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Для ценителей загородного комфорта. Под Минском продают просторный дом, полностью готовый к проживанию
16.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Окрестности Республиканского биологического заказника «Глебковка» — это одно из самых популярных направлений минского пригорода. Близость к столице, чистый воздух, леса, водоемы, хорошие дороги: благодаря этому дома в Колодищах, Волме, Глебковичах и других населенных пунктах рядом разбирают моментально. В базе Realtнашелся вариант, который сочетает в себе все преимущества направления. Добавим к этому современную архитектуру, продуманную планировку, качественную инженерию. Получается
С одной стороны — заказник с экотропой, с другой — живописная река
Дом, о котором мы рассказываем, расположен в деревне Глебковичи. С одной стороны — Республиканский заказник «Глебковка», где растут сосны, ели, березы, отмечено 14 видов краснокнижных растений и 70 видов птиц, проложена экологическая тропа, проводятся экскурсии. С другой — живописная река Глебковка, один из притоков Волмы.
Из Глебковичей легко добраться до Минска и до МКАД-2, до Национального аэропорта «Минск» — к деревне проложена асфальтированная дорога. При этом сам населенный пункт небольшой, спокойный, в несколько улиц. Здесь работает магазин, есть автобусные остановки. Рукой подать до инфраструктуры агрогородка Колодищи, где есть всё необходимое, включая школу, детские сады, отделения банков, аптеки, салоны красоты, фитнес-залы.
Локация сочетает в себе преимущества загородной жизни и удобства города. Живя здесь, в тишине и на свежем воздухе, можно не отказывать себе в привычном комфорте.
Участок огорожен забором из штакетника с двухсторонней зашивкой. Главные въездные ворота откатные, автоматические. Есть и вторые — для удобного заезда к будущим хозяйственным постройкам, для которых еще достаточно места на участке. Для подключения вторых ворот также предусмотрен дополнительный электрический щиток. На территории оборудована парковка на две машины.
Стены — керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм, утеплены 55 мм ваты, с фасадной части покрыты декоративной штукатуркой с фактурой «корник». Дом дополнен террасой площадью 30 м², обшитой пропитанной и утепленной на 55 мм лиственницей. Таким же материалом обшиты ниши на входе. На крыльце сделан теплый пол: он исключает риск образования наледи в холодное время года. Фасад и терраса дополнительно подсвечиваются, также сделана ночная подсветка по датчику на входе.
Установлена система циркуляции для мгновенной подачи горячей воды. Канализация автономная, без откачки. По всему дому проложен теплый пол, температуру которого можно регулировать. Выполнены закладные под видеодомофон и оптоволокно, которое идет по улице.
Мнение эксперта:
— Колодищи — это хорошее транспортное сообщение, развитая инфраструктура, близость к Минску, наличие магазинов, школ и садиков. Рядом лес, а значит, хороший свежий воздух, удобные дороги. Поблизости — инфраструктура микрорайона Уручье, — поделился мнением
Решения отделки достаточно спокойны. Всё выполнено в светлых тонах, нет кричащих «моментов», а значит, ремонт со временем не наскучит и будет актуальным. Терраса выполнена из натуральных материалов, что приятно глазу и придает ощущение спокойствия. Объект универсален. Он идеально подойдет для семьи, пары без детей, пенсионеров или холостяка. Спрос на такие объекты достаточно велик. Так как это идеальное сочетание цены, удаленности от города и современных решений в интерьере.
Сколько стоит этот дом?
Стоимость полностью готового к проживанию дома — 245 000 долларов (расчет в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь). Если вы хотите больше узнать о предложении, звоните по номеру +375 (25) 752-81-66, пишите на почту
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Для ценителей загородного комфорта. Под Минском продают просторный дом, полностью готовый к проживанию
Окрестности Республиканского биологического заказника «Глебковка» — это одно из самых популярных направлений минского пригорода. Близость к столице, чистый...
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