Кофемашина DeLonghi — на 500 рублей дешевле. Нашли еще один магазин уцененной техники

Но основная масса товаров — это все же техника. Из крупной в магазине представлены духовые шкафы, есть газовые и электроплиты. Продавцы говорят, что бывают и, например, холодильники, но их очень быстро разбирают.

Что по ценам? Встраиваемый духовой шкаф Schaub Lorenz в винтажном стиле продается за 720 рублей (в других магазинах он стоит больше тысячи). На эту модель дают гарантию два месяца. Такой же гарантийный срок и у электрической варочной панели на три конфорки Homsair. Здесь она стоит 360 рублей, а в других магазинах больше 500. Газовая варочная панель Maunfeld продается за 460 рублей, а на официальном сайте производителя она же 570. У этой модели гарантия в магазине уцененки на три года.