«Зачем ломать систему, которая работает?». Агенты — о новом законе о риэлтерской деятельности

− Эти нововведения могут разбалансировать или даже парализовать работу агентств. Сам я успел побыть и риэлтером, и агентом. Дело в том, что когда я только начинал работать в этой сфере (в 1995-м году), то получил лицензию риэлтера. Но потом в начале 2000-х законодательство изменилось и я, как инженер с высшим образованием, уже не мог пройти аттестацию и автоматически перешел в статус агента. То есть, сначала мне позволили побыть риэлтером, а потом – запретили. Впрочем, к тому времени у меня был свой набор клиентуры, и смена статуса на мою работу никак не повлияла. До сих пор клиенты ищут меня, а не я их.

Если сейчас в Беларуси уберут статус агента, многие люди останутся у разбитого корыта. Да, больше людей допустят к экзамену, но мы понимаем, что аттестацию пройдут далеко не все. А ведь за каждым агентом стоит его семья, дети, родители. Не приведет ли это к росту социальной напряженности в обществе?

Вход в нашу профессию и так − достаточно не простой. Он длительный и зависит от умения человека терпеть трудности и держать удар. Из тех, кто стажируется в агентствах, в профессии потом остается процентов 15%. Ведь чтобы заработать, у специалиста должны быть сделки, а для этого нужны клиенты. А все это приходит не сразу. Надо несколько месяцев вслепую звонить по базе, нарабатывать клиентов и опыт. Неудивительно, что только небольшой процент людей в итоге становится агентами или в последствие риэлтерами. И теперь этих специалистов, которые уже прошли через все эти тернии, просто вычеркивают из профессии.

Честно говоря, я сомневаюсь, что это уменьшит количество нарушений в работе агентств. А вот то, что сотни людей останутся не удел – вполне реально. Получается, что 2 тысячи агентов временно или навсегда лишатся работы. Лично я сам на экзамен уже, конечно, не пойду. А вот перед молодыми ребятами, которым по 25-35 лет, встанет нелегкий выбор: то ли бросать работу и готовиться к экзамену, то ли вовсе искать новое поле деятельности?

В результате на рынке на несколько месяцев может воцариться неразбериха. Сузится количество специалистов, имеющих право работать в правовом поле. Уменьшится как количество агентов, так и количество риэлтеров (ведь не все пройдут аттестацию). И в итоге, часть минских агентств будут вынуждены просто закрыться. Оставшиеся же на рынке риэлтеры будут сходить с ума от количества работы. Клиентура, увидев, что количество агентств уменьшилось, начнет договариваться со своими знакомыми агентами о работе в частном порядке. И весь этот процесс просто выйдет за рамки правового поля. Что мы получим? Сбои в сложившейся работе и рост количества жалоб. Ведь серые агенты не смогут обеспечить чистоту сделки, да и сами сделки никем не будут застрахованы.

В целом, мне непонятно, зачем ломать существующую систему, если она работает? Никаких криминальных историй на рынке мы не видим. Да, как и везде, у нас бывают какие-то сбои: кто-то неправильно повел себя на переговорах, кто-то неправильно взял оплату, но это – единичные случаи, не влияющие на работу всей отрасли.