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Вместо французского отеля — поликлиника. Как сейчас выглядит известный долгострой в Минске

09.08.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На улице Маяковского в Минске в 2013 году началось строительство комплекса с отелем французской сети Novotel, но все это дело превратилось в долгострой. В итоге стройка перешла городу и сейчас тут возводят комплекс, куда переедут государственные медучреждения. Смотрим, как идут работы.


В 2013 году компания «Лада ОМС-Инжиниринг», связанная с белорусским бизнесменом Алексеем Вагановым, решила возвести на Маяковского многофункциональный общественно-торгово-гостиничный комплекс Novotel Minsk Mayakovskaya. Планы в итоге поменялись и комплекс планировали связать с медицинскими услугами. В 2015 году здание так и не возвели — он стал долгостроем. В августе 2022 года недострой изъяли у застройщика за долги и передали городу.

Сейчас здание длиной 223 метра разделили на три корпуса, куда заселятся три медицинских учреждения: 10-я стоматологическая поликлиника, центр эндокринологии и центр пластической хирургии и косметологии.


Монолитный каркас всех трех корпусах почти готов. Работа по наружным стенам выполнена более чем на 90%. 



Готовность внутренних перегородок — более 85%. Строители начали устанавливать оконные блоки, энергоэффективные, из алюминиевого профиля.



Как вчера рассказал директор «Минскпроекта» Виталий Зизов, получено заключение экспертизы по архитектурному проекту, по строительному выдана документация с заключением экспертизы на закрытие контура здания. В ближайшее время подготовят и оставшиеся части объекта.

Достроить комплекс планируют в начале 2025 года.





История проекта

Весной 2013 года компания «Лада ОМС-Инжиниринг», связанная с белорусским бизнесменом Алексеем Вагановым, начала строить многофункциональный комплекс Novotel Minsk Mayakovskaya в начале одноименной улицы. Планировалось, что это будет гостиница французского оператора Accor, бизнес-центр, торговые, физкультурные и другие объекты. Позже появилась информация о планах разместить здесь и медицинский центр. Novotel Minsk Mayakovskaya собирались ввести в 2015 году, но дело сильно затянулось. На объекте несколько лет не велись работы, и он стал долгостроем. Потом Ваганов искал соинвестора.

В итоге «Лада ОМС-Инжиниринг» нашла израильского инвестора и к инвестдоговору заключили допсоглашение. Согласно ему комплекс необходимо было ввести в эксплуатацию в сентябре 2020 года. После долгого перерыва на стройке появились рабочие.

Кроме того, изменилась и концепция наполнения объекта. Теперь тут сделали еще больший упор на медицинскую часть. Помимо четырехзвездочного отеля Novotel, в комплексе запланировали не только медицинский центр, но и корпус реабилитации. Он должен был занять место, которое изначально отводилось для офисных помещений.

Но потом в связи с неисполнением инвестором своих обязательств инвестиционный договор с СООО «Лада ОМС-Инжиниринг» был расторгнут. Потом возникли вопросы между собственником недвижимости и третьей компанией.

В апреле 2020 года стройку законсервировали. В августе 2021 года судебным исполнителем был наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении объекта. В августе 2022 года стало известно, что недострой изъяли у застройщика за долги, а позже передали городу, чтобы построить медицинский комплекс.

 
Теги: Минск
 
 
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На улице Маяковского в Минске в 2013 году началось строительство комплекса с отелем французской сети Novotel, но все это дело превратилось в долгострой. В итоге стройка...
 
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