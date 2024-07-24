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«На рынке – масса возможностей масштабировать доход». Интервью с основательницей агентства недвижимости с двумя офисами Анной Тиханской
24.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Правда ли, что если мыслить большими масштабами, реально достичь амбициозных целей? Опыт
«Агент в своей профессии работает прежде всего собой»
Открывая уже знакомую нам дверь офиса на оживленной Белградской улице, мы попадаем в пространство, которое за год стало как будто больше. И дело не в квадратных метрах — офис
— Пожалуй, одним из главных достижений последнего года можно назвать мою сформировавшуюся минскую команду. Кто-то пришел летом, кто-то осенью, каждый принес свои запросы и свое видение — и всё это помогло сформировать коммуникацию между сотрудниками. Бытует мнение, что агенты между собой жестко конкурируют. Но если система работы отлажена в целом, то процессы идут четко и понятно. Я стараюсь продвигать ценности взаимовыручки и поддержки, чтобы не допускать проблем в коллективе, рассматриваю каждый конфликт как возможность увидеть другую точку зрения, вырасти, стать лучше. Продолжаю трудиться над тем, чтобы человеку хотелось прийти и остаться у нас, для этого создаю в своем офисе целую инфраструктуру, чтобы каждый понимал свои цели и задачи.
Мы много работаем и над высоким сервисом для наших клиентов. Так, мне хочется напомнить о нашем партнерском договоре с Беларусбанком. Клиенты прямо у нас в офисе могут подать заявку на кредит для покупки недвижимости. Им не нужно предварительно записываться в банк, ехать в отделение, сидеть в очереди. Будущие новоселы просто приезжают к нам в офис в назначенное время и заполняют анкету вместе с нашим сотрудником. Документы в банк мы отвозим сами. Клиенту остается только дождаться уведомления об одобрении и в течении месяца предоставить в банк уже подписанный договор купли-продажи для перечисления кредитных средств продавцу.
Много внимания Анна уделяет росту и развитию своих сотрудников:
— Я считаю, что агент в своей профессии работает прежде всего собой. Конечно, хард-скиллы важны, но современный бизнес также уделяет внимание развитию у специалистов и всей команды софт-скиллов. В нашей команде постоянно ведется работа с эмоциональным интеллектом. Вообще рост каждого сотрудника через усиление его профессионализма и личностное развитие — особая моя гордость. Ведь к нам часто приходят люди из совершенно разных сфер и со временем, погружаясь в нашу среду, добиваются в доходе таких результатов, о которых они даже не мечтали несколько лет назад.
Мы всегда находимся в поиске новых сотрудников, людей, способных ставить для себя амбициозные цели и достигать их! Так, если именно вы готовы к изменениям — мы открыты для вас!
«Каждая женщина-предпринимательница проходит невероятный квест»
Постоянное развитие в любом бизнесе подразумевает высокую насмотренность — как это делают другие, чтобы учиться и перенимать лучшее.
— Я считаю, что собственнику нужно учиться больше всех — это и будет фактором роста компании. Например, в этом году я прошла обучение коучингу в Международном Эриксоновском университете в Дубае. Основательница этого университета в Дубае и Беларуси Анастасия Юрьева была моим коучем два года назад, когда я только переезжала и открывала новый офис в Минске, а теперь стала еще и наставником, у которого я с большим удовольствием училась. Для меня это было невероятно важным и смелым решением. Коучинговые навыки помогают мне создавать масштабное видение для развития своего бизнеса, применять техники для работы с любыми запросами на формирование целей и выстраивание путей их достижения. После этого обучения у нас в офисах появилась новая опция. Теперь каждый сотрудник, столкнувшись с моментом замедления, с непониманием дальнейших шагов своего развития, может пройти личную коуч-сессию со мной.
Также в честь 17-летия
— Нужно сказать, что я невероятно восхищаюсь Анастасией и женщинами-предпринимательницами в целом. Я специально делаю акцент на женщинах в бизнесе, потому как сама знаю, что такое совмещать множество ролей, оставаясь при этом в своей природе и стремясь к высоким целям. Это невероятный квест, который проходит каждая из нас! А если мы усиливаем друг друга через партнерство, то результаты могут быть по-настоящему вдохновляющими!
Деловой календарь Анны и ее сотрудников заполнен событиями. Это не только рабочие задачи и мероприятия, но и постоянные обучения в направлениях, которые специалисты выбирают для себя. Например, сейчас один из сотрудников осваивает медиацию как способ досудебного разрешения споров. Анна сама является аттестованным медиатором и считает, что полученные навыки позволяют ей глубже смотреть в сложные ситуации, действенно помогать людям.
— Нашу сферу принято считать высококонфликтной. Навыки медиации же позволяют в любой сложной переговорной ситуации находить наилучшие решения и выбирать стратегию выиграл-выиграл.
На сентябрь у ключевых сотрудников запланировано бизнес-обучение. Это вложение в будущее — навыки, которые помогут быть лучшими в профессии.
— Хочу поделиться еще одним событием, которое считаю важным для моего агентства недвижимости в целом и для каждого сотрудника в частности. Наша команда старается посещать различные профильные мероприятия. Одним из самых ярких стал Международный жилищный конгресс в Москве, где
— Анна, а как сейчас? После всего, что вы рассказали, как вы хотите применять то, чему научились, в вашем бизнесе?
— У меня много идей: как для предпринимателей, так и для тех, кто хочет растить пассивный доход. Поделюсь некоторыми направлениями, в которые можно погрузиться уже сейчас.
«Давайте вместе поищем стратегию масштабирования дохода — на рынке масса возможностей»
Сейчас социальные сети играют всё большую роль практически в любом бизнесе. В «Центре недвижимости Анны Тиханской» уже давно взяли в работу этот тренд. Так минский офис запустил
— В Минск Мире постоянно что-то открывается, район наполняется — про это хочется говорить. Я вижу, как растет число подписчиков (сейчас их больше 10 тысяч), как жители и гости комплекса интересуются точками притяжения. Здорово, что благодаря нашему аккаунту кто-то сможет найти любимого мастера по маникюру, кто-то запишется на фитнес или починит велосипед. Все новости, активная жизнь и сфера бизнеса Минск Мира собраны в одном месте. А еще прекрасно, что таким образом мы вдохновляем и подталкиваем к активным действиям предпринимателя.
Понимая запросы бизнес-аудитории, Анна с командой сейчас начинают новый проект — консалтинг для малого и среднего бизнеса, а также для физлиц.
— Расскажу, как это будет работать, на примере. Вы хотите открыть в Минск Мире магазин с детскими игрушками. У вас в голове десятки вопросов: как выбрать локацию, как определиться с помещением, каким оно вообще должно быть. Вы беспокоитесь о ценах на аренду, о высокой конкуренции, не знаете, как вести переговоры с собственником, какая арендная ставка сейчас на рынке.
Консалтинг помогает уменьшить риски и минимизировать вложения средств в недвижимость при открытии нового бизнеса или выходе на новую территорию. Для Анны в этом заключен большой смысл: ей хочется, чтобы идеи были реализованы, чтобы бизнес развивался, чтобы предприниматели не чувствовали себя наедине со своими трудностями.
Кстати, консалтинг может быть интересен и тем, кто пока не планирует делать бизнес, но хочет повысить свой доход:
— Приведу пример: недавно моей клиентке досталась по наследству квартира, которая сдается в долгосрочную аренду. Она пришла ко мне с запросом: как мне повысить свой пассивный доход? Вместе, с учетом личных пожеланий и условий клиентки, мы смогли определить несколько стратегий, которые позволят в ближайшие несколько лет не только увеличить ее доход, но и повысить стоимость активов.
Всех, кто открыт новым идеям, хочет увеличить свой доход, получив профессиональную консультацию, ждут в офисе
— Давайте вместе поищем стратегию масштабирования дохода – на рынке масса возможностей, которые мы поможем увидеть. Так, многих клиентов до сих пор пугает новый для нашего рынка вид недвижимости — бизнес-апартаменты. На мой взгляд, сегодня вложения в эти объекты в Минск Мире наиболее привлекательны с инвестиционной точки зрения. Ведь в будущем они станут по-настоящему многофункциональной недвижимостью, которую можно использовать как для проживания с возможностью прописки, так и для размещения своего бизнеса с регистрацией юридического лица. Сотрудники нашего офиса с удовольствием расскажут обо всех возможностях инвестиций, внимательно учтут все ваши потребности.
Команда Анны Тиханской может работать с запросами разных масштабов. Так, например, этой зимой в офис обратились несколько предпринимателей – им было интересно купить определенное количество недвижимости для инвестиций. С помощью специалистов выбрали несколько стратегий: часть площадей продали после ввода в эксплуатацию дома, часть — отремонтировали, чтобы продать с еще большей доходностью. Таким образом клиенты агентства смогли заработать от 18 до 30% годовых. Цифры для нашего рынка недвижимости впечатляющие.
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«На рынке – масса возможностей масштабировать доход». Интервью с основательницей агентства недвижимости с двумя офисами Анной Тиханской
Правда ли, что если мыслить большими масштабами, реально достичь амбициозных целей? Опыт Анны Тиханской — основательницы агентства недвижимости с двумя офисами —...
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