«Квартиры тут покупали айтишники из России». Как живется в высотках у бывшего Червенского рынка

Парень отмечает, что по дому, в котором он живет, в принципе основные обещания были выполнены.

- Главный плюс для меня - это закрытая территория двора, который полностью огорожен забором, поэтому никогда нет нежелательных людей. А если кто-то незнакомый приходит, то понимаешь, что человек здесь не просто так, а, скорее всего, это в гости к кому-то. Также у нас на территории есть детская площадка. Мне она пока не актуальна, но, если смотреть с расчетом на будущее, это лучший вариант. И еще у нас своя парковка. Знаю, соседи наши мучаются с их открытой, поэтому всегда радуюсь тому факту, что мы тут огорожены, как будто в своем мире.

Нравится Андрею не только придомовая территория, но и сам дом.

- Да, бывали всякие нюансы, с которыми приходилось сталкиваться во время строительства. Но, честно, иногда слушаю рассказы про другие новостройки и понимаю, что я легко отделался. У меня критичного вообще ничего не было. Все решалось небольшим ремонтом. В подъездах у нас тоже неплохо - всегда убрано, есть видеонаблюдение и консьерж.