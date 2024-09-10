Бывший долгострой на Притыцкого не узнать. А квартиры еще есть?

Несостоявшийся торговый центр «Гулливер», который долгие годы портил недостроенным каркасом улицу Притыцкого в Минске, окончательно канул в лету. На площадке в районе метро «Пушкинская» вовсю идет строительство первого высотного дома от УКС Мингорисполкома. Мы посмотрели, что происходит на стройплощадке «Гулливера», а заодно и узнали, какие квартиры тут еще можно купить.
Напомним, что на неиспользуемом участке земли в районе улиц Притыцкого и Дунина-Марцинкевича сейчас строят жилой комплекс на шесть домов. Два дома будут каркасными (квартиры в них предложат всем желающим), а еще четыре − панельными (они достанутся очередникам).
Сейчас на месте старой стройки возводят первый многоквартирный жилой дом на 19 этажей, 5 подъездов и 360 квартир. Многоэтажку начали строить в январе этого года, а завершить планируют в феврале 2026 года.
Интересно, что в доме запроектировали только двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Причем − с трехметровями потолками. По планировкам тут будут как евродвушки с евротрешками, так и стандартные квартиры. Сдавать жилье в «Гулливере» будут без отделки, на нижнем уровне разместят встроенные помещения. Входы в подъезды будут сквозными.
Что касается дел на стройплощадке, то с весны тут очень многое поменялось. Самое главное – с улицы уже прекрасно просматривается каркас нового жилого комплекса. Кстати первый дом возводят не на фундаменте недостроя, а на абсолютно новом месте.
Сейчас стройка в самом высоком месте визуально уже достигла 11 уровня.
А что там с остовом недостроенного ТЦ? Он по-прежнему на месте. Вероятно, ждет своего часа, чтобы стать частью паркинга.
Какие тут остались квартиры?
Квартиры в первом доме на Притыцкого, как и обещали, предложили всем желающим. По высотке уже вышло две проектные декларации. В марте к долевому строительству представили 80 квартир на нижних этажах, в мае предложили 52 квартиры с 6-го по 18-й этаж. И если вначале цена за квадрат в 5000 рублей (1545 долларов) еще казалась высоковатой, то спустя пару месяцев, учитывая рекордный спрос и цены на квартиры в Минске, цифра в 5200 рублей (1607 долларов ) уже никого не удивила.
Сейчас в продаже осталась примерно пятая часть (26 штук) от выставленных по декларациям квартир (132). Среди вариантов – двушки и трешки на нижних этажах, с первого по четвертый. Речь идет о квартирах площадью от 64 до 81 квадрата.
К примеру, просторная двушка с отдельной кухней площадью 65 квадратов на первом этаже будет стоить 328,3 тысячи рублей (около 103 тысяч долларов), а компактная 64-метровая евротрешка также на первом уровне − 323 тысячи рублей (около 101 тысяч долларов). Стандартная 81-метровая трешка обойдется в 407 тысяч рублей (около 128 тысяч долларов).
А вот небольшие двушки площадью 42 квадратных метра по цене около 67 тысяч долларов уже раскупили. Также в продаже пока нет жилья на этажах с шестого по восемнадцатый. Партию на 52 квартиры дольщики разобрали, а новых предложений пока не поступало.
Как отмечали ранее в отделе долевого строительства Мингорисполкома, часть квартир в комплексе, возможно, будет предлагаться вместе с машино-местами.
Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.