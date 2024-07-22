«Об этом месте мало кто знает». Как живется в панельках у озера возле Каменной Горки

“Если давать оценку по десятибалльной шкале, то здесь примерно на семерочку”

Вероника живет в панельке на Одинцова рядом с озером уже десять лет. Девушка - мама в декрете, поэтому особое внимание обращает, в первую очередь, на наличие удобств для ребенка.

- В принципе, место здесь неплохое. Единственное, в домах, которые выходят на дорогу, шумнее. Конечно, если сравнивать жизнь здесь с какой-нибудь Каменной Горкой-4, то тут больше молодежи, а соответственно, и движения. Например, по вечерам можно услышать, как песни на улицах поют. Плюс в десяти минутах от нас метро, а значит большая проходимость людей. Иногда мимо домов проезжают мотоциклы, я слышу их, реагирую на это, думаю, не проснется ли от шума ребенок. До декрета это меня вообще никак не смущало, но сейчас периодически ощущаю неудобства. Однако это опять же только мое восприятие как мамы в декрете.