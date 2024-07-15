«‎Сюда переезжает все больше молодых». Как живется в первых домах Зеленого Луга

Несмотря на соседство с МКАД, у Зеленого Луга завидные характеристики по эко-инфраструктуре. Мало того, что во многих дворах есть мини-парки с цветами и кустарниками, с разных сторон микрорайон окружают Полоцкий, Севастопольский парки, лесопарк «Зеленый Луг» и Цнянка.

По сей день важным местом инфраструктуры в Зеленом Луге остается Слепянская водная система — один из самых выдающихся архитектурно-ландшафтных проектов Советского союза. Подобного до этого никто не делал. Это единственный минский объект, получивший общесоюзную творческую награду «Государственная премия СССР в области архитектуры».

В ближайшем будущем дорога до метро сократится до жителей микрорайона, ведь город планирует построить станцию зеленой ветки метро "Зеленый Луг". Сейчас же до метро можно добраться на автобусах, троллейбусах или трамваях за 10-15 минут. Трамвайную ветку сюда протянули через несколько лет после появления новоселов в пятиэтажках. И тогда этот вид транспорта связывал окраину с центральной частью города. Именно на трамвае мы приехали, чтобы посмотреть, как живут люди в самых первых домах, что возвели микрорайоне.