|
Цена — 1,45 млн долларов. Рассказываем, где купили самый дорогой дом в Беларуси в июне
23.07.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Самый дорогой дом, проданный в Беларуси в июне 2024 года, обошелся покупателю в 1,45 миллиона долларов. Он находится в первых Дроздах - в микрорайоне Радужный.
Дом был построен в 2010 году. Он двухуровневый, общей площадью более 300 квадратных метров. Площадь участка - 10 соток.
*подготовлено на основании информации, полученной из Реестра цен на земельные участки
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый дорогой дом, проданный в Беларуси в июне 2024 года, обошелся покупателю в 1,45 миллиона долларов. Он находится в первых Дроздах - в микрорайоне Радужный.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)