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«В другом месте себя уже не представляю». Как живется у парадных ворот поселка автозавода
05.08.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Когда-то на Партизанском проспекте мечтал поселиться каждый автозаводчанин. Все потому, что для работников МАЗа в начале 60-х здесь начали строить жилой поселок. Большой плюс - непосредственная близость к месту работы. Но и кроме этого, рабочий городок имел несколько преимуществ - здесь возводили малоэтажные дома с зелеными дворами и важные для жизни бытовые объекты. Realt узнал у местных жителей, как им живется здесь сейчас.
Дома в жилом поселке для работников Автозавода начали возводиться сразу после войны пленными немцами. В основном, это были двухэтажные здания. Исключение составляли частный сектор и парадный фасад поселка, выполненный по индивидуальным проектам четырехэтажных домов архитектора Георгия Заборского.
“Тут постоянно происходят какие-то изменения”
В одном из домов на проспекте живет Раиса. На Автозаводской она - уже около 70 лет. За это время были переезды в разные дома, но район всегда оставался одним и тем же.
- Мне сложно задумываться о переезде в какое-то другое место. Наверное, для этого нужно, чтобы близкие родственники жили где-то там или был кто-то из хороших знакомых рядом. У меня же вся жизнь прошла здесь, и где-то в другом месте я себя уже не представляю. Новые районы, которые только строятся, повергают меня в ужас. Вы только представьте, пока там вырастут деревья, появится необходимая инфраструктура, сколько времени пройдет. Это точно для пенсионерки не вариант. Скорее всего, молодежи в этих новостройках веселее. Мне же нравится этот атмосферный район, где много зелени и практически нет никаких многоэтажек.
За время, что Раиса здесь живет, конечно, поменялось многое. Она рассказывает, что напротив ДК МАЗ раньше находилось “Красное Урочище”, где была автостанция. Туда приходили автобусы из деревень, а потом ее перенесли. Сейчас на том месте можно увидеть парк и зоны отдыха. Аллея возле метро также со временем поменялась. Раньше на ней росли огромные тополи, но дорога в те времена была узкая. При ее расширении их пришлось убрать, а аллею впоследствии уже засадили другими деревьями.
- Тут на проспекте постоянно происходят какие-то изменения, точнее что-то ремонтируется или перестраивается. Есть такая практика, что люди, у которых квартиры на первых этажах, продают или сдают их. Так, там открывают разные магазины или заведения, поэтому и ремонты часто. Вот в одной части ворот тоже уже два месяца капитальный ремонт, полностью все обновляют. Изначально здесь квартиры давались заводчанам, еще во время строительства самого завода. Их возводили пленные немцы, чтобы люди, которые придут работать на предприятие, могли поселиться рядом. Тут же недалеко и частный сектор, который также был рассчитан как жилье заводчанам.
Раиса обращает внимание, что Автозаводская, несмотря на свою удаленность от центра города, имеет отличную инфраструктуру. “Здесь очень удобно ходит транспорт, рядом метро.Удобно, что прямо на выходе из него находится своеобразная аллея, где много деревьев, стоят скамейки, на которых можно отдохнуть и полюбоваться природой. Плюс все необходимые магазины - в шаговой доступности, рядом почта, аптеки, в общем, все, что так необходимо для жизни, есть на месте. Не нужно мчаться куда-то на край света. Если понадобится, все можно найти здесь. А еще могу охарактеризовать нашу местность как чистую, красивую и комфортную”.
“Мне всегда казалось, что это какой-то криминальный район”
Вдоль домов рядом с проспектом тянется аллея с раскидистыми деревьями и лавочками, где можно спокойно отдохнуть. Здесь встречаем Александру. На Автозаводской девушка уже более года. Первое, с чем она столкнулась, - это разрушение стереотипов о районе.
- Мне всегда казалось, что здесь какое-то криминальное место с большим количеством людей в нетрезвом состоянии. По крайней мере, до меня доходили такие отзывы. Но вот за год своего пребывания здесь я ничего такого не заметила. Наоборот, все как-то тихо и спокойно. При этом и люди очень доброжелательные, активно ухаживают за животными. Если пройти по району, то каких-то бегающих бездомных котов или собак здесь не увидишь. Группа местных жителей постоянно мониторят ситуацию. Многие забирают животных к себе, если есть такая возможность, но чаще всего они ухаживают за ними, а потом ищут для них новые дома или пристраивают в приюты, - рассказывает девушка.
Она отмечает, что могла бы рассмотреть вариант покупки жилья здесь. “Несмотря на свою оживленность, это место на самом деле спокойное и тихое. Дома, которые расположены за воротами, вообще с особой атмосферой какого-то умиротворения. Бывает вечерами поздно, когда вокруг стоит тишина, сильно шумят мотоциклисты. Это единственный фактор, который как-то напрягает. В остальном, все прекрасно. А район сам по себе еще и развивается. Все больше здесь появляется молодежи с детьми, открываются новые заведения, кофейни. К тому же, место привлекает своей красотой - вокруг много зелени, цветов”.
“У нас собирали документы на жилье и предупреждали, что никаких манипуляций с квартирами мы делать не можем”
Если пройти за парадные ворота Автозавода и двигаться вглубь, к частному сектору, можно увидеть атмосферные двухэтажки. Это такая своеобразная автозаводская Осмоловка, где расположены однотипные желтые двухэтажные сталинки. Перед подъездами здесь можно увидеть лавочки, утопающие в зелени деревьев, цветущие клумбы и натянутые веревки, где сушится постиранное белье.
Более 25 лет в двухэтажках на Автозаводской живет Татьяна. В Минск она переехала из России. “Впервые, когда оказалась в городе, сразу обратила внимание на доброжелательность людей и какое-то спокойствие. Сам район, в котором живу, у меня ассоциируется с деревней. Но только ее положительными сторонами. Тут кругом деревья, утром выходишь на работу, вокруг поют птицы. Для меня настоящий рай”, - делится она.
Но есть и большой минус жизни в малоэтажных сталинках. Женщина отмечает, что дома планируют сносить, а жителей собираются переселять в высотки.
- О сносе начали говорить еще с момента моего переезда в Минск. Тогда у нас собрали документы на жилье и предупредили, что никаких манипуляций с квартирами мы делать не можем. Ситуация не менялась несколько лет, а потом в Беларуси проводился Чемпионат мира по хоккею. И в связи с этим фокус внимания сместился на дома на Шишкина. Они ушли под снос, а нам отдали документы и сказали продолжать ждать. До сих пор мы находимся в подвешенном состоянии. Официально заявлений о том, что будут сноситься пока не было, но в Плане сноса домов до 2030-го года говорится, что нас ждут изменения. Сейчас никакого запрета уже нет, поэтому многие жильцы делают ремонты, как-то облагораживают жилье, - делится Татьяна.
Она подчеркивает, что с Автозаводской переезжать не хочет. Огорчает ее и тот факт, что при сносе придется переезжать в Минск Мир. “Конечно, нам конкретики никто не говорил, но ходят слухи, что в случае сноса будем переселяться туда. Для меня лично это страшный исход событий. Я там была, и это неплохой район, но у меня из-за большого количества стекла и синего цвета он ассоциируется с каким-то царством снежной королевы, где все очень холодное и как будто бездушное. К тому же, по ощущениям он больше рассчитан на молодежь, которая постоянно в движении, энергичная. У нас же здесь в основном живут старожилы и пенсионеры, котором такой темп жизни не свойственен. Для них приятнее выйти вечером посидеть на лавочке, полюбоваться деревьями и цветами. В общем, местные туда не хотят. Мы с соседями обсуждали даже, что лучше какое-то вторичное жилье, но где-то поблизости с нашим районом. Но я бы лучше сделала капитальный ремонт в своей квартире и продолжала спокойно жить здесь. А так столько лет на чемоданах, но конкретики все еще нет. Жильцы постоянно интересуются этим вопросом, пишут петиции, что против сноса, но на все ответ один - “ждите””.
Двухэтажка, в которой живет Татьяна, была построена в 1957-м году, и сейчас, спустя столько времени, дом, конечно же, требует ремонта. Но рассчитывать на него по очевидным причинам жильцы сталинок не могут.
- Домам уже под 70 лет, и все это время мы делаем ремонты только за свой счет. Только где-то в 1962-м, буквально через несколько лет после начала его эксплуатации, тут были изменения. Изначально в квартирах не было ни ванной, ни туалета, только небольшого размера кладовки, и вот в тот ремонт у нас появился совмещенный санузел. Но вообще хочется сказать, что дома строились здесь по совести. Например, плитка была так хорошо уложена, что ее сложно заменить. Вот с течением времени у нас начал проседать фундамент, так она не отлипает кусками, а просто трескается. Еще стены в квартирах сделаны из дранки, которая сыпется. Вместе с ней осыпается штукатурка, которую приходится выгребать, а потом заделывать стены панелями. С трубами тоже есть проблемы.
Несмотря на эти неудобства, Татьяна отмечает и положительные стороны. “У нас в квартирах шикарные потолки - 3, 20 метра. Конечно, делать их ремонт тяжеловато, приходится искать большую лестницу. Но с учетом того, что комнаты в квартирах небольшие (полезная площадь двушки всего 45 квадратов), дышится намного легче с такими потолками, ощущается какой-то простор, ничего не давит. Я вот когда к подруге прихожу, а у нее потолки 2,50 м, становится некомфортно. Даже с моим небольшим ростом хочется пригнуться, чтобы ничего не задеть. Также у нас в некоторых квартирах есть балконы, а на улицах стоят кирпичные сараи, которые и сейчас можно спокойно использовать. Атмосфера здесь очень умиротворенная. Старожилы сами убирают, поэтому в домах очень чисто, а в подъездах даже ковры на входе постелены”.
Что здесь продается?
Есть несколько вариантов приобретения жилья в данной местности. Например, в базе Realt предлагается просторная
Еще один вариант находится в соседнем доме, на проспекте Партизанском, 109. Дом был построен в 1952-м году из кирпича, поэтому отличается хорошей шумо- и теплоизоляцией.
Есть предложения и в частном секторе. Например, по улице Челюскинцев, 27 на продажу выставлена
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Когда-то на Партизанском проспекте мечтал поселиться каждый автозаводчанин. Все потому, что для работников МАЗа в начале 60-х здесь начали строить жилой поселок....
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