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Кофемашина DeLonghi — на 500 рублей дешевле. Нашли еще один магазин уцененной техники

12.08.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Оказывается, магазинов, где продается уцененная техника в Минске гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Мы уже рассказывали про «Уцененку», где можно купить холодильник Bosch в два раза дешевле и про магазин «На скидке», где цена может падать в два раза из-за царапины. Сегодня рассказываем про «ЭкономТехно» — нашли там робот-пылесос в четыре раза дешевле, чем в обычном магазине (правда, с нюансами), много мелкой техники и запчастей.


Магазин «ЭкономТехно» находится по адресу Кунцевщина, 35, но если едете на метро, не путайте: выходить не на «Кунцевщине», а на «Каменной Горке». От конечной станции еще будет нужно пройти около километра по улице Кунцевщина или подъехать пару остановок на автобусе. Нужный нам адрес — рядом с диспетчерской станцией «Кунцевщина».   

«ЭкономТехно» расположен на первом этаже в жилой многоэтажке. Узнать его можно по заметной яркой вывеске и наклейкам на окнах. Сразу на двери указано, что за товары продаются в магазине — витринные образцы, товары с поврежденной упаковкой, подержанные товары, товары с механическими повреждениями, отремонтированные товары, неполный комплект. Также надпись на двери предупреждает, что товары у населения в магазине не принимают.    


По размеру этот магазин чуть больше, чем «Уцененка» на Мележа, но меньше магазина в Серебрянке. Прямо у входа здесь составлены детские коляски, ванночки для купания и другие товары для детей, а еще стоит коробка с надписью «Если что-то понравилось — забирай». В коробке — чайник с уточнением «протекает», шпагат и другие мелочи.     



Но основная масса товаров — это все же техника. Из крупной в магазине представлены духовые шкафы, есть газовые и электроплиты. Продавцы говорят, что бывают и, например, холодильники, но их очень быстро разбирают.

Что по ценам? Встраиваемый духовой шкаф Schaub Lorenz в винтажном стиле продается за 720 рублей (в других магазинах он стоит больше тысячи). На эту модель дают гарантию два месяца. Такой же гарантийный срок и у электрической варочной панели на три конфорки Homsair. Здесь она стоит 360 рублей, а в других магазинах больше 500. Газовая варочная панель Maunfeld продается за 460 рублей, а на официальном сайте производителя она же 570. У этой модели гарантия в магазине уцененки на три года.  


В магазине много мелкой бытовой техники — блендеры и миксеры, увлажнители воздуха и аэрогрили, роботы-пылесосы и обычные пылесосы.

Аэрогриль Galaxy с двухмесячной гарантией продается на сто рублей дешевле, чем в других магазинах (200 рублей вместо 300). Кофемашина Delonghi стоит 2 400 рублей вместо 2 900 в других магазинах. На эту модель есть гарантия, но нет упаковки. Портативный блендер Deerma, который обычно стоит 80-85 рублей, здесь продается за 55.

Рабочие роботы-пылесосы можно купить от 200 рублей. За столько продается пылесос Redmond, который в других магазинах стоит от 500 до 800 рублей. Но у этой модели есть нюанс — работает только сухая уборка и нет пульта. 






Еще в «ЭкономТехно» можно купить товары для дачи и сада — пилы, газонокосилки. 







Из необычного, чего нет в других магазинах уцененных товаров, — много запчастей для кухонной техники. Можно, например, купить чашу, венчик или другую деталь для блендера. Стеклянная или пластиковая чаша обойдется в среднем в 20 рублей, а другие детали (к примеру, ножи) стоят от двух. Уточняется, что это товары не подлежат возврату.  


Для кого подойдет этот магазин?

Продавцы говорят, что 80% товаров, представленных в магазине, — «со следами эксплуатации». Где-то это может быть и незаметным, а в других случаях есть и более серьезные недочеты — об этом в магазине честно рассказывают и указывают на ценниках. Для тех, кто готов закрыть глаза на эти моменты ради цены, это неплохая альтернатива магазинам новой техники.   

 
Теги: Минск
 
 
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Оказывается, магазинов, где продается уцененная техника в Минске гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Мы уже рассказывали про «Уцененку», где...
 
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