|
«Это что-то необычное». В Минске после ремонта открылся флагманский магазин «ДорОрс»
23.08.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Магазин «ДорОрс» в престижном доме конца 90-х рядом с метро «Ковальская Слобода» всегда был одним из лучших магазинов этого предприятия. Говоря современным языком ритейла - флагманским. Но в этом году он закрылся. Как оказалось - на ремонт, а не чтобы уступить место какой-нибудь более известной сети. И вот - ремонт закончился. Realt сходил в обновленный «ДорОрс», а также поговорил с покупателями.
То, что кулинария в магазине вокзальная — вполне логично. Киоски с чебуреками, смаженками и беляшами на вокзале и в вокзальном переходе — это как раз сеть «ДорОрс». Кроме этого, есть и обычные магазины в Минске и других городах — всего их больше сотни. Еще одна из особенностей сети — здесь продаются овощи и цветы, которые выращивают на собственном хозяйстве. Поэтому цены на них обычно ниже, чем в других магазинах.
Мы пошли в магазин на Воронянского, 50/3, который недавно открылся после ремонта. Снаружи обновили фасад и повесили растяжку об открытии. Внутри — стало более свежо.
«Можно купить свежие патиссоны»
Станислав, который живет неподалеку, рассказывает, что до ремонта бывал в этом магазине один раз.
— Это был хороший магазин образца 1998 года. Но возвращаться сюда желания у меня не возникло. А потом я увидел, что тут началась реконструкция. Думал, ну, судя по цветовой гамме, будут «Соседи». Обычная в общем для Минска история. Но, благо, магазин реконструировал сам «ДорОрс».
И результат реконструкции Станиславу понравился. Он говорит, что, конечно, это не топ-уровень, но во всяком случае лучше, чем очередной сетевой магазин с одинаковым набором товаров.
— А вот в этом магазине есть то, чего в других встретишь нечасто. Например, свежие патиссоны! Плюс, другие овощи, которые растит сам «ДорОрс».
А еще молодой человек думает, что тут можно доверять местной кулинарии.
- Ведь делать некачественно, находясь на первом этаже такого дома, себе дороже. Насколько я знаю, в этот дом в конце 90-х и начале 2000-х селились топ-менеджеры Белорусской железной дороги, которые доросли потом до еще более высоких должностей. Вплоть до вице-премьера. Поэтому я думаю, что этот магазин будут стараться держать в тонусе как что-то вроде витрины «ДорОрса».
А еще Станислав отмечает, что встретил тут на кассе очень вежливую женщину-продавца.
— Я похвалил магазин, перекинулись с ней любезностями. И вот - в такой магазин уже хочется возвращаться.
«У параўнанні з «Еўраоптам» дарагавата»
— Уся ўлюбёная вакзальная кулінарыя ўсё яшчэ там, — говорит Руслан. — Смажанкі, сасіскі ў цесце — вось гэтае вось усё. Яно як бы шмат дзе ёсць, але менавіта аўтэнтычнае вакзальнае — вось у іх. Але тут такое невыноснае пачуцьцё «стандартнай крамы». Нуль брэндынгу, нуль нейкай асабістасці, гэта і не супермаркет, і не сельмаг, гэта проста «крама». Але ж бываюць тут усякія нечаканкі, напрыклад, нясвіскія асновы для піцы, якіх я не бачыў ужо невядома колькі. Ну і крэндзелькі цукровыя мае ўлюбёныя яны пякуць. Акрамя іх хіба што толькі ў «Грыне» такое можна дастаць.
Цены в магазине, по наблюдениям многих покупателей, не самые низкие.
— Цяпер там кошты яшчэ і падраслі, а плошчы зменшыліся. Кажуць, левае крыло пад арэнду падрыхтавалі — ну я зрэшты пра нешта такое і думаў, як яны зачыняліся. На фоне «Еўраопта» яны і так былі дарагаватыя, акрамя ўласнай прадукцыі (ружаў, мяса, кулінарыі). А цяпер і ў «Суседзі» схадзіць танней, чым туды. Я пасля рамонту зайшоў з цікаўнасці і амаль адразу зьбёг — мне трэба была «Кола», але кошту аж у пяць з нечым рублёў за два літры я спалохаўся. У «Еўраопце» яна каштуе 3,39.
"Здесь всегда дешевые хорошие овощи"
Анастасия ходит в этот магазин уже больше десяти лет — с 2012-го года живет совсем рядом. И когда в марте его закрыли на ремонт, тоже думала, что после здесь откроется какой-нибудь «Евроопт».
— Но я рада, что не открылся. Потому что площади здесь небольшие, да и не тот район, чтобы это был классный магазин, как, например, в Palazzo — был бы такой сетевой магазин из спальника. А так — хоть что-то необычное. Здесь всегда дешевые хорошие овощи, а еще я как-то покупала хризантемы в горшке в подарок. Это не так заезжено, как розы, и дольше будет радовать именинницу.
А чего не хватает в магазине и после ремонта?
— Мне кажется, не хватает обычных касс и касс самообслуживания. А еще было бы не лишним выдавать скидочные карты постоянным покупателям, — делится мнением Иван. — Для людей постарше, думаю, были бы актуальны акционные листовки — вижу, как они пользуются спросом в больших гиперах. Ну и не был бы лишним хороший маркетинг.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магазин «ДорОрс» в престижном доме конца 90-х рядом с метро «Ковальская Слобода» всегда был одним из лучших магазинов этого предприятия. Говоря современным языком...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)