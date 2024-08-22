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«На стройке работает более 100 человек». Посмотрели, какие виды открываются с новой высотки на Дзержинского
22.08.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жилой комплекс MOD House, который строится на проспекте Дзержинского, обещают сдать в начале следующего года. Большинство квартир в доме на данный момент уже продано. Мы поинтересовались, как идет стройка, какое жилье еще осталось в продаже, а заодно и полюбовались видами, открывающимися с последнего этажа высотки.
На сегодняшний день возведение конструктива здания уже завершено. Недавно от высотки убрали башенный кран. Сейчас на здании ведется устройство витражного остекления фасадов. Параллельно с этим идут и внутренние работы: установка лифтов, прокладка инженерных сетей и отделка помещений. На стройке ежедневно задействовано более 100 человек.
Как говорят представители застройщика, на данный момент в продаже осталось всего 14 квартир из 96. Среди вариантов есть как компактные квартиры площадью 60 квадратных метров, так и просторные 206-метровые пентхаусы. Цены на жилье варьируются от 1505 до 2580 долларов за метр. Стоимость зависит от этажа.
Что ж, жителям последних этажей высотки можно только позавидовать: они смогут видеть чуть ли не весь город. Панорама столицы, даже несмотря на сегодняшние тучи, впечатляет. Вот вдалеке растет Минск Мир, прямо по курсу встречает путешественников Железнодорожный вокзал, а там уже видны башни храмов на Немиге.
Помимо квартир в комплексе также появится два офисных пространства и медицинский центр. Кстати, один из офисов уже продан.
Фишкой дома станет собственный двор с террасой на стилобате. Всю территорию украсят цветниками, дорожками и скамейками. Детей соберет игровая площадка, а взрослых — уличные тренажеры и барбекю.
Между этажами будут курсировать бесшумные лифты. На них можно будет спуститься и в двухуровневый паркинг на 111 машиномест.
Напомним, что MOD House − это проект группы компаний «ТАПАС». Застройщик выкупил высотку у другого девелопера на начальной стадии и приступил к стройке в конце 2019 года. Из-за необычной архитектуры проект комплекса пришлось дорабатывать и корректировать.
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«На стройке работает более 100 человек». Посмотрели, какие виды открываются с новой высотки на Дзержинского
Жилой комплекс MOD House, который строится на проспекте Дзержинского, обещают сдать в начале следующего года. Большинство квартир в доме на данный момент уже продано....
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