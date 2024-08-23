«Это что-то необычное». В Минске после ремонта открылся флагманский магазин «ДорОрс»

Источник материала: realt.by

Магазин «ДорОрс» в престижном доме конца 90-х рядом с метро «Ковальская Слобода» всегда был одним из лучших магазинов этого предприятия. Говоря современным языком ритейла - флагманским. Но в этом году он закрылся. Как оказалось - на ремонт, а не чтобы уступить место какой-нибудь более известной сети. И вот - ремонт закончился. Realt сходил в обновленный «ДорОрс», а также поговорил с покупателями.

То, что кулинария в магазине вокзальная — вполне логично. Киоски с чебуреками, смаженками и беляшами на вокзале и в вокзальном переходе — это как раз сеть «ДорОрс». Кроме этого, есть и обычные магазины в Минске и других городах — всего их больше сотни. Еще одна из особенностей сети — здесь продаются овощи и цветы, которые выращивают на собственном хозяйстве. Поэтому цены на них обычно ниже, чем в других магазинах.

Мы пошли в магазин на Воронянского, 50/3, который недавно открылся после ремонта. Снаружи обновили фасад и повесили растяжку об открытии. Внутри — стало более свежо.