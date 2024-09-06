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«Столько зелени есть мало в каком районе». Как живется в знаменитых высотках на Партизанском
06.09.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот участок Партизанского проспекта любили фотографировать советские фотожурналисты. На открытках тех лет − широкая магистраль, зелень парка и новенькие высотки с белоснежными зубцами-коронами на крыше. Интересно, что с 70-х годов этот район практически не поменялся. Разве что проспект стал еще шире, да метро рядом появилось. А скоро в микрорайоне откроется и новый
Вообще, Партизанским проспектом дорога на Могилев стала именоваться только в 1968 году. До этого улица называлась Могилевским шоссе. Застраивались эти территории в основном после войны. А до участка между улицей Васнецова и площадью Ванеева строители добрались только к 60-70-м годам. Именно тогда тут появилась первые в городе многосекционные панельные девятиэтажки, а чуть позже выросли и знаменитые 14-этажки.
До войны места в окрестностях будущего универмага «Беларусь» занимали преимущественно леса да болота. Один из участков реликтового леса дошел до наших дней под именем «Парк 50-летия Октября». В 80-90-х годах – это было главное место притяжения детворы со всей округи. Тут работало множество аттракционов и было много разных активностей.
На землях рядом с шоссе сперва выросли четырех- и пятиэтажки, а затем появились и более высокие дома. Венцом архитектурного ансамбля Партизанского проспекта стали 14-этажные здания, которые спроектировал архитектор Владимир Афанасьев. Эти дома построили в середине 70-х годов, и именно они стали популярным фоном для советских открыток.
Интересно, что вход в бар был платным. Как сообщал буклет 1980 года «Кафе и рестораны Минска», посетить бар бесплатно можно было с 12 до 17 часов, а вот посетителям, пришедшим попозже, нужно было отдать за вход 2 рубля. За эти деньги гостю гарантировалось не только место за столиком, но и сет из холодных и горячих закусок.
Вообще, эта часть проспекта в советские годы была очень оживленной. Тут рядом и нархоз (сейчас – БГЭУ), и парк, и стадион «Трактор», и гостиница «Турист», и универмаг «Беларусь». А еще здесь и по сей день работает ювелирный магазин «Малахитовая шкатулка». Когда-то именно сюда жители Заводского района приезжали за обручальными кольцами и другими украшениями.
При этом район продолжает меняться. Так, через дорогу идет строительство нового Национального футбольного стадиона, который обещают сдать в конце года. А вот
«Проспект нам никогда не мешал»
Светлана живет на Партизанском проспекте с 1969 года:
− Многие говорят, что Заводской район – плохой, но мне тут очень нравится. Я живу тут уже более 50 лет. От нас легко добраться до вокзала и до центра. Метро – совсем рядом. Тут сначала были одни пятиэтажные дома, потом построили девятиэтажные, а уже после них появились высотные дома. Благодаря парку тут всегда было хорошо. Сейчас, конечно, спокойному отдыху мешает стройка стадиона. А раньше мы туда с колясками все время ходили, гуляли, отдыхали. Я сама в парке давно не была, говорят, там что-то переделали, надо сходить посмотреть. Ждем, в общем, когда все тут достроится, тогда станет лучше. Проспект, кстати, нам никогда не мешал. Особого шума от него дома мы не ощущаем. Воздух тут – тоже нормальный. Что касается инфраструктуры, то небольших продовольственных магазинов для пенсионеров здесь хватает, а вот большой торговый центр, конечно, не помешал бы. Понятно, что за покупками все мы ходим в универмаг «Беларусь», но этот магазин изучен уже вдоль и поперек. Хотелось бы чего-то новенького!
«С тракторного, моторного и подшипникового заводов к нам редко что-то долетает»
Всю жизнь в районе улицы Васнецова провели приятели Анатолий и Александр:
− Живем тут с конца 60-х годов. Интересно, что даже несмотря на близость заводов, у нас тут − хороший воздух. Раньше ведь, когда строили, то учитывали розу ветров. Поэтому с Тракторного, Моторного и Подшипникового заводов к нам редко что-то долетает. К тому же, от производств нас надежно закрывает парк. А через пару домов от нас находится Слепянский канал, куда всегда можно пойти прогуляться. Таким количеством зелени и наличием водоемов не все кварталы в центре города могут похвастаться, а у нас – все есть. Да, шум от проспекта, конечно, слышно, но мы уже привыкли.
Мужчины рассказывают, что высотные дома на проспекте, как и девятиэтажки в глубине квартала – это кооперативное жилье. Это означает, что квартиры в новостройках давали не бесплатно, за жилплощадь надо было заплатить.
С ностальгией Анатолий и Александр вспоминают парк, в котором когда-то работали аттракционы, была сцена, проводились дискотеки.
− А еще там было знаменитое злачное местечко – кафе «Хазар». Оно занимало отдельное строение. Вот там можно было и выпить, и поплясать. Работало кафе до самого утра. Да, и по ценам было доступно. Очень популярное было заведение, его даже в фильмах снимали. Но недавно, в связи с реконструкцией парка, «Хазар» снесли. Вообще, там в парке много чего поменялось. На месте сцены сделали новую детскую площадку, возвели какие-то спортивные зоны.
Про кафе «Красный мак», которое давным-давно закрыли, местные жители также помнят. Сейчас на месте кафе работает мебельный магазин, ну а в 90-х этот бар гремел на всю округу.
− Да, тут и драки были, и стрельба. К сожалению, был и случай со смертельным исходом, − говорят мужчины.
Зато сейчас в районе – тихо и спокойно. Все наши собеседники отмечают, что тут хватает и школ, и детских садов. А вот к коммунальщикам у жителей есть претензии: к примеру, в домах бывают проблемы с трубами, напором и качеством воды.
«Сказали, радуйтесь, что вам вообще трехкомнатную дали»
Тут же на лавочках мы познакомились и с Марией Васильевной. Оказывается, она с семьей жила тут еще в частном доме.
− У нашей семьи был свой дом в деревне – на ее месте сейчас стоят корпуса Белорусского государственного экономического университета. Был дом – хороший, теплый, крепкий, даже со всеми коммуникациями. После войны у нас была своя ванная и туалет. Снесли наш дом только в конце 60-х годов, на его месте проложили дорогу. Дали вместо него квартиру тут в пятиэтажке, на первом этаже. Отец тогда пошел просить, чтобы дали жилье повыше, но ему отказали. Сказали, радуйтесь, что вам вообще трехкомнатную дали, дети-то у вас − однополые, вам и двухкомнатной хватит. А нам этот первый этаж совсем не нравился – там сыро всегда было и неуютно. Вообще, на месте всех этих домов в моем детстве было просто болото. Дальше, в сторону будущего универмага уже стояли дома жилые, а тут еще был пустырь. В итоге, из этой квартиры я потом уехала в другое место. В 80-90-е годы тут в микрорайоне, конечно, кипела жизнь. Построили вот эти новые дома, там уже квартиры получше были, внизу работали магазины, почта, бар − всегда тут люди были. Да, и парк был местом для встреч и прогулок − там веранда была, танцы устраивали.
«Нормального торгового центра с известными брендами и фудкортом не хватает»
А вот Татьяна поселилась на Партизанском проспекте совсем недавно:
− Я тут снимаю квартиру вместе с подругой. Этот район меня вполне устраивает. Рядом – метро, очень легко доехать до центра и до всех нужных мест. При этом цены на аренду – не такие, как в центре. Да, сами дома тут – слегка подуставшие, контингент встречается разный, но в целом нас все устраивает. Есть неплохие кофейни, полно мелких магазинчиков. Но, конечно, нормального ТРЦ с известными брендами и фудкортом тут не хватает.
Кстати, уже в сентябре на пересечении Партизанского проспекта и улицы Долгобродской планируют открыть
Уже известно, что в новом торговом центре будет гипермаркет «ГИППО», «5 элемент», магазины одежды и обуви, фудкорт, кинотеатр и многое другое. А еще в МФК Prizma откроется самый большой в Беларуси семейный активити-парк, который займет площадь в три тысячи квадратных метров. На первом уровне парка расположится более 20 разных игровых активностей, включая батутную арену, скалодром, тюбинговую трассу, большой сухой бассейн, уникальную в своем формате ниндзя-зону, вулкан и отдельную игровую зону для самых маленьких детей.
Сейчас "Сигмаполюс" продолжает активно подписывать договоры с арендаторами. Еще можно успеть выбрать подходящий вариант для аренды, чтобы начать или развить свой бизнес в МФК Prizma. Заявку на аренду можно отправить на почту info@prizmaminsk.by, по телефону +375 29 396 01 01 или в форме ниже.
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Этот участок Партизанского проспекта любили фотографировать советские фотожурналисты. На открытках тех лет − широкая магистраль, зелень парка и новенькие...
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