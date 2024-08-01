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От 3 тысяч долларов. Бюджетные дома в деревнях недалеко от Минска, которые можно купить через аукцион

01.08.2024 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В большинстве случаев хаты за 40 рублей из Реестра пустующих домов примерно столько и стоят – слишком ветхие чтобы ремонтировать, слишком далеко, чтобы использовать как дачу. Но есть там и привлекательные объекты, которые продаются через аукцион и недешево. Зато не так далеко от Минска, выглядят презентабельно. Сегодня мы покажем дома, торги по которым пройдут в августе и посмотрим похожие варианты в объявлениях на Realt. 


Чернолески, Минский район, 20  км от МКАД

В Реестре такие варианты большая редкость – чтобы рядом с Минском, в хорошем месте.  Интересно то, что на аукцион выставили дом (№5 на улице без названия), который разделен на две квартиры. Он одноэтажный деревянный, не в лучшем состоянии, площадью 53,3 м2



В хозяйстве имеются погреб, сарай и колодец, но, похоже, все это уже годится лишь на дрова. Площадь участка – 25 соток. Обозначена и инженерная инфраструктура, к которой можно подсоединиться: электричество, водопровод. Начальная стоимость – 24 278 рублей (7 587 долларов). Аукцион состоится 23 августа 2024 года и торговаться на нем будут точно не за дом, а за участок рядом с Минском. 

Других объектов от собственников в Чернолесках на продажу нет, поэтому сложно оценить актуальность этого варианта из Реестра. Однако на Realt имеется объявление о продаже квартиры в старом доме в соседней Пятевщине.



За 32 квадрата с водопроводом, простым ремонтом, печным отоплением и туалетом на улице просят 8 900 долларов. 

Забродье, Столбцовский район, 75 км от МКАД

Пустующий дом найдете на хуторе, в самом конце деревни по адресу улица Центральная ,1.  

Он 1939 года постройки, но сохранился хорошо. Общая площадь – 79 м2. К нему прилагаются хозяйственные постройки – сараи, погреб, погребня, колодец, уборная. О их состоянии ничего не известно, а фотографий в Реестре только одна. Участок  12 соток.



Дом выставлен на аукцион с начальной стоимостью, которая многих удивит – 15 247 рублей (4 765 долларов). Дата проведения торгов – 26 августа 2024. 

В базе Realt в этой же деревне продается жилой дом от собственника –  за 18 500 долларов.





Правда, с новой двухэтажной баней на участке и с собственным пирсом на Забродском озере.

Зажевичи, Солигорский район, 125 км от МКАД

Дом найдете на улице Советская, 17. Стоит на участке  25 соток, есть погреб.  Общая площадь – 42 м2, износ строения оценили на 75%. 



При этом выставили его на аукцион с начальной стоимостью 10 100 рублей (3 156 долларов). Дата проведения торгов – 22 августа 2024 года.

В этой деревне на берегу водохранилища на Realt найдено 9 объявлений. Ближайший по цене дом стоит 14 000 долларов. 


 
Теги: Минск
 
 
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В большинстве случаев хаты за 40 рублей из Реестра пустующих домов примерно столько и стоят – слишком ветхие чтобы ремонтировать, слишком далеко, чтобы...
 
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