Посмотрели, как строится ЖК, в котором еще можно купить квартиру за 62 тысячи долларов

Что можно купить в почти готовых домах?

Согласно информации с сайта застройщика, на данный момент свободные квартиры остались только в двух новостройках – на 16 и на 19 этажей. В десятиэтажке все жилье продано. Что касается цен, то если на старте они начинались от 1130 долларов, то к окончанию строительства стоимость квадрата предсказуемо выросла.

Так, в доме № 3.1 (высотка на 19 этажей) остались 4 квартиры: 2 однушки, двушка и трешка.

К примеру, однокомнатная квартира площадью 44,89 метра на 10-м этаже предлагается за 71,8 тысячи долларов (1600 долларов – за метр). Примерно столько же будет стоить евродвушка площадью 44 метра на третьем этаже. Евротрешка площадью 60 квадратов на втором этаже обойдется покупателю в 87 тысяч долларов.