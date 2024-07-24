«На рынке – масса возможностей масштабировать доход». Интервью с основательницей агентства недвижимости с двумя офисами Анной Тиханской

— Пожалуй, одним из главных достижений последнего года можно назвать мою сформировавшуюся минскую команду. Кто-то пришел летом, кто-то осенью, каждый принес свои запросы и свое видение — и всё это помогло сформировать коммуникацию между сотрудниками. Бытует мнение, что агенты между собой жестко конкурируют. Но если система работы отлажена в целом, то процессы идут четко и понятно. Я стараюсь продвигать ценности взаимовыручки и поддержки, чтобы не допускать проблем в коллективе, рассматриваю каждый конфликт как возможность увидеть другую точку зрения, вырасти, стать лучше. Продолжаю трудиться над тем, чтобы человеку хотелось прийти и остаться у нас, для этого создаю в своем офисе целую инфраструктуру, чтобы каждый понимал свои цели и задачи.

Мы много работаем и над высоким сервисом для наших клиентов. Так, мне хочется напомнить о нашем партнерском договоре с Беларусбанком. Клиенты прямо у нас в офисе могут подать заявку на кредит для покупки недвижимости. Им не нужно предварительно записываться в банк, ехать в отделение, сидеть в очереди. Будущие новоселы просто приезжают к нам в офис в назначенное время и заполняют анкету вместе с нашим сотрудником. Документы в банк мы отвозим сами. Клиенту остается только дождаться уведомления об одобрении и в течении месяца предоставить в банк уже подписанный договор купли-продажи для перечисления кредитных средств продавцу.