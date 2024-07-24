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«Зачем ломать систему, которая работает?». Агенты — о новом законе о риэлтерской деятельности
24.07.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Беларуси продолжается обсуждение проекта Закона «О риэлтерской деятельности». Напомним, что среди возможных нововведений − переаттестация риэлтеров, сокращение такой единицы, как агент, создание Палаты риэлтеров и многое другое. Мы уже
− Я считаю, что агент и риэлтер – это два разных направления, которые сейчас существуют в симбиозе и великолепно себя чувствуют. Агент – это волк, которого кормят ноги. Агенты взаимодействуют с покупателями недвижимости, подбирают варианты сделок, организовывают и сопровождают осмотры объектов, предоставляют консультации в отношении видов недвижимости и их характеристик. Работа агента по операциям с недвижимостью занимает от 70 до 90% времени в каждой конкретной сделке. Также она требует отдельной подготовки и профессиональных навыков. Сложившаяся практика свидетельствует, что риэлтер и агент по операциям с недвижимостью сейчас являются разными профессиями. И такое разделение труда − общемировая практика, хорошо зарекомендовавшая себя и в Беларуси.
Кроме того, текущее законодательство определило риэлтеров как юристов от недвижимости, а потребителям не в меньшей степени нужны и продавцы от недвижимости, коими в настоящее время выступают агенты. Быть агентом – это быть семейным психологом, рекламщиком, медиатором и специалистом по продажам в одном лице. Ведь 90% успеха любой сделки – это правильный подход к человеку! И этой работой в нашем бизнесе занимаются агенты. Именно они всегда находятся на острие атаки. Без агентов в итоге будет страдать потребитель услуг, наш клиент. Поэтому, конечно, я против этого нововведения.
Сохранение статуса «агента по операциям с недвижимостью» позволит сохранить полезную специализацию труда, не допустить возникновения дефицита специалистов на рынке и нарушения тем самым прав и законных интересов потребителей. Кроме этого, это позволит избежать возникновения социальной напряженности.
Понятное дело, что кто-то будет пробовать стать риэлтером (и я – в том числе), но у всех ли получится? Я пытался пройти эти тесты, и мне показалось, что там все вопросы составлены так, чтобы помешать человеку стать риэлтером.
Еще один момент – я так и не понял, что нам всем дадут эти изменения? Станет ли кому-то от этих нововведений лучше? Да и вообще − выиграет ли от этих новшеств потребитель? Это − самый главный вопрос.
«Порой объекты приходится показывать и по 10, и по 20 раз. Кто будет этим заниматься?»
Галина Домрачева, АН «Партнер для всех» (Слуцк), в профессии – около 4 лет:
− Я пришла в недвижимость из сферы туризма. Тогда моему третьему ребенку было чуть больше года. Стартовать в профессии мне было не трудно, тогда конкуренция в Слуцке была небольшая. Сейчас выйти на рынок сложнее, но у меня на данный момент уже наработана своя база клиентов − по 2-3 сделки в месяц проходят стабильно. Мне очень нравится эта профессия, несмотря на то, что самый большой фронт работы по продаже квартиры или дома лежит на нас – агентах. Именно агенты приводят покупателей, проводят показы, ведут согласования.
Здесь в Слуцке не так просто найти работу, а график агента позволяет мне, многодетной матери, быть более свободной в распорядке дня. Так как показы чаще проходят в вечернее время, я могу попросить родственников побыть с детьми. Сейчас я нахожусь в четвертом декрете, но работу не оставляю. Это – дополнительный заработок, который нашей семье очень нужен.
То, что из профессии хотят убрать агентов – это шок. Конечно, все, кто планируют оставаться в этой сфере, попробуют сдать экзамен. Но у всех ли получится? Я сама планирую сдавать на риэлтера. И для этого три года назад даже пошла на второе образование – юридическое. Но зачем убирать всю агентскую структуру? Тем более экзамен – это не просто. Сейчас те, у кого не получилось с первого раза, могут продолжить работать агентами. А что будет в случае принятия закона? Получается, люди останутся без заработка.
Надо понимать, что агент – это очень большая помощь для риэлтера. К примеру, я веду одновременно 30 объектов. Некоторые из них мне приходится показывать и по 10, и по 20 раз. Такова специфика, но при этом я меньше работаю с документами – этим занимается риэлтер. Если же на меня сейчас повесить еще и сопровождение сделок (или риэлтера заставить бегать по показам), то наша производительность точно упадет.
Еще один нюанс – у нас в городе многие агенты совмещают две работы. К примеру, кто-то с утра работает в школе, а вечером – идет на показы. По новому закону это уже будет невозможно.
«Лично я на экзамен уже не пойду, но перед молодежью встанет нелегкий выбор»
Валерий Фрадкин, АН «Эксперт» (Минск), в профессии − около 30 лет:
− Эти нововведения могут разбалансировать или даже парализовать работу агентств. Сам я успел побыть и риэлтером, и агентом. Дело в том, что когда я только начинал работать в этой сфере (в 1995-м году), то получил лицензию риэлтера. Но потом в начале 2000-х законодательство изменилось и я, как инженер с высшим образованием, уже не мог пройти аттестацию и автоматически перешел в статус агента. То есть, сначала мне позволили побыть риэлтером, а потом – запретили. Впрочем, к тому времени у меня был свой набор клиентуры, и смена статуса на мою работу никак не повлияла. До сих пор клиенты ищут меня, а не я их.
Если сейчас в Беларуси уберут статус агента, многие люди останутся у разбитого корыта. Да, больше людей допустят к экзамену, но мы понимаем, что аттестацию пройдут далеко не все. А ведь за каждым агентом стоит его семья, дети, родители. Не приведет ли это к росту социальной напряженности в обществе?
Вход в нашу профессию и так − достаточно не простой. Он длительный и зависит от умения человека терпеть трудности и держать удар. Из тех, кто стажируется в агентствах, в профессии потом остается процентов 15%. Ведь чтобы заработать, у специалиста должны быть сделки, а для этого нужны клиенты. А все это приходит не сразу. Надо несколько месяцев вслепую звонить по базе, нарабатывать клиентов и опыт. Неудивительно, что только небольшой процент людей в итоге становится агентами или в последствие риэлтерами. И теперь этих специалистов, которые уже прошли через все эти тернии, просто вычеркивают из профессии.
Честно говоря, я сомневаюсь, что это уменьшит количество нарушений в работе агентств. А вот то, что сотни людей останутся не удел – вполне реально. Получается, что 2 тысячи агентов временно или навсегда лишатся работы. Лично я сам на экзамен уже, конечно, не пойду. А вот перед молодыми ребятами, которым по 25-35 лет, встанет нелегкий выбор: то ли бросать работу и готовиться к экзамену, то ли вовсе искать новое поле деятельности?
В результате на рынке на несколько месяцев может воцариться неразбериха. Сузится количество специалистов, имеющих право работать в правовом поле. Уменьшится как количество агентов, так и количество риэлтеров (ведь не все пройдут аттестацию). И в итоге, часть минских агентств будут вынуждены просто закрыться. Оставшиеся же на рынке риэлтеры будут сходить с ума от количества работы. Клиентура, увидев, что количество агентств уменьшилось, начнет договариваться со своими знакомыми агентами о работе в частном порядке. И весь этот процесс просто выйдет за рамки правового поля. Что мы получим? Сбои в сложившейся работе и рост количества жалоб. Ведь серые агенты не смогут обеспечить чистоту сделки, да и сами сделки никем не будут застрахованы.
В целом, мне непонятно, зачем ломать существующую систему, если она работает? Никаких криминальных историй на рынке мы не видим. Да, как и везде, у нас бывают какие-то сбои: кто-то неправильно повел себя на переговорах, кто-то неправильно взял оплату, но это – единичные случаи, не влияющие на работу всей отрасли.
«Люди могут остаться на улице, без средств к существованию»
Елена Черноус, заместитель директора АН «Экспресс недвижимость» (Минск), в профессии – более 10 лет:
− Становление сферы недвижимости в нашей стране происходило на моих глазах. Я видела, как это все было непросто, как мы по крупицам выстраивали свою работу. И что я наблюдаю теперь? То, как может быть разрушена вся выстроенная нами система.
Да, перемены необходимы, и определенные плюсы в новом законопроекте, безусловно, есть, но, к сожалению, минусов там гораздо больше.
У нас всегда существовала двухуровневая система: агенты и риэлтеры. И каждый здесь занимался своим делом. Хочу пояснить, что работа агента – очень специфичная. И далеко не каждый риэлтер может быть успешным маркетологом-продажником. Это – талант! И он не зависит от образования. У нас успешно работает масса агентов со средне-специальным образованием. У них есть призвание к работе с людьми. Но выходит, эти специалисты потеряют работу, а агентства лишатся хороших сотрудников. Кстати, этот процесс уже начался. Из нашей компании на днях уволилась девушка − хороший агент со средним специальным образованием. Специалист объяснила свое увольнение тем, что пока на рынок не вышли сотни безработных агентов, нужно срочно менять работу. То есть первый минус – это потеря людей.
Второй минус – переаттестация. Дело в том, что сдать этот экзамен – очень сложно. Некоторые мои успешные агенты уже ходили по три раза, но пока безуспешно. Что делать тем, у кого не получится его сдать? Люди просто останутся на улице, без средств к существованию. А ведь это может спровоцировать недовольство. Еще один вопрос − кто будет им выплачивать компенсацию, согласно КЗОТ? На мой взгляд, было бы разумнее упростить экзамен на получение аттестата риэлтера, но ужесточить наказание за нарушения.
Третий минус – ухудшение качества оказываемых услуг в связи с ростом нагрузки на риэлтера. Сейчас агент и риэлтер работают бок о бок. У каждого – свой, достаточно большой объем работы. На кого ляжет вся нагрузка после принятия закона? Чисто физически оставшиеся риэлтеры с этим могут не справиться.
Четвертый − сокращение риэлтерских организаций в связи с резким уменьшением сделок по причине запрета агентам вести деятельность В этом случае доходы фирм перестанут покрывать расходы (аренда, коммуналка, реклама, заработная плата вспомогательному персоналу, ФСЗН, услуги связи и т.д) и многим придется закрыться.
Еще один момент – люди идут к агентам по рекомендации. Им все равно, в каком статусе находится специалист, в каком агентстве работает и т.д. Они приходят к конкретному человеку, потому что доверяют ему. На мой взгляд, ограничения для агентов приведут к тому, что люди продолжат работу, но будут делать это нелегально.
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В Беларуси продолжается обсуждение проекта Закона «О риэлтерской деятельности». Напомним, что среди возможных нововведений − переаттестация риэлтеров,...
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