«В другом месте себя уже не представляю». Как живется у парадных ворот поселка автозавода

Она подчеркивает, что с Автозаводской переезжать не хочет. Огорчает ее и тот факт, что при сносе придется переезжать в Минск Мир. “Конечно, нам конкретики никто не говорил, но ходят слухи, что в случае сноса будем переселяться туда. Для меня лично это страшный исход событий. Я там была, и это неплохой район, но у меня из-за большого количества стекла и синего цвета он ассоциируется с каким-то царством снежной королевы, где все очень холодное и как будто бездушное. К тому же, по ощущениям он больше рассчитан на молодежь, которая постоянно в движении, энергичная. У нас же здесь в основном живут старожилы и пенсионеры, котором такой темп жизни не свойственен. Для них приятнее выйти вечером посидеть на лавочке, полюбоваться деревьями и цветами. В общем, местные туда не хотят. Мы с соседями обсуждали даже, что лучше какое-то вторичное жилье, но где-то поблизости с нашим районом. Но я бы лучше сделала капитальный ремонт в своей квартире и продолжала спокойно жить здесь. А так столько лет на чемоданах, но конкретики все еще нет. Жильцы постоянно интересуются этим вопросом, пишут петиции, что против сноса, но на все ответ один - “ждите””.