«Столько зелени есть мало в каком районе». Как живется в знаменитых высотках на Партизанском

«С тракторного, моторного и подшипникового заводов к нам редко что-то долетает»

Всю жизнь в районе улицы Васнецова провели приятели Анатолий и Александр:

− Живем тут с конца 60-х годов. Интересно, что даже несмотря на близость заводов, у нас тут − хороший воздух. Раньше ведь, когда строили, то учитывали розу ветров. Поэтому с Тракторного, Моторного и Подшипникового заводов к нам редко что-то долетает. К тому же, от производств нас надежно закрывает парк. А через пару домов от нас находится Слепянский канал, куда всегда можно пойти прогуляться. Таким количеством зелени и наличием водоемов не все кварталы в центре города могут похвастаться, а у нас – все есть. Да, шум от проспекта, конечно, слышно, но мы уже привыкли.

Мужчины рассказывают, что высотные дома на проспекте, как и девятиэтажки в глубине квартала – это кооперативное жилье. Это означает, что квартиры в новостройках давали не бесплатно, за жилплощадь надо было заплатить.