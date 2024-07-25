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Какие дома до 20 тысяч рублей можно купить в кредит под 4% у лесхозов? Вот варианты
25.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Размер выгодного кредита на белорусские товары под 4% от Беларусбанка недавно увеличили – с 12 до 20 тысяч рублей. С такой суммой можно рассчитывать на что-то более серьезное, чем беседка. Мы нашли подходящие по цене домокомплекты и узнали, как, где и в какой комплектации их можно купить.
Стоит сразу сказать, что кредит с низкой ставкой выдают лишь на товары производителей из специального утвержденного правительством списка и это в основном государственные предприятия. В их числе лесхозы по всей стране, которые с прошлого года начали сами собирать деревянные домокомплекты домов, бань и беседок и продавать их через торговые площадки «Лесной домик».
Итак, что же можно купить у них за 20 тысяч белорусских рублей? В каталоге доступных к заказу строений на сайте «Лесной домик» цены на бани и летние дома из профилированного бруса технической сушки толщиной 50-70 мм
Из оцилиндровки и более толстого профилированного бруса естественной влажности – от 11 тысяч рублей.
Кстати, там же похожая
Дом с размерами сруба 5,6х7,6 можно купить торговых площадках во всех областных городах.
Можно замахнуться на дома побольше и подороже с тем расчетом, что большую часть стоимости перекроет кредит под 4%. Например, за 30 000 рублей можно заказать
47 000 рублей стоит
Все домокомплекты изготавливаются для самостоятельной сборки, поэтому каждая деталь-бревно пронумеровано, к домокомплектам прилагаются паспорт изделия и инструкция. По идее, собрать свою баню будет не сложнее конструктора Lego. В стоимость входят материалы стен, лаги, пиломатериалы для стропильной системы.
Чтобы получить такой домокомплект, нужно подъехать на торговую площадку в Минске (Логойский тракт, 52), заключить договор и внести предоплату 50%. После этого заказ будет передан в лесхоз на производство. Так как домики от лесхозов в тренде, то ждать изготовления придется довольно долго. Например, дом за 18 тысяч делают 4 лесхоза, но запись уже на следующий год. Еще один важный нюанс — доставка и сборка в стоимость не входят.
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Размер выгодного кредита на белорусские товары под 4% от Беларусбанка недавно увеличили – с 12 до 20 тысяч рублей. С такой суммой можно рассчитывать на что-то более...
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