ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Район – новый, но нас это не пугает». Как проходит приемка квартир в Северном Береге

09.09.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Новый квартал рядом с Цнянским водохранилищем продолжает прирастать жилыми домами. Так, на днях в Северном Береге началась приемка квартир в доме под названием «Парклэнд 3». Realtпосмотрел, как проходит передача ключей, а также пообщался с новоселами и заглянул в новенькие квартиры.


Напомним, что Северный Берег – это масштабный проект, который растет на берегах Цнянского водохранилища, а в перспективе будет занимать всю северную часть Минска. В последний раз мы были в квартале в начале лета и вот, спустя три месяца, тут сдали в эксплуатацию еще два дома. В одном из них (в «Парклэнд 3») сейчас началась приемка квартир.


Надо сказать, что новый микрорайон сейчас меняется очень быстро. Буквально каждую неделю тут появляется что-то новое. Так, еще весной от Новинок в квартал надо было топать по песчаным тропам, а сейчас два микрорайона уже соединяет дорога с широкими тротуарами. Для автомобилей она пока закрыта (хотя визуально тут все готово), зато пешеходы и велосипедисты уже могут пользоваться более коротким путем. Ну а для машин вот уже несколько месяцев открыто движение по новой улице Александра Воинова.



Также отмечаем, что началась стройка дороги в сторону улицы Карастояновой. Внушительный кусок трассы уже заасфальтирован.


Заходим в отдел продаж, где сегодня ждут новоселов. Одними из первых за ключами пришли Дмитрий и Татьяна. Ребята уже побывали в своей новой квартире вместе с приемщиком и строителями.


− Приемщик оценил квартиру хорошо. Есть минимальное отслоение штукатурки и отклонение прямолинейности, но по словам строителей, которые будут работать над нашим ремонтом, это не критично. Также нашли стекла под замену, но это вообще – обычная история для новостроек. В целом – все хорошо: аккуратный подъезд, красивое лобби. Так, нам очень пригодится лапомойка на первом этаже, ведь у нас есть собака. Отличное дополнение к квартире и кладовка с высокими потолками – там можно устроить целый «уголок холостяка».


Говоря о выборе района, ребята подчеркнули, что одним из решающих факторов для них стали выгодные условия по кредиту.

− Мы снимаем квартиру и тянуть два платежа одновременно было бы сложно. Здесь же в первый год тебя от этого освобождают. Плюс мы, как и многие, влюбились в мокап – презентационную квартиру. Честно говоря, до визита в отдел продаж покупка квартиры в наших ближайших планах отсутствовала. Но тут, как говорится, дебет с кредитом сошелся, и мы поняли, что можем себе это позволить. На Цнянском водохранилище мы до этого были, но только на другом, более обжитом, берегу. Да, этот район – абсолютно новый, но нас это не пугает. Наоборот, радует – ведь вокруг все свежее. Пока сделаем ремонт, что-то уже и откроется. Тем более, я слышал, что сюда скоро пустят общественный транспорт, продлят 26-й автобус из Новинок. Сейчас начинаем ремонт и рассчитываем въехать к новому году.


Кстати, получив ключи, новоселы тут могут не только подписать акт приемки-передачи квартиры, но и прямо на месте оформить свидетельство о государственной регистрации квартиры в БТИ, зарегистрировать договор об ипотеке в присутствии сотрудника банка, подписать договор с Водоканалом и Энергосбытом и получить лицевой счет на оплату ЖКУ в расчетно-справочный центре. Как рассказывает начальник отдела маркетинга Лариса Фишман, такой сервис многих удивляет. Ведь некоторые новоселы уже готовились брать отпуск, чтобы бегать по инстанциям, а тут, оказывается, все вопросы с документами можно решить за один день.


В новостройке «Парклэнд 3» – 91 квартира. На первых этажах дома уже этой осенью появится первая инфраструктура. Тут будет Wildberries и зоомагазин.


Мы проходим в новый закрытый двор. Попасть в общее для трех домов пространство можно по чипу или по приложению в телефоне. Сразу отмечаем большое количество зелени и довольно больших деревьев. Нам поясняют, что «сажать прутики» − не в правилах застройщика.


− Тут работали ландшафтные дизайнеры, поэтому озеленение получилось очень эффектным. Здесь будет красиво во все поры года, так как растения подобраны с учетом климата и периодов цветения. Вообще, скажу, что такие взрослые деревья – это дорогое удовольствие. Также жильцы попросили нас увеличить количество малых архитектурных форм для детей. Мы прислушались и поставили дополнительные качели, также в песочнице появились экскаваторы.

За домом установлен велобокс на 4 дома. Места в нем будут сдаваться в аренду.



По периметру домов разместились стояночные места. Среди них уже есть и первые 8 электрозарядок. Как говорят в отделе продаж, объемы электрозарядных станций в Северном Береге будут только увеличиваться, поскольку количество машин на электричестве в Минске растет. 


Проходим в новый подъезд. Здесь все готово к встрече с новоселами. Рядом с почтовыми ящиками знакомимся с еще одним новоселом. Евгений приобрел в доме квартиру площадью 67 квадратных метров.


− Я посмотрел много районов. Изучил «Променад», «Комфорт Парк», «Леваду». Везде были свои плюсы и минусы. Вообще, мне хотелось что-то типа Новой Боровой, но не за кольцевой и не с панельными домами. В итоге, приехали сюда, побывали в парке и все понравилось. Метр мне обошелся в 1220 евро, что было ниже средней цены по рынку. При покупке, правда, пришлось немного поволноваться. В очереди я оказался 55-м и понял, что нужной квартиры мне не достанется. Честно говоря, развернулся и уехал. Но мне повезло – кто-то отказался от забронированного варианта и менеджер по телефону предложил ее мне. Решение было принято в тот же день. Мне нравится планировка и то, что все окна тут панорамные. Скорее всего, сделаем тут одну спальню и оставим общее пространство кухни и гостиной. Но пока еще думаем над этим.


В каждой квартире, чтобы не плодить провода и думать, куда поставить роутер, уже сделан свой вывод под интернет и витая пара. Так, кстати, пока делает только застройщик СБ.


Вместе с Евгением спускаемся в кладовую. Такие кладовки шли в подарок к каждой квартире. По площади помещения начинаются от 3 квадратов: чем больше квартира, тем больше и кладовая. Учитывая размеры и высоту потолков, здесь можно разместить практически все, что угодно – какой-то спортивный инвентарь (лыжи, сноуборд, самокаты), инструменты, а также палатки, мангалы, зимнюю резину и многое другое.


По пути мы встречаем и других новоселов. Практически все (90%) приходят на приемку вместе со своими приемщиками.


В первый раз в свою квартиру зашли Антон и Анастасия. Ребята принимают жилье площадью 56 квадратных метров.

− Мы вообще хотели покупать квартиру рядом с Парком Челюскинцев. Уже должны были подписывать договор, но тут нам позвонила менеджер из Северного Берега и рассказала, что освободилась интересующая нас квартира. А дело в том, что мы подъезжали на старт продаж, стояли в очереди с 7 утра, но квартиры нам не хватило. В итоге, уже решили переключиться на другие локации, но в последний момент все решилось в нашу пользу. Мы этому очень рады! Пока еще обсуждаем дизайн-проект.


− Не пугает, что район еще только начинает обживаться?

− Совсем не пугает. Тут уже есть парк, озеро, а мы очень любим гулять. Постепенно все отстроится.


Сейчас в продаже у застройщика остаются 4 строящихся дома второй фазы. Почти все квартиры в домах первой фазы уже проданы (осталось буквально 2 варианта).

Зато совсем скоро будет объявлен старт продаж пятого дома. Он будет стоять прямо напротив небольшого парка (сохранившейся зеленой территории). 


Мы поднимаемся на крышу и осматриваем окрестности. Напротив нас − вторая фаза строительства. Сейчас тут растут дома «Ария», «Эден», «Элора» и «Альта». Здесь же будет возведен паркинг с супермаркетом, а также первый детский сад, который уже начинают строить.




К слову, в будущем вырастет и существующий LakesidePark. Застройщик собирается продолжить обустройство берегов Цнянского водохранилища и готовит немало приятных сюрпризов для будущих новоселов.


Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый квартал рядом с Цнянским водохранилищем продолжает прирастать жилыми домами. Так, на днях в Северном Береге началась приемка квартир в доме под названием...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики
  • «Район – новый, но нас это не пугает». Как проходит приемка квартир в Северном Береге 00:00, realt.by
  • Все новости

Свежие газеты

08.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика