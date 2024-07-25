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Какие дома до 20 тысяч рублей можно купить в кредит под 4% у лесхозов? Вот варианты

25.07.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Размер выгодного кредита на белорусские товары под 4% от Беларусбанка недавно увеличили – с 12 до 20 тысяч рублей. С такой суммой можно рассчитывать на что-то более серьезное, чем беседка. Мы нашли подходящие по цене домокомплекты и узнали, как, где и в какой комплектации их можно купить. 


Стоит сразу сказать, что кредит с низкой ставкой выдают лишь на товары производителей из специального утвержденного правительством списка и это в основном государственные предприятия.  В их числе лесхозы по всей стране, которые с прошлого года начали сами собирать деревянные домокомплекты домов, бань и беседок и продавать их через торговые площадки «Лесной домик».


Итак, что же можно купить у них за 20 тысяч белорусских рублей? В каталоге доступных к заказу строений на сайте «Лесной домик» цены на бани и летние дома из профилированного бруса технической сушки толщиной 50-70 мм начинаются от 8 тысяч рублей.

Из оцилиндровки и более толстого профилированного бруса естественной влажности – от 11 тысяч рублей.


Баня за 11 770 рублей

С увеличением суммы кредита, уже интересным нам показался вариант бани из профилированного бруса  с крытой террасой. Ее размеры 4х4 м, в ней поместится и парилка, и моечное отделение, и комната отдыха. Стоит такая 13 200 рублей, найти ее можно на торговых площадках в Бобруйске и Могилеве.


Кстати, там же похожая баня с такими же  размерами, но по-другому оформленной террасой стоит дороже, причем существенно – 21 000 рублей. 



Дом с размерами сруба 5,6х7,6 можно купить торговых площадках во всех областных городах. Сруб у него из оцилиндрованного бревна естественной влажности диаметром 220 мм. Внутри у него большая кухня-гостиная, санузел и спальня. У входа под общей крышей – крыльцо-терраса. И, похоже, это хит – на домик за 18 000 рублей очередь. 


Дом за 18 тысяч рублей



Можно замахнуться на дома побольше и подороже с тем расчетом, что большую часть стоимости перекроет кредит под 4%. Например, за 30 000 рублей можно заказать сруб 10,1х10,5 м из оцилиндрованного бревна с вальмовой крышей. Пространства внутри достаточно для гостиной, выделенной кухни, двух спален, совмещенного санузла и топочной.



Дом за 30 тысяч рублей


Баня 6х9,5 метров за 45 тысяч рублей

47 000 рублей стоит домокомплект по технологии двойного утепленного бруса с размерами 7х11 м. Внутри дома хорошая планировка: прихожая с помещением топочной, гостиная-кухня, две спальни и санузел. Для таких домов используется брус технической сушки, поэтому он практически не дает усадки. Из нюансов — необходимо дополнительно потратиться на утеплитель. Стены собираются из двух профилированных брусьев по 70 мм, с полостью между собой. Внутрь этой полости закладывается эковата (на основе целлюлозы). В собранном виде стена получает монолитную прочность и герметичность от ветра и осадков. 




Все домокомплекты изготавливаются для самостоятельной сборки, поэтому каждая деталь-бревно пронумеровано, к домокомплектам прилагаются паспорт изделия и инструкция. По идее, собрать свою баню будет не сложнее конструктора Lego. В стоимость входят материалы стен, лаги, пиломатериалы для  стропильной системы. 



Такой дом стоит 62 тысяч рублей

Чтобы получить такой домокомплект, нужно подъехать на торговую площадку в Минске (Логойский тракт, 52), заключить договор и внести предоплату 50%. После этого заказ будет передан в лесхоз на производство. Так как домики от лесхозов в тренде, то ждать изготовления придется довольно долго. Например, дом за 18 тысяч делают 4 лесхоза, но запись уже на следующий год. Еще один  важный нюанс — доставка и сборка в стоимость не входят.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Размер выгодного кредита на белорусские товары под 4% от Беларусбанка недавно увеличили – с 12 до 20 тысяч рублей. С такой суммой можно рассчитывать на что-то более...
 
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