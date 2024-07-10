«Практически все современные дома — с тренажерными залами и бассейнами». Белорус рассказал о жизни, работе и развлечениях в Дубае

Источник материала: realt.by

Дмитрий живет в Дубае уже больше двух лет. Он работает в туристической сфере, общается с коллегами из самых разных стран и постепенно узнает яркий мегаполис, который за последние десятилетия вырос вширь и вверх с поистине космической скоростью. О том, как живется в городе будущего, что ждет туристов и желающих переехать — наше интервью. Кстати, если вы хотите увидеть Дубай своими глазами, у вас есть шанс. Рассчитывайтесь картой Visa БСБ Банка и участвуйте в рекламной игре «Летим в Леголэнд» . Главный приз — поездка в Леголэнд в Дубае на троих плюс целая неделя в одном из самых удивительных городов современного мира.

«Туристом я в городе ни разу не был — сразу летел работать и жить» Мы созвонились с нашим героем по мессенджеру. Сейчас, несмотря на типичные для лета в Дубае +40°C, Дмитрий работает. Он вспомнил, как вообще решил переехать в ОАЭ: — Если не считать страны ближайшего зарубежья, раньше за границей я не жил. Можно сказать, что Объединенные Арабские Эмираты — мой первый опыт. И начался этот опыт с самого известного города, с Дубая. Чтобы подготовиться к собеседованию на работу и к переезду, Дмитрий учил английский — около года ходил к репетитору и усиленно занимался. Одновременно с этим работал официантом. На учебу пришлось потратить много денег, но в голове уже был четкий план: куда, когда и зачем. — Моя будущая жена на тот момент уже переехала в Дубай, я хотел ехать к ней. Причем, что интересно, туристом в этом городе я ни разу не был. Сразу летел, чтобы работать и жить. Я рассматривал сферу гостеприимства, сначала тоже думал о позиции официанта, но все же решил проходить собеседование на бармена — там нужен чуть менее высокий уровень английского. Впрочем, сейчас мои разговорные навыки хорошо подтянулись, так как команда многонациональная, нужно всех понимать, — улыбается герой. Дмитрий успешно прошел собеседование и устроился в Atlantis The Palm — это огромный курортный и развлекательный комплекс с видами на Персидский залив и небоскребы Дубая. Работодатель компенсировал расходы на открытие рабочей визы (крупные компании часто так делают). Уже находясь здесь, наш герой оценил еще одно удобство работы барменом — возможность меньше находиться на жаре. Все-таки летом температура здесь доходит до +50°C. Впрочем, кондиционеры спасают — в Дубае они есть практически везде.





Особой сезонности в работе нет, но иногда летом части комплекса закрываются для реновации. На этот период сотрудники обычно берут отпуска, улетают домой или в путешествия. Согласно контракту, раз в полтора года слетать домой можно за счет компании-работодателя. А если хочется в какую-нибудь другую страну, билеты тоже будут оплачены в рамках соответствующей суммы. Можно выбирать — и отдыхать в свое удовольствие.

Покупка жилья в Дубае при хорошей должности вполне реальна В Дубае всегда рады и новым работникам, и туристам. Этот город постоянно развивается, его инфраструктура растет с впечатляющей скоростью. Огромные торговые центры, парки развлечений, курортные комплексы. Вместе с этим двигается вперед рынок жилой недвижимости. — Мой работодатель предоставляет общежитие, у нас с женой комната на двоих с санузлом, но без кухни. Работает кафе для сотрудников со шведским столом. Условия нормальные, но были мысли переехать — доступных для аренды квартир достаточно. Стоимость зависит от условий и расположения. Например, знакомая пара Дмитрия живет возле даунтауна — центральной деловой части города, где расположен небоскреб Бурдж-Халифа. Квартира с прихожей, кухней-гостиной и спальней обходится в 13 с лишним тысяч дирхам (около 4,1 тысячи долларов) в месяц. А если уехать подальше от центра, можно за такую же сумму арендовать жилье в несколько раз просторнее и комфортнее. — Можно найти квартиру и за 4-5 тысяч дирхам (1,1-1,4 тысячи долларов). Но, скорее всего, арендодатель потребует у тебя оплату за несколько месяцев вперед. А это уже гораздо сложнее для старта.





Еще один вариант для жизни — апартаменты. В Дубае активно развивается этот тип недвижимости, который одновременно является и жилым, и коммерческим. Здесь стоит учитывать условия того или иного комплекса, а также помнить о высоких коммунальных платежах в апартаментах. Практически все современные дома с квартирами и апартаментами дополнены приятными бонусами для жителей. Это бесплатный тренажерный зал, бассейн. Что касается покупки жилья, Дмитрий считает, что в Дубае это вполне реально. Например, небольшая квартира стоит 300 тысяч дирхам (80 тысяч долларов). Если человек работает на позиции менеджера, если его карьера развивается, то с зарплатой 10-15 тысяч дирхам и хорошим соцпакетом от работодателя можно накопить на жилье. При оплате единым взносом ОАЭ предоставит Золотую резидентскую визу — долгосрочный ВНЖ.

Поезда в метро ходят без машинистов В последние десятилетия Дубай сильно изменился в плане культуры, норм поведения в общественных местах. Какие-то правила сохранились: например, в период Рамадана (в 2024-м году Священный для мусульман месяц длился с 11 марта по 9 апреля) и местным, и туристам не разрешалось есть и пить в общественных местах в дневное время, громко слушать музыку, танцевать, кричать. В некоторых заведениях эти правила смягчили, дав приезжим и людям другой веры возможность поесть, выпить безалкогольные напитки. А вечером, после захода солнца, всем можно приступать к ифтару — полноценному ужину. Важно понимать, что на территории закрытых курортов эти правила не действуют, там приезжим можно вести себя более привычно. Раньше девушкам в Дубае нельзя было ходить в шортах, в коротких юбках. Сейчас на туристических улицах и на пляжах эти ограничения не действуют, но в музей, в старый район лучше одеться скромнее. Мужчинам тоже лучше надевать шорты длиной не выше колена. — И целоваться, обниматься на улице в Дубае — это не очень хорошая идея, —улыбается наш герой. — Стоит уважать традиции и нормы, принятые в обществе. Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая — города, где сплелись разные культуры, где историческое наследие сочетается с самыми передовыми технологиями, где можно услышать сотни различных языков и вдохновиться яркими, впечатляющими идеями. Участвуйте в рекламной игре БСБ Банка и платежной системы Visa. Победителя ждет поездка в Леголэнд и целая неделя ярких впечатлений в Дубае.

Переводим разговор на бытовые вопросы — что можно найти в местных супермаркетах? Дмитрий говорит, что практически всё и практически в любой сезон. — Круглый год я могу купить себе черешню, клубнику, дыню. Поскольку я работаю в баре, мы также заказываем фрукты для блюд и напитков — они приезжают свежие, в аккуратных коробочках. Но есть нюанс: зачастую им не хватает яркого вкуса и аромата, — улыбается наш герой. — С белорусскими огородными урожаями это не сравнить. Низких цен здесь нет. Конечно, если, как наш герой, работать и зарабатывать по меркам Дубая, пользоваться всеми бонусами от работодателя, жизнь будет комфортной. Но, собираясь в туристическую поездку, стоит внимательно спланировать свой бюджет. — Честно говоря, я не знаю здесь дешевых кафе и ресторанов. Везде довольно высокие цены, это нужно понимать и принимать. А также стоит заранее продумать свои перемещения. Дело в том, что в Дубае нереально пройти пешком из точки «А» в точку «Б». Во-первых, здесь очень жарко, как в бане, во-вторых, современная инфраструктура города просто не предназначена для пешеходов. Есть несколько вариантов: арендовать автомобиль, вызвать такси или сесть в наземное метро. Кстати, поезда здесь ходят без машинистов, они полностью автоматические.

На традиционной ярмарке можно выиграть в лотерею квартиру И, конечно, Дубай — это город с максимальной концентрацией развлечений. — Правда, первым местом, куда я отправился, был бассейн, — смеется наш герой. — Представьте себе: март, я прилетаю из Минска. На мне зимняя джинсовая куртка, ботинки, штаны. А в Дубае — 30-градусная жара. Мы сразу же отправились плавать. В Atlantis The Palm, где работает Дмитрий, есть аквапарк — сотрудники могут ходить туда бесплатно каждый день, а еще им ежегодно полагается 25 билетов для друзей и большие скидки на дополнительные билеты.





Нашего героя впечатлила ярмарка Global Village, которая традиционно проводится каждый год. Согласно правилам, каждая страна-участник возводит на территории события свой павильон, где знакомит гостей с бытом и традициями. В каждой части Global Village звучит своя музыка, готовятся аутентичные блюда, размещаются миниатюры мировых достопримечательностей, продаются сувениры, одежда. Работает парк аттракционов. Также на ярмарке располагается концертная площадка для творческих выступлений. А еще Global Village — это лотерея, где можно выиграть крупные призы, например, недвижимость в ОАЭ.

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Дмитрий отмечает, что в Дубае хватает и экстремальных развлечений. Например, аттракционы со свободным падением, с «проваливающимися» в пол капсулами, высокими и удивительно закрученными американскими горками. При этом достаточно много детских, семейных, довольно спокойных локаций. Еще одно развлечение, которое любят туристы — сафари. На специально обустроенной территории можно проехаться на квадроциклах, посмотреть животных, подержать на руке сокола, покататься на верблюдах. А, выехав чуть дальше из города на пикапе, — увидеть пустынные дюны, стать на санборд (специальную доску для катания по барханам), впечатлиться непривычными для белорусских глаз видами. — Такая поездка обошлась нам примерно в 100 дирхам (около 28 долларов), а заняла целый день. Нас забрали, покатали, отвезли домой — получилось очень комфортно, — вспоминает Дмитрий. А вообще Дубай — это удивительный опыт. Представители самых разных стран и разных культур, самые современные технологии, впечатляющая архитектура. Всё это сочетается с огромными возможностями. Наш герой не скрывает, что, возможно, в будущем он переедет в какую-нибудь другую страну, но именно Дубай останется для него незабываемым впечатлением.

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