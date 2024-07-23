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Цена — 1,45 млн долларов. Рассказываем, где купили самый дорогой дом в Беларуси в июне

23.07.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самый дорогой дом, проданный в Беларуси в июне 2024 года, обошелся покупателю в 1,45 миллиона долларов. Он находится в первых Дроздах - в микрорайоне Радужный.


Фото: Яндекс. Панорамы

Дом был построен в 2010 году. Он двухуровневый, общей площадью более 300 квадратных метров. Площадь участка - 10 соток.

Кстати, это уже третий дом, который купили за 1 миллион долларов в 2024 году. Первый продали в феврале во вторых Дроздах — в Веснинке, второй – в этом же микрорайоне Радужный в марте.

*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки pr.nca.by/.

 
 
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Самый дорогой дом, проданный в Беларуси в июне 2024 года, обошелся покупателю в 1,45 миллиона долларов. Он находится в первых Дроздах - в микрорайоне Радужный.
 
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