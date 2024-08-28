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Квартирами в Минске стали чаще интересоваться «покупатели из Китая». Но это могут быть мошенники
28.08.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Не секрет, что в Беларусь приезжает все больше граждан Китая. Кто-то здесь учится, кто-то открывает бизнес, а кто-то и обзаводится семьей. Поэтому в том, что в агентства недвижимости за помощью в аренде квартиры в Минске обращаются китайцы – нет ничего удивительного. Правда, в последние месяцы многие агентства заметили, что количество онлайн-запросов от «жителей Китая», желающих не просто арендовать, а приобрести квартиру или дом в Беларуси, значительно выросло. Оказывается, за большинством таких сообщений могут скрываться мошенники. О необычной схеме Realtрассказали представители агентства недвижимости «Динас-недвижимость» − руководитель Алексей Зуевский и специалисты Виктория Заморина и Владимир Михед.
«Мы предложили человеку дом в Минске за 600 тысяч долларов, и он сразу же согласился»
− За последние несколько недель к нам поступило сразу несколько запросов от граждан Китая. Первый запрос пришел в отдел аренды – хотим снять квартиру стоимостью до 5 тысяч долларов в месяц. Потом поступил запрос в отдел продаж – хотим купить дом или апартаменты в Минске стоимостью до 1,5 миллиона долларов. Затем еще одна заявка поступила в отдел международной недвижимости – мол, интересует квартира в Дубае, − рассказывает Алексей Зуевский.
Специалисты отделов приступили к обработке заявок и начали подбирать варианты. Настроившись на долгую работу, риэлтеры начали отправлять клиентам дома и квартиры из базы, но онлайн-собеседники, на удивление одобрили буквально первые же присланные ссылки.
− Мы предложили человеку дом в Минске за 600 тысяч долларов, и он сразу же согласился, хотя до этого искал апартаменты за 1,5 миллиона. С Дубаем – то же самое. Мы скинули первый вариант, и нам сразу ответили: да, это подходит. Все наше общение с китайцами проходило на китайском языке через переводчик, мы отвечали на английском. При этом те, с кем мы вели переписку, представлялись посредниками настоящих покупателей, объясняя это тем, что в Китае не принято работать напрямую, − говорит Владимир Михед.
После того, как нужные объекты недвижимости были найдены, «китайские клиенты» быстро перешли к следующей стадии покупки – обсуждению задатка. Они поясняли, что готовы немедленно перевести на счет агентства 10% от стоимости, чтобы точно не упустить понравившийся вариант. Но вот беда – из-за ограничений и санкций большинство легальных способов перевести деньги им недоступно.
− Мы начинаем обсуждать возможность передачи денег, и узнаем, что у китайцев нет наличных, нет валюты. Только – юани. Так как мы сами недавно были в Китае и знаем, что доллар у них не в ходу, а большинство оплат проходит через кьюар-коды, то нас это не удивляет. О том, что криптовалютные операции у них считаются «незаконной финансовой деятельностью», нам тоже известно. То есть, фактически нам указывают на реальные факты. В итоге, потенциальные покупатели говорят, что могут по какой-то мутной схеме перевести юани на счет в белорусском банке, − рассказывает Виктория Заморина.
Далее, несмотря на то, что в переписке все звучало вполне правдоподобно (удивляла разве что скорость принятия решения), представители агентства решили изучить опыт коллег и посмотреть, что пишут про опыт работы с китайскими покупателями агенты из России и других стран. В итоге, вбив в поисковик буквально несколько фраз, риэлтеры вышли на десятки статей, где описываются похожие случаи. Оказывается, «китайские покупатели» уже пару лет заваливают заявками о покупке дорогостоящей недвижимости агентства недвижимости в странах СНГ, а также в ОАЭ и других государствах.
− Мы узнали, что мошенники практикуют сразу несколько схем. К примеру, они действительно могут перечислить вам деньги, а потом быстро отозвать этот платеж (китайский банк это позволяет) и перевести его на другой счет. Таким образом, они просто отмывают деньги через чужие счета. В этом случае агентство не потеряет деньги, но потеряет свое время на общение и переписки. К тому же, у банка и налоговой могут возникнуть вопросы к сомнительному переводу. Еще один вариант «развода» состоит в том, что китайский покупатель вносит задаток и пропадает. Когда же срок договора истекает, и агентство продает жилье другому покупателю, китайский клиент вновь объявляется и требует компенсацию задатка в трехкратном размере. Об этой схеме нам рассказали коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов. У них сейчас 90% договоров с китайцами заканчиваются не реальными сделками, а судами. Следующий способ мошенничества – задаток в криптовалюте. Его покупатель переводит на вашу карточку, а далее опять-таки отзывает платеж и уводит деньги дальше, выводя средства с биржи на нужный счет с использованием вашей карточки. В итоге, счет добропорядочного гражданина вместе со всеми средствами могут заблокировать из-за того, что он участвовал в мошеннических схемах, − объясняет Виктория.
Специалисты агентства рассказывают, что общение с мошенниками в их случае закончилось сразу после того, как риэлтеры предложили покупателям лично приехать в Минск или работать по классической схеме.
− Сейчас я общаюсь с еще одним «китайцем». Он представился мне, как агент из Москвы. Его заинтересовала готовая квартира в Минске, которую я продаю. Мы общались около недели, он задавал вопросы про мебель, про документы и т.д. Но когда дело дошло до оплаты задатка, и я не согласилась на сомнительный перевод, а предложила заключить договор на наших условиях, он пропал, а потом обвинил меня в том, что я сорвала сделку. Мол, какие-то мои друзья вышли напрямую на покупателя и он уже им передал деньги. В общем – какая-то откровенная ерунда, − отмечает Виктория Заморина.
"Могут писать и обычным собственникам"
Представители агентства недвижимости «Динас» говорят, что подобные схемы уже несколько лет работают в разных странах, а сейчас дошли и до нас. Конечно, реальные китайцы среди покупателей и арендаторов тоже есть, но обычно они уже находятся в Беларуси и обращаются в агентства лично.
− Помимо агентств, «китайские покупатели» могут писать и обычным собственникам. И здесь надо не радоваться возможности быстро продать квартиру, а быть очень осторожными. Помимо описанных схем, мошенники практикуют еще один – самый простой способ обмана. В начале переписки «покупатель» сбрасывает вам ссылку с кьюар-кодом − мол, чтобы продолжить общение в популярном китайском мессенджере WeChat. А дальше, если вы переходите по этой ссылке, аферисты получают доступ ко всем вашим данным, паролям и карточкам. Переходить по таким ссылкам ни в коем случае нельзя. Для того, чтобы избежать неприятностей с продажей, я бы рекомендовал обращаться в проверенное агентство недвижимости, которое поможет во всем разобраться, и в любом случае – примет удар на себя, − подчеркивает Алексей Зуевский.
Как отмечают в АН «Динас-недвижимость», белорусские агентства от таких схем, судя по всему, пока не пострадали. Но в любом случае, как обычным собственникам, так и агентствам недвижимости, стоит внимательно отнестись к сообщениям на китайском языке, которые поступают в мессенджерах или на сайтах. К сожалению, есть риск нарваться на мошенников и вместо успешной сделки получить проблемы с налоговой, блокировки счетов или украденные данные карточек.
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Не секрет, что в Беларусь приезжает все больше граждан Китая. Кто-то здесь учится, кто-то открывает бизнес, а кто-то и обзаводится семьей. Поэтому в том, что в...
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