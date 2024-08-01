От 3 тысяч долларов. Бюджетные дома в деревнях недалеко от Минска, которые можно купить через аукцион

В хозяйстве имеются погреб, сарай и колодец, но, похоже, все это уже годится лишь на дрова. Площадь участка – 25 соток. Обозначена и инженерная инфраструктура, к которой можно подсоединиться: электричество, водопровод. Начальная стоимость – 24 278 рублей (7 587 долларов). Аукцион состоится 23 августа 2024 года и торговаться на нем будут точно не за дом, а за участок рядом с Минском.

Других объектов от собственников в Чернолесках на продажу нет, поэтому сложно оценить актуальность этого варианта из Реестра. Однако на Realt имеется объявление о продаже квартиры в старом доме в соседней Пятевщине.