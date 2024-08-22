«На стройке работает более 100 человек». Посмотрели, какие виды открываются с новой высотки на Дзержинского

Фишкой дома станет собственный двор с террасой на стилобате. Всю территорию украсят цветниками, дорожками и скамейками. Детей соберет игровая площадка, а взрослых — уличные тренажеры и барбекю.

Между этажами будут курсировать бесшумные лифты. На них можно будет спуститься и в двухуровневый паркинг на 111 машиномест.