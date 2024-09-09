«Район – новый, но нас это не пугает». Как проходит приемка квартир в Северном Береге

Говоря о выборе района, ребята подчеркнули, что одним из решающих факторов для них стали выгодные условия по кредиту.

− Мы снимаем квартиру и тянуть два платежа одновременно было бы сложно. Здесь же в первый год тебя от этого освобождают. Плюс мы, как и многие, влюбились в мокап – презентационную квартиру. Честно говоря, до визита в отдел продаж покупка квартиры в наших ближайших планах отсутствовала. Но тут, как говорится, дебет с кредитом сошелся, и мы поняли, что можем себе это позволить. На Цнянском водохранилище мы до этого были, но только на другом, более обжитом, берегу. Да, этот район – абсолютно новый, но нас это не пугает. Наоборот, радует – ведь вокруг все свежее. Пока сделаем ремонт, что-то уже и откроется. Тем более, я слышал, что сюда скоро пустят общественный транспорт, продлят 26-й автобус из Новинок. Сейчас начинаем ремонт и рассчитываем въехать к новому году.