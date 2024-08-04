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Посмотрели, как строится ЖК, в котором еще можно купить квартиру за 62 тысячи долларов
04.08.2024 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В тихом уголке Минска − между станцией метро «Пролетарская» и велозаводом – в настоящий момент достраивается многоэтажный жилой комплекс «Антоновский квартал». Дома тут возводят панельные, но с симпатичными дворами и актуальными планировками. Шесть домов комплекса на улице Рыбалко уже обживают новоселы, а еще три многоэтажки находятся на финишной прямой. Мы посмотрели, как сейчас выглядят новостройки и узнали, какие квартиры тут еще можно купить. Кое-что, кстати, еще осталось.
Напомним, что всего в районе станции метро «Пролетарская» должно быть возведено 9 панельных домов высотой от 10 до 19 этажей. Знакомые многим минчанам дома серий 111−90 и М-464-М тут дополнены разными фишками: проходными подъездами, 25-метровыми студиями, евродвушками и евротрешками, отсутствием несущих стен (в некоторых домах). Строит жилье в границах улиц Стрелковой и Рыбалко ОАО «Белатэп». Генеральным подрядчиком проекта выступает МАПИД.
Что можно купить в почти готовых домах?
Согласно информации с сайта застройщика, на данный момент свободные квартиры остались только в двух новостройках – на 16 и на 19 этажей. В десятиэтажке все жилье продано. Что касается цен, то если на старте они
Так, в доме № 3.1 (высотка на 19 этажей) остались 4 квартиры: 2 однушки, двушка и трешка.
К примеру, однокомнатная квартира площадью 44,89 метра на 10-м этаже предлагается за 71,8 тысячи долларов (1600 долларов – за метр). Примерно столько же будет стоить евродвушка площадью 44 метра на третьем этаже. Евротрешка площадью 60 квадратов на втором этаже обойдется покупателю в 87 тысяч долларов.
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В тихом уголке Минска − между станцией метро «Пролетарская» и велозаводом – в настоящий момент достраивается многоэтажный жилой комплекс «Антоновский...
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