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«Это что-то необычное». В Минске после ремонта открылся флагманский магазин «ДорОрс»

23.08.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Магазин «ДорОрс» в престижном доме конца 90-х рядом с метро «Ковальская Слобода» всегда был одним из лучших магазинов этого предприятия. Говоря современным языком ритейла - флагманским. Но в этом году он закрылся. Как оказалось - на ремонт, а не чтобы уступить место какой-нибудь более известной сети. И вот - ремонт закончился. Realt сходил в обновленный «ДорОрс», а также поговорил с покупателями.


То, что кулинария в магазине вокзальная — вполне логично. Киоски с чебуреками, смаженками и беляшами на вокзале и в вокзальном переходе — это как раз сеть «ДорОрс». Кроме этого, есть и обычные магазины в Минске и других городах — всего их больше сотни. Еще одна из особенностей сети — здесь продаются овощи и цветы, которые выращивают на собственном хозяйстве. Поэтому цены на них обычно ниже, чем в других магазинах.

Мы пошли в магазин на Воронянского, 50/3, который недавно открылся после ремонта. Снаружи обновили фасад и повесили растяжку об открытии. Внутри — стало более свежо.

«Можно купить свежие патиссоны» 

Станислав, который живет неподалеку, рассказывает, что до ремонта бывал в этом магазине один раз. 

— Это был хороший магазин образца 1998 года. Но возвращаться сюда желания у меня не возникло. А потом я увидел, что тут началась реконструкция. Думал, ну, судя по цветовой гамме, будут «Соседи». Обычная в общем для Минска история. Но, благо, магазин реконструировал сам «ДорОрс».



И результат реконструкции Станиславу понравился. Он говорит, что, конечно, это не топ-уровень, но во всяком случае лучше, чем очередной сетевой магазин с одинаковым набором товаров. 

— А вот в этом магазине есть то, чего в других встретишь нечасто. Например, свежие патиссоны! Плюс, другие овощи, которые растит сам «ДорОрс».






А еще молодой человек думает, что тут можно доверять местной кулинарии.

- Ведь делать некачественно, находясь на первом этаже такого дома, себе дороже. Насколько я знаю, в этот дом в конце 90-х и начале 2000-х селились топ-менеджеры Белорусской железной дороги, которые доросли потом до еще более высоких должностей. Вплоть до вице-премьера. Поэтому я думаю, что этот магазин будут стараться держать в тонусе как что-то вроде витрины «ДорОрса». 

А еще Станислав отмечает, что встретил тут на кассе очень вежливую женщину-продавца. 

— Я похвалил магазин, перекинулись с ней любезностями. И вот - в такой магазин уже хочется возвращаться.



«У параўнанні з «Еўраоптам» дарагавата» 

— Уся ўлюбёная вакзальная кулінарыя ўсё яшчэ там, — говорит Руслан. — Смажанкі, сасіскі ў цесце — вось гэтае вось усё. Яно як бы шмат дзе ёсць, але менавіта аўтэнтычнае вакзальнае — вось у іх. Але тут такое невыноснае пачуцьцё «стандартнай крамы». Нуль брэндынгу, нуль нейкай асабістасці, гэта і не супермаркет, і не сельмаг, гэта проста «крама». Але ж бываюць тут усякія нечаканкі, напрыклад, нясвіскія асновы для піцы, якіх я не бачыў ужо невядома колькі. Ну і крэндзелькі цукровыя мае ўлюбёныя яны пякуць. Акрамя іх хіба што толькі ў «Грыне» такое можна дастаць.


Цены в магазине, по наблюдениям многих покупателей, не самые низкие.

— Цяпер там кошты яшчэ і падраслі, а плошчы зменшыліся. Кажуць, левае крыло пад арэнду падрыхтавалі — ну я зрэшты пра нешта такое і думаў, як яны зачыняліся. На фоне «Еўраопта» яны і так былі дарагаватыя, акрамя ўласнай прадукцыі (ружаў, мяса, кулінарыі). А цяпер і ў «Суседзі» схадзіць танней, чым туды. Я пасля рамонту зайшоў з цікаўнасці і амаль адразу зьбёг — мне трэба была «Кола», але кошту аж у пяць з нечым рублёў за два літры я спалохаўся. У «Еўраопце» яна каштуе 3,39. 


Руслан говорит, что после ремонта в магазине стало приятнее.

— Першы раз я туды гады два таму трапіў. Там была такая сабе не вельмі выразная асветленасьць, стомленыя касіркі, часам ня вельмі прыемны пах — карацей, стандартны набор. Цяпер нібы крыху прычасана, светленька, але ці надоўга — пытанне.


"Здесь всегда дешевые хорошие овощи"

Анастасия ходит в этот магазин уже больше десяти лет — с 2012-го года живет совсем рядом. И когда в марте его закрыли на ремонт, тоже думала, что после здесь откроется какой-нибудь «Евроопт». 

— Но я рада, что не открылся. Потому что площади здесь небольшие, да и не тот район, чтобы это был классный магазин, как, например, в Palazzo — был бы такой сетевой магазин из спальника. А так — хоть что-то необычное. Здесь всегда дешевые хорошие овощи, а еще я как-то покупала хризантемы в горшке в подарок. Это не так заезжено, как розы, и дольше будет радовать именинницу.


Кстати, а что по ценам на овощи и цветы? Та самая хризантема в горшке стоит 12 рублей — есть желтые и фиолетовые. Розы — от 2,80 до 4,50 за штуку, цена зависит от размера. 

Килограмм огурцов — 3 рубля, баклажан — 5, перец — 8, томаты есть за 2, 4 и 12 рублей.


А чего не хватает в магазине и после ремонта?

— Мне кажется, не хватает обычных касс и касс самообслуживания. А еще было бы не лишним выдавать скидочные карты постоянным покупателям, — делится мнением Иван. — Для людей постарше, думаю, были бы актуальны акционные листовки — вижу, как они пользуются спросом в больших гиперах. Ну и не был бы лишним хороший маркетинг. 


 
Теги: Минск
 
 
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Магазин «ДорОрс» в престижном доме конца 90-х рядом с метро «Ковальская Слобода» всегда был одним из лучших магазинов этого предприятия. Говоря современным языком...
 
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