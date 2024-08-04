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Посмотрели, как строится ЖК, в котором еще можно купить квартиру за 62 тысячи долларов

04.08.2024 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В тихом уголке Минска − между станцией метро «Пролетарская» и велозаводом – в настоящий момент достраивается многоэтажный жилой комплекс «Антоновский квартал». Дома тут возводят панельные, но с симпатичными дворами и актуальными планировками. Шесть домов комплекса на улице Рыбалко уже обживают новоселы, а еще три многоэтажки находятся на финишной прямой. Мы посмотрели, как сейчас выглядят новостройки и узнали, какие квартиры тут еще можно купить. Кое-что, кстати, еще осталось.


Напомним, что всего в районе станции метро «Пролетарская» должно быть возведено 9 панельных домов высотой от 10 до 19 этажей. Знакомые многим минчанам дома серий 111−90 и М-464-М тут дополнены разными фишками: проходными подъездами, 25-метровыми студиями, евродвушками и евротрешками, отсутствием несущих стен (в некоторых домах). Строит жилье в границах улиц Стрелковой и Рыбалко ОАО «Белатэп». Генеральным подрядчиком проекта выступает МАПИД.

Третья очередь строительства состоит из трех панельных домов на 10, 16 и 19 этажей. Многоэтажки рассчитаны на 49, 79 и 133 квартиры соответственно.


От предыдущих двух групп домов, последняя очередь отличается только цветовой гаммой. Первый блок новостроек получился зеленым, второй – желтым, ну а третий – оранжевым.


В данный момент работы в самих домах, кажется, практически полностью завершены. Сейчас рабочие заняты в основном благоустройством территории.


Здесь, как и во всем ЖК «Антоновский квартал», будет дворы без машин и площадка для тихого отдыха.



Квартиры в домах будут сдаваться с межкомнатными перегородками и разведенными коммуникациями (вентиляция, электричество и канализация).


Что можно купить в почти готовых домах?

Согласно информации с сайта застройщика, на данный момент свободные квартиры остались только в двух новостройках – на 16 и на 19 этажей. В десятиэтажке все жилье продано. Что касается цен, то если на старте они начинались от 1130 долларов, то к окончанию строительства стоимость квадрата предсказуемо выросла.

Так, в доме № 3.1 (высотка на 19 этажей) остались 4 квартиры: 2 однушки, двушка и трешка.

К примеру, однокомнатная квартира площадью 44,89 метра на 10-м этаже предлагается за 71,8 тысячи долларов (1600 долларов – за метр). Примерно столько же будет стоить евродвушка площадью 44 метра на третьем этаже. Евротрешка площадью 60 квадратов на втором этаже обойдется покупателю в 87 тысяч долларов.


В доме 3.2 (новостройка на 16 этажей) осталось всего 5 квартир: 3 студии и 2 трехкомнатные.

Стоимость 37-метровой студии равняется 62,6 тысячи долларов (1650 долларов – за метр). 75-метровой трешку на первом этаже можно приобрести за 96,8 тысячи долларов (1290 долларов – за метр).


Для тех, кого интересует паркинг, сообщаем, что там свободные места тоже еще есть. Место для парковки автомобиля будет стоить 7500 долларов.

Сдать последние три дома в эксплуатацию должны в самое ближайшее время.


Стоит отметить, что новый квартал располагается рядом с парком. Недалеко также находится школа, детский сад и поликлиника, а в нескольких минутах ходьбы − станция метро «Пролетарская».


Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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В тихом уголке Минска − между станцией метро «Пролетарская» и велозаводом – в настоящий момент достраивается многоэтажный жилой комплекс «Антоновский...
 
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