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От 3 тысяч долларов. Бюджетные дома в деревнях недалеко от Минска, которые можно купить через аукцион
01.08.2024 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В большинстве случаев хаты за 40 рублей из Реестра пустующих домов примерно столько и стоят – слишком ветхие чтобы ремонтировать, слишком далеко, чтобы использовать как дачу. Но есть там и привлекательные объекты, которые продаются через аукцион и недешево. Зато не так далеко от Минска, выглядят презентабельно. Сегодня мы покажем дома, торги по которым пройдут в августе и посмотрим похожие варианты в объявлениях на Realt.
Чернолески, Минский район, 20 км от МКАД
В хозяйстве имеются погреб, сарай и колодец, но, похоже, все это уже годится лишь на дрова. Площадь участка – 25 соток. Обозначена и инженерная инфраструктура, к которой можно подсоединиться: электричество, водопровод. Начальная стоимость – 24 278 рублей (7 587 долларов). Аукцион
Других объектов от собственников в Чернолесках на продажу нет, поэтому сложно оценить актуальность этого варианта из Реестра. Однако на Realt имеется
За 32 квадрата с водопроводом, простым ремонтом, печным отоплением и туалетом на улице просят 8 900 долларов.
Забродье, Столбцовский район, 75 км от МКАД
Пустующий дом найдете на хуторе, в самом конце деревни по адресу улица Центральная ,1.
Он 1939 года постройки, но сохранился хорошо. Общая площадь – 79 м2. К нему прилагаются хозяйственные постройки – сараи, погреб, погребня, колодец, уборная. О их состоянии ничего не известно, а фотографий в Реестре только одна. Участок 12 соток.
Правда, с новой двухэтажной баней на участке и с собственным пирсом на Забродском озере.
Зажевичи, Солигорский район, 125 км от МКАД
При этом выставили его на аукцион с начальной стоимостью 10 100 рублей (3 156 долларов). Дата проведения
В этой деревне на берегу водохранилища на Realt найдено 9
Еще сотни недорогих, но достойных внимания домов в деревнях по всей Беларуси можно легко найти в базе
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От 3 тысяч долларов. Бюджетные дома в деревнях недалеко от Минска, которые можно купить через аукцион
В большинстве случаев хаты за 40 рублей из Реестра пустующих домов примерно столько и стоят – слишком ветхие чтобы ремонтировать, слишком далеко, чтобы...
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