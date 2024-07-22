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«Об этом месте мало кто знает». Как живется в панельках у озера возле Каменной Горки
22.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Микрорайоны Каменной Горки ассоциируются прежде всего с большим количеством многоэтажек, плотной застройкой, шумными дворами и отсутствием какой-либо зелени. Поэтому обнаружить своеобразный островок спокойствия в виде озера среди каменных джунглей - настоящее чудо, но оно существует. Правда, рядом - в микрорайоне Красный Бор. Мы отправились туда и узнали у местных об особенностях жизни в нем.
Озеро Надежды находится в окружении многоэтажных панелек, размещенных в десяти минутах от метро "Каменная Горка", в микрорайоне Красный Бор-1. Это тихое место, куда практически не долетает шум машин, а с частного сектора, находящегося рядом, слышится пение соловьев. Удивительно, но даже те, кто долгое время живет на Каменной Горке, не все знают о существовании здесь этого места.
“Если давать оценку по десятибалльной шкале, то здесь примерно на семерочку”
Вероника живет в панельке на Одинцова рядом с озером уже десять лет. Девушка - мама в декрете, поэтому особое внимание обращает, в первую очередь, на наличие удобств для ребенка.
- В принципе, место здесь неплохое. Единственное, в домах, которые выходят на дорогу, шумнее. Конечно, если сравнивать жизнь здесь с какой-нибудь Каменной Горкой-4, то тут больше молодежи, а соответственно, и движения. Например, по вечерам можно услышать, как песни на улицах поют. Плюс в десяти минутах от нас метро, а значит большая проходимость людей. Иногда мимо домов проезжают мотоциклы, я слышу их, реагирую на это, думаю, не проснется ли от шума ребенок. До декрета это меня вообще никак не смущало, но сейчас периодически ощущаю неудобства. Однако это опять же только мое восприятие как мамы в декрете.
Жизнь в этом районе Вероника оценивает на крепкую семерку, отмечая, что если бы сейчас была возможность переехать и позволяли финансы, то рассматривала жилье где-то в центре. К тому же, ей хочется в более спокойное место.
- У нас здесь много социального жилья. Это даже не удивительно, все-таки Каменная Горка. Но самый главный минус лично для меня - это контингент. Часто люди бывают в состоянии алкогольного опьянения. Такое не очень приятно. Зато бабушки живут во дворе очень доброжелательные. Много возрастного поколения, при этом все приветливые, добрые, с ребенком могут погулять при встрече. К тому же, возле домов можно увидеть много клумб, красивых цветов. Это сами жители высаживают, ухаживают за ними и поливают.
Большим преимуществом молодая мама считает то, что рядом с домами есть озеро, а недалеко от него площадка для детей.
- Возле озера постоянно много людей - они собираются компаниями и отдыхают. Много детей приходят из соседних дворов. Особенно, в первой половине дня и вечером. А почему нет? Летом там, например, ловят рыбу. Причем среди рыбаков можно увидеть и взрослых, и детей. А зимой на озере делают каток. Бывает, что зима не очень, поэтому его организовать не получается, но вот в прошлом году был. Там поставили разметку для игры в хоккей. Так детей прям очень много приходило. Даже на детскую площадку, которая возле озера есть, и на некоторые качели очереди собираются. Мы и сами там часто бываем.
“Пока не оставишь заявку на уборку, никто ничего не сделает”
Более пяти лет живет здесь и Виталий. Главным преимуществом жизни на Одинцова он считает наличие хорошо развитой инфраструктуры.
- Как по мне, здесь очень удобно. Главное - отличное транспортное сообщение. Вышел со дворов - автобусная и троллейбусная остановки. Прошел примерно десять минут - метро. Причем есть транспорт и сразу до центра, маршрутки каждые десять минут. Недалеко расположена диспетчерская станция скорой помощи, относительно недавно открыли пожарную часть, много магазинов и мест, где можно погулять. Я, конечно, доволен этим фактом.
Положительно отмечает он и планировку самих квартир.
- Они просторные. Например, в прихожей можно спокойно разместить два шкафа-купе. Планировка сама по себе удобная. А еще мне нравится расположение самих домов. Из-за этого в квартирах не сильно жарко летом. Еще из хорошего - есть парк с озером. Он появился давно, точно больше десяти лет назад, а озеро было искусственно создано, но сам факт его наличия уже радует.
Рядом с озером Надежды окруженный панельками расположился частный сектор. По рассказам местных он пока остается неприкосновенным.
- Может, со временем что-то планируют сносить и построить на этом месте еще многоэтажки. Честно говоря, о сносе вообще ничего не слышал. Но вот чуть дальше в соседних дворах также был частный сектор, где уже строятся высотки. Так что конкретно сказать о будущем домов здесь - сложно, - отмечает Виталий.
Кроме плюсов, мужчина также смог выделить и пару минусов жизни в панельках. Один из них - то, что во дворах часто бывает ветрено.
- Они расположены таким образом, что создаются сквозняки. В ветряную погоду бывает даже трудно идти. Но, конечно, на это еще влияет и мощность самого ветра. К тому же, большой проблемой, как по мне, является отсутствие нормальной уборки во дворах. Делают ее очень редко. Точнее сказать даже так: пока не оставишь заявку, никто ничего не сделает. Мы, кстати, только по ним чего-то и добиваемся. Просим, чтобы нам покосили траву, убрали или починили что-нибудь, потому что по-другому решать эти вопросы не получается.
“Раньше все развлечения были в центре города, а сейчас из этого района можно даже не выезжать”
Две подруги - Инга и Анна - всю жизнь прожили в Каменной Горке. Правда раньше их месторасположение было ближе к Кунцевщине. Инга переехала в дома чуть дальше по Лобанка пять лет назад. Анна же переселилась в панельку с окнами на озеро Надежды два года назад. Менять район на какой-то другой они категорически не хотят.
- Если вспомнить Фрунзенский район, который был в нашем детстве, то по сравнению с современным это два разных мира. Раньше здесь ничего не было, ради всего нужно было ехать в центр. Сейчас же отсюда можно вообще не выезжать. Инфраструктура прекраснейшая. Все рядом - начиная от метро Каменная Горка, где большое скопление магазинов, банков и всего, необходимого для жизни, и заканчивая большим количеством детских садов и школ. Сейчас вот ребенка можно спокойно без всяких очередей отдать в сад. Даже в некоторых группах есть недоборы. Для нас, мам с детьми, это очень актуально. Возможно, в новые сады, которые сейчас строятся, все захотят, будет какой-то ажиотаж, но в большинстве своем все как-то спокойно. Сто процентов намного проще, если сравнивать с каким-нибудь Минск Миром, - делится Инга.
Несмотря на то, что она живет не в домах на Одинцова, а чуть дальше по Лобанка, сюда девушка часто приходит на прогулки.
- Мы с детьми часто бываем и здесь на озере, и в лесопарке Медвежино, где можно и шашлыки пожарить, и погулять на свежем воздухе. Недавно открыли парк имени Уго Чавеса. Мне лично там очень понравилось. В двух остановках от нас еще появился бесплатный веревочный городок. Моя пятилетка вообще в восторге от него. Рядом с ним также есть зоны барбекю. Собираются еще строить какой-то торговый центр “Четыре сезона”. По проекту там будет большая площадка для детей на улице. Выбор в итоге есть, и это классно, что для детей сейчас много возможностей, - подчеркивает Инга.
Ее подруга Анна больше акцентирует внимание на жизнь в панельках.
- Они здесь вроде бы неплохого качества. Жаловаться особо не на что. Обычно все говорят, что в подобных домах плохая шумоизоляция, но мы этого не заметили. При этом наш дом 2005 года постройки, то есть он уже полностью дал усадку, и с такими проблемами, которые могут быть в новостройках, мы не столкнулись.
Девушка отмечает, что их дома стоят на обслуживании ЖКХ, поэтому работа в плане облагораживания двора проводится по принципу “скажешь - сделаем”.
- У нас вот во дворах есть детские площадки, их ежегодно красят. Правда, не очень качественно. Обычно новая краска наслаивается на старую. От этого в скором времени появляются трещины. Если на детской площадке что-то сломалось, то ЖКХ чинят либо огораживают и ставят указатели, что пока пользоваться нельзя. И хочу сказать, что в этом плане они обычно достаточно быстро реагируют на заявки. На них всегда есть реакция, - рассказывает Анна.
Что касается озера, на которое у Анны выходят окна, то она, конечно же, часто бывает на нем.
- Интересно, что всю жизнь прожив во Фрунзенском районе, не знала, что такое озеро вообще существует. Это, скорее всего, такая история для местных. Потому что, как оказалось, оно не единственное. За лесопарком Медвежино, например, есть похожее.
Что здесь продается?
Вариантов во дворах в непосредственной близости от Надежды не предлагается, но в базе Realt представлено более 20 предложений недвижимости, находящейся через дорогу от озера.
Прямо напротив озера по адресу Одинцова, 105 выставлен на продажу хороший
Самый дешевый вариант из предложенных находится также напротив озера по адресу Одинцова, 103 - это двенадцатиэтажная панелька 1999 года постройки.
Самым дорогим оказалось предложение на Одинцова, 97. Это
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Микрорайоны Каменной Горки ассоциируются прежде всего с большим количеством многоэтажек, плотной застройкой, шумными дворами и отсутствием какой-либо зелени....
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