Бывший долгострой на Притыцкого не узнать. А квартиры еще есть?

Сейчас в продаже осталась примерно пятая часть (26 штук) от выставленных по декларациям квартир (132). Среди вариантов – двушки и трешки на нижних этажах, с первого по четвертый. Речь идет о квартирах площадью от 64 до 81 квадрата.

К примеру, просторная двушка с отдельной кухней площадью 65 квадратов на первом этаже будет стоить 328,3 тысячи рублей (около 103 тысяч долларов), а компактная 64-метровая евротрешка также на первом уровне − 323 тысячи рублей (около 101 тысяч долларов). Стандартная 81-метровая трешка обойдется в 407 тысяч рублей (около 128 тысяч долларов).