали в квартиру, которая досталась им от родственников. Раньше они жили в Боровлянах в ЖК "Александров парк".
— Конечно, с новостройкой дом не сравнится. Тут все в зелени, но лично мы минусов замечаем больше. Нам не повезло с соседями, они — любители выпить. Мусор из баков постоянно растягивают вороны. Есть и те, кто выворачивает тут все в поисках чего-то ценного. Мы уже просили, чтобы поставили навес над мусорницами, чтобы птицам не было раздолья, — жалуется девушка.
«У нас был большой дом, поэтому там немцы организовали столовую»
Во дворах 1-го и 2-го Зеленого Луга находятся 5 детских садиков, ясли-сад, школа и гимназия. Кажется, что на такое количество домов, здесь совсем мало продуктовых магазинов, особенно со стороны улицы Седых. На Калиновского выбор обширнее: "Санта", "Хит" и "Соседи" на месте бывшего "Вильнюса", который в свое время был центром микрорайона. Тут же расположились небольшие магазинчики с мясными продуктами, белорусскими сладостями и мини-рынок с овощами и фруктами.
Прогуливаясь по дворам, можно обнаружить даже зоопарк. Правда животные тут сделаны из пенопласта. Смотрится такой уголок дикой природы очень эффектно. Кстати, ему уже около 16 лет. В 2016 году Realt
— Это сделано руками моего соседа Анатолия, а я всего лишь помогал, — рассказывает нам Олег, который живет в двухэтажном доме. - Все началось с того, что власти попросили убрать гараж у дома. Анатолий, у которого там была мастерская, решил замаскировать его под сказочный домик. Потом уже начали и зверей клеить и раскрашивать. Ходили по мусоркам в поисках пенопласта.
Дети сперва были в восторге от такого новшества во дворе. Но все в итоге пришлось огородить. По словам мужчины, животных начали ломать, а некоторых даже украли.
— Мы обновляли наш зоопарк каждый год. Позже подорожали краски, и хобби стало не по карману.
Еще сто лет назад на месте Зеленого Луга было несколько деревень. Основная часть микрорайона расположилась на территории Подболотья. Свое название он также заимствовал у фольварка с корчмой и парочкой крестьянских дворов, что располагался там, где сейчас проходит улица Мирошниченко.
Зое Степановне никогда и не дашь 85 лет. В нарядном цветочном платье, с густыми серебристыми волосами в гульке и модными очками она сидела у подъезда дома и пила кофе. Она застала времена, когда вокруг были лишь деревенские дома, поля и лес.
— На месте Карбышева раньше была деревня, стоял родительский дом, где я и родилась. Мы, дети, часто проводили время за играми у болота, что находилось на месте Зеленого Луга. Нас в семье было пятеро детей: четыре сестры и один брат — все живы.
Когда началась война, женщине было 2 года. Она хорошо ее помнит.
— Немцы сгоняли 5-6 семей в один дом, а сами занимали их жилища. У нас был большой дом, поэтому там организовали столовую. Дедушка попросил, чтобы нас не выгоняли со двора, а оставили семью жить в бане. Нам разрешили. Моя сестра родилась в июне 41-го. Помню немец — начальник столовой— всегда нам с сестрой что-то приносил. Говорил: «У меня два киндера — две дочки. Я их оставил. Меня заставили воевать». Мне так запомнилось это. Он хорошо к нам относился. Брал меня на руки и подбрасывал вверх. Хорошо помню и освобождение Минска. Его вместе с остальными согнали в колонну. До этого он прибежал к моей маме и попросил красную ленточку, которую повязал на руку. Очень переживал, что больше никогда не увидит свою жену и двух дочек.
Дом на квартиру Зоя Степановна поменяла, когда вышла замуж.
— Наш 38-й — первый кооперативный дом в районе. Рядом стояла двухэтажка и бараки, где работали магазинчики. Сейчас уже осталось мало старожил. Раньше очень все дружили, ходили друг к другу в гости, устраивали праздники. Мой сын был с детства влюблен в соседскую девочку, так и женился на ней. Дети тоже повырастали, но все живут рядом — никто другой район так и не выбрал.
Около дома растет очень много цветов. За ними ухаживает и Зоя Степановна.
— Когда умер муж, дачу продали. Я только в прошлом году разработала землю. Теперь покупаю сюда разные растения. Это же наш дом, делаем, в первую очередь, красиво для себя. А как иначе?
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Микрорайон Зеленый Луг и спустя 60 лет соответствует своему названию. Хрущевки и брежневки утопают в зелени. В эту пору года еле заметны старые двухэтажки и детские...
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