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«Квартиры тут покупали айтишники из России». Как живется в высотках у бывшего Червенского рынка
16.08.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жилой комплекс “Червенский парк”, расположенный в начале улицы Маяковского, заявляли как элитный квартал европейского класса в центре Минска. Он должен был состоять из шести многоэтажек, гостиницы с бизнес-центром, двух паркингов и ландшафтного парка. Грандиозные ожидания не оправдались. Застройщик «Лада ОМС-Инжениринг» смог возвести только три дома. Остальные постройки и обещанный парк так и остались просто планами. Realt побывал в домах на Маяковского и узнал у местных, как им здесь живется сейчас.
Первый дом “Червенского парка” был сдан в эксплуатацию в 2008-м году. От последующих его отличало наличие огороженной территории и подземный паркинг. В 2014-м был построен второй дом под названием “Луговой”. Вместе с многоэтажкой с названием “Набережный” они образовывали своеобразные ворота комплекса. Только строительство второго, в отличие от его 23-этажного близнеца, растянулось на пять лет. Причиной стало расширение улицы Маяковского, из-за чего в план проекта пришлось вносить изменения. Как результат - увеличение стоимости квадрата еще на этапе строительства котлована, упрощенные фасады и урезанные стоянки. Хоть и с изменениями, но в 2017-м дом был сдан в эксплуатацию.
Более печальная судьба ждала многофункциональный общественно-торгово-гостиничный комплекс Novotel Minsk Mayakovskaya. Из всего здания был возведен только каркас на три этажа. Дальше дело не пошло, а в 2022-м долгострой изъяли у застройщика за долги и передали УКСу Советского района. Здесь планируют разместить несколько учреждений здравоохранения - 10-ю стоматологическую поликлинику, Минский городской клинический эндокринологический центр и Клинический центр пластической хирургии и медицинской косметологии. На этапе передачи проекта утверждалось, что здание будет введено в эксплуатацию в 2025-м году. Так оно
“Пришлось столкнуться с трещинами на стенах”
Приобрести жилье в доме на Маяковского, 11 Вероника решила, когда узнала, что здесь будет строиться многоквартирный дом. Она изначально хотела квартиру либо в этом районе, либо на площади Победы - других вариантов для себя вообще не рассматривала.
- У меня в этом районе вся семья жила, начиная от прабабушек и прадедушек. И сейчас дедушка живет недалеко от нашего дома. Я здесь сама с самого детства, поэтому о выборе места вопрос особо не стоял. Хотелось быть ближе к семье. Единственное, где я могла бы еще рассмотреть варианты, - это в районе площади Победы. Мне кажется, там комфортно. А больше в Минске для себя привлекательных районов вообще не вижу.
Место, в котором живет девушка, нравится ей большим количеством зеленых зон.
- Для меня как мамы с детьми важно, чтобы был чистый воздух. А здесь очень зелено. Район сам по себе находится у реки, возле которой приятно гулять. Я так часто хожу прямо до гостиницы “Пекин”. Кстати, возле Свислочи, недалеко от нас, высадили деревья. Наверное, в будущем будет какая-то аллея. И через дорогу от нас хотят сделать какой-то парк. Хотя здесь итак есть где прогуляться. Возле дома, например, дорожка, по которой можно передвигаться как пешком, так и на велосипеде. Она вся в зелени, а это большой плюс, потому что иногда хочется разгрузить голову, почувствовать какое-то умиротворение. Среди построек, когда дом на доме, такого точно не ощутить. При этом здесь очень спокойно, несмотря на то, что рядом дорога и перекресток.
На месте, где сейчас стоят башни, раньше был частный сектор с плодовым садом. Часть домов сохранилась до сих пор, но что с ними будет в дальнейшем - никто не знает.
- Все это под вопросом. По проекту эти дома должны убрать и построить еще несколько многоэтажек, но никакого строительства пока не предвидится.
Молодая мама не жалеет, что когда-то было принято решение заселиться именно сюда, хотя пара нюансов в жизни на Маяковского все же имеется.
- У нас здесь очень хороший председатель товарищества. Если появляются какие-то вопросы, то он их всегда решает. На данный момент не в его силах решить только вопрос с тем, чтобы сделать парковку закрытой, потому что она принадлежит городу. Но это, кстати, одно из неудобств. Парковка находится рядом с домом, она доступна всем желающим, поэтому тут часто оставляют автомобили из соседних зданий. Как итог, у нас двор переполнен машинами. К тому же, парковка находится рядом с детской площадкой, которая, кстати, тоже никак не огорожена. О том, что это очень опасно для детей как будто никто не думал. Даже если бы просто высадили какие-то кусты по ее периметру, уже было бы хорошо.
Были вопросы у девушки и к самой застройке.
- Честно говоря, она хромает. Не критично, но пришлось на определенном этапе столкнуться с трещинами в стенах. Дому около десяти лет, и когда он начал давать усадку, мы столкнулись с такой проблемой. При этом трещины не были огромными как, например, в Троицком предместье. Знаю, там между квартирами жильцы видели огромные дыры. Здесь же все не так сурово. В итоге мы все хорошо отремонтировали и сейчас таких проблем совсем нет. Вообще, мне нравятся наши планировки, сами подъезды, то, как они облагорожены. Да и к соседям вопросов нет, все очень приветливые. Жить здесь комфортно. Кстати, много россиян почему-то выбирают жилье здесь. Раньше когда у нас был очень большой IT-сектор, то многие русские айтишники сначала снимали квартиры, а потом покупали свои. Им здесь комфортно.
“Обещали ландшафтный парк, но каким бы он был мы уже не узнаем”
Андрей живет в доме на Маяковского, 15 практически с момента сдачи его в эксплуатацию. На момент покупки офис его работы находился недалеко от этого места. Парень часто бывал в районе. К тому же, ему понравился проект постройки.
- Тогда говорилось, что частный сектор, который частично сейчас остался рядом с нашими домами, будут полностью убирать. Там обещали построить еще несколько домов и ландшафтный парк. Кстати, заявляли, что над ним будут работать какие-то английские дизайнеры, но как бы он в итоге выглядел, мы уже, видимо, не узнаем. Как понимаете, строительство этого всего прекратилось. Досадно, но я стараюсь искать положительное. Здесь и так много зелени вокруг, район сам по себе очень живописный. Плюс рядом есть велодорожка, поэтому я часто выбираюсь на прогулки на велосипеде.
Парень отмечает, что по дому, в котором он живет, в принципе основные обещания были выполнены.
- Главный плюс для меня - это закрытая территория двора, который полностью огорожен забором, поэтому никогда нет нежелательных людей. А если кто-то незнакомый приходит, то понимаешь, что человек здесь не просто так, а, скорее всего, это в гости к кому-то. Также у нас на территории есть детская площадка. Мне она пока не актуальна, но, если смотреть с расчетом на будущее, это лучший вариант. И еще у нас своя парковка. Знаю, соседи наши мучаются с их открытой, поэтому всегда радуюсь тому факту, что мы тут огорожены, как будто в своем мире.
Нравится Андрею не только придомовая территория, но и сам дом.
- Да, бывали всякие нюансы, с которыми приходилось сталкиваться во время строительства. Но, честно, иногда слушаю рассказы про другие новостройки и понимаю, что я легко отделался. У меня критичного вообще ничего не было. Все решалось небольшим ремонтом. В подъездах у нас тоже неплохо - всегда убрано, есть видеонаблюдение и консьерж.
“Шумоизоляция очень плохая”
Елена живет в башне на Маяковского уже около шести лет. Квартиру здесь ей подарил супруг. Жильем она довольна.
- Тут хороша развита инфраструктура: рядом с домом магазины, кафе и офисы. Даже в нашем доме первые этажи полностью отданы под офисные здания, но это никакой дискомфорт не приносит. Транспортное сообщение хорошее. На общественном транспорте или машине отсюда можно с легкостью добраться до нужного места. Недалеко находятся вокзал и Институт культуры, можно считать, что мы расположились рядом с центром города. А еще для меня плюсом жизни в этом доме является то, что в квартирах комфортно в любое время года: зимой - очень тепло, даже можно не включать отопление, что мы в некоторых комнатах и делаем, а летом - прохладно.
Есть и несколько минусов, на которые обращает внимание Елена.
- Здесь очень плохая шумоизоляция. Все, что происходит в соседних квартирах, слышно нереально хорошо. Еще и летом бывает очень шумно: чаще открываются окна, а здесь рядом с домом очень оживленная дорога. Приходится с этим мирится, понимая, что никак на это повлиять не можешь. Но это и вполне нормально, ведь живем все-таки не в спальном районе.
Что здесь продается?
Сейчас в базе Realt в домах на Маяковского предлагается к покупке семь квартир. Цены на них варьируются от 99 до 365 тысяч долларов.
В соседнем доме на Маяковского, 15 выставлена на продажу
Самый дорогой из предлагаемых вариантов -
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Жилой комплекс “Червенский парк”, расположенный в начале улицы Маяковского, заявляли как элитный квартал европейского класса в центре Минска. Он должен был...
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