Квартирами в Минске стали чаще интересоваться «покупатели из Китая». Но это могут быть мошенники

Далее, несмотря на то, что в переписке все звучало вполне правдоподобно (удивляла разве что скорость принятия решения), представители агентства решили изучить опыт коллег и посмотреть, что пишут про опыт работы с китайскими покупателями агенты из России и других стран. В итоге, вбив в поисковик буквально несколько фраз, риэлтеры вышли на десятки статей, где описываются похожие случаи. Оказывается, «китайские покупатели» уже пару лет заваливают заявками о покупке дорогостоящей недвижимости агентства недвижимости в странах СНГ, а также в ОАЭ и других государствах.

− Мы узнали, что мошенники практикуют сразу несколько схем. К примеру, они действительно могут перечислить вам деньги, а потом быстро отозвать этот платеж (китайский банк это позволяет) и перевести его на другой счет. Таким образом, они просто отмывают деньги через чужие счета. В этом случае агентство не потеряет деньги, но потеряет свое время на общение и переписки. К тому же, у банка и налоговой могут возникнуть вопросы к сомнительному переводу. Еще один вариант «развода» состоит в том, что китайский покупатель вносит задаток и пропадает. Когда же срок договора истекает, и агентство продает жилье другому покупателю, китайский клиент вновь объявляется и требует компенсацию задатка в трехкратном размере. Об этой схеме нам рассказали коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов. У них сейчас 90% договоров с китайцами заканчиваются не реальными сделками, а судами. Следующий способ мошенничества – задаток в криптовалюте. Его покупатель переводит на вашу карточку, а далее опять-таки отзывает платеж и уводит деньги дальше, выводя средства с биржи на нужный счет с использованием вашей карточки. В итоге, счет добропорядочного гражданина вместе со всеми средствами могут заблокировать из-за того, что он участвовал в мошеннических схемах, − объясняет Виктория.

Специалисты агентства рассказывают, что общение с мошенниками в их случае закончилось сразу после того, как риэлтеры предложили покупателям лично приехать в Минск или работать по классической схеме.

− Сейчас я общаюсь с еще одним «китайцем». Он представился мне, как агент из Москвы. Его заинтересовала готовая квартира в Минске, которую я продаю. Мы общались около недели, он задавал вопросы про мебель, про документы и т.д. Но когда дело дошло до оплаты задатка, и я не согласилась на сомнительный перевод, а предложила заключить договор на наших условиях, он пропал, а потом обвинил меня в том, что я сорвала сделку. Мол, какие-то мои друзья вышли напрямую на покупателя и он уже им передал деньги. В общем – какая-то откровенная ерунда, − отмечает Виктория Заморина.