Для ценителей загородного комфорта. Под Минском продают просторный дом, полностью готовый к проживанию

— Колодищи — это хорошее транспортное сообщение, развитая инфраструктура, близость к Минску, наличие магазинов, школ и садиков. Рядом лес, а значит, хороший свежий воздух, удобные дороги. Поблизости — инфраструктура микрорайона Уручье, — поделился мнением Никита Лебедевский , директор агентства недвижимости «Метрополитан-риэлт» . — Планировка удобная, она включает в себя три изолированных спальни, одна из которых имеет собственную гардеробную и санузел, две других спальни имеют свой санузел. Кухня-гостиная на 56 м², с выходом на террасу. Также в доме есть котельная и гардеробная комната при входе. В общем, всё, что нужно для комфортного проживания.

Решения отделки достаточно спокойны. Всё выполнено в светлых тонах, нет кричащих «моментов», а значит, ремонт со временем не наскучит и будет актуальным. Терраса выполнена из натуральных материалов, что приятно глазу и придает ощущение спокойствия. Объект универсален. Он идеально подойдет для семьи, пары без детей, пенсионеров или холостяка. Спрос на такие объекты достаточно велик. Так как это идеальное сочетание цены, удаленности от города и современных решений в интерьере.