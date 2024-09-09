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«Район – новый, но нас это не пугает». Как проходит приемка квартир в Северном Береге
09.09.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Новый квартал рядом с Цнянским водохранилищем продолжает прирастать жилыми домами. Так, на днях в Северном Береге началась приемка квартир в доме под названием «Парклэнд 3». Realtпосмотрел, как проходит передача ключей, а также пообщался с новоселами и заглянул в новенькие квартиры.
Напомним, что Северный Берег – это масштабный проект, который растет на берегах Цнянского водохранилища, а в перспективе будет занимать всю северную часть Минска. В последний раз мы
Надо сказать, что новый микрорайон сейчас меняется очень быстро. Буквально каждую неделю тут появляется что-то новое. Так, еще весной от Новинок в квартал надо было топать по песчаным тропам, а сейчас два микрорайона уже соединяет дорога с широкими тротуарами. Для автомобилей она пока закрыта (хотя визуально тут все готово), зато пешеходы и велосипедисты уже могут пользоваться более коротким путем. Ну а для машин вот уже несколько месяцев открыто движение по новой улице Александра Воинова.
− Приемщик оценил квартиру хорошо. Есть минимальное отслоение штукатурки и отклонение прямолинейности, но по словам строителей, которые будут работать над нашим ремонтом, это не критично. Также нашли стекла под замену, но это вообще – обычная история для новостроек. В целом – все хорошо: аккуратный подъезд, красивое лобби. Так, нам очень пригодится лапомойка на первом этаже, ведь у нас есть собака. Отличное дополнение к квартире и кладовка с высокими потолками – там можно устроить целый «уголок холостяка».
Говоря о выборе района, ребята подчеркнули, что одним из решающих факторов для них стали выгодные условия по кредиту.
− Мы снимаем квартиру и тянуть два платежа одновременно было бы сложно. Здесь же в первый год тебя от этого освобождают. Плюс мы, как и многие, влюбились в мокап – презентационную квартиру. Честно говоря, до визита в отдел продаж покупка квартиры в наших ближайших планах отсутствовала. Но тут, как говорится, дебет с кредитом сошелся, и мы поняли, что можем себе это позволить. На Цнянском водохранилище мы до этого были, но только на другом, более обжитом, берегу. Да, этот район – абсолютно новый, но нас это не пугает. Наоборот, радует – ведь вокруг все свежее. Пока сделаем ремонт, что-то уже и откроется. Тем более, я слышал, что сюда скоро пустят общественный транспорт, продлят 26-й автобус из Новинок. Сейчас начинаем ремонт и рассчитываем въехать к новому году.
Кстати, получив ключи, новоселы тут могут не только подписать акт приемки-передачи квартиры, но и прямо на месте оформить свидетельство о государственной регистрации квартиры в БТИ, зарегистрировать договор об ипотеке в присутствии сотрудника банка, подписать договор с Водоканалом и Энергосбытом и получить лицевой счет на оплату ЖКУ в расчетно-справочный центре. Как рассказывает начальник отдела маркетинга Лариса Фишман, такой сервис многих удивляет. Ведь некоторые новоселы уже готовились брать отпуск, чтобы бегать по инстанциям, а тут, оказывается, все вопросы с документами можно решить за один день.
− Тут работали ландшафтные дизайнеры, поэтому озеленение получилось очень эффектным. Здесь будет красиво во все поры года, так как растения подобраны с учетом климата и периодов цветения. Вообще, скажу, что такие взрослые деревья – это дорогое удовольствие. Также жильцы попросили нас увеличить количество малых архитектурных форм для детей. Мы прислушались и поставили дополнительные качели, также в песочнице появились экскаваторы.
− Я посмотрел много районов. Изучил «Променад», «Комфорт Парк», «Леваду». Везде были свои плюсы и минусы. Вообще, мне хотелось что-то типа Новой Боровой, но не за кольцевой и не с панельными домами. В итоге, приехали сюда, побывали в парке и все понравилось. Метр мне обошелся в 1220 евро, что было ниже средней цены по рынку. При покупке, правда, пришлось немного поволноваться. В очереди я оказался 55-м и понял, что нужной квартиры мне не достанется. Честно говоря, развернулся и уехал. Но мне повезло – кто-то отказался от забронированного варианта и менеджер по телефону предложил ее мне. Решение было принято в тот же день. Мне нравится планировка и то, что все окна тут панорамные. Скорее всего, сделаем тут одну спальню и оставим общее пространство кухни и гостиной. Но пока еще думаем над этим.
Вместе с Евгением спускаемся в кладовую. Такие кладовки шли в подарок к каждой квартире. По площади помещения начинаются от 3 квадратов: чем больше квартира, тем больше и кладовая. Учитывая размеры и высоту потолков, здесь можно разместить практически все, что угодно – какой-то спортивный инвентарь (лыжи, сноуборд, самокаты), инструменты, а также палатки, мангалы, зимнюю резину и многое другое.
В первый раз в свою квартиру зашли Антон и Анастасия. Ребята принимают жилье площадью 56 квадратных метров.
− Мы вообще хотели покупать квартиру рядом с Парком Челюскинцев. Уже должны были подписывать договор, но тут нам позвонила менеджер из Северного Берега и рассказала, что освободилась интересующая нас квартира. А дело в том, что мы подъезжали на старт продаж, стояли в очереди с 7 утра, но квартиры нам не хватило. В итоге, уже решили переключиться на другие локации, но в последний момент все решилось в нашу пользу. Мы этому очень рады! Пока еще обсуждаем дизайн-проект.
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Новый квартал рядом с Цнянским водохранилищем продолжает прирастать жилыми домами. Так, на днях в Северном Береге началась приемка квартир в доме под названием...
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