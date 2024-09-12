|
«Зимой даже не включаем отопление». Как живется в последнем ЖК известного застройщика
12.09.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой комплекс рядом со станцией метро "Михалово" известен тем, что именно здесь впервые в Беларуси начали возводить малогабаритные квартиры. При этом дома отличались своей энергоэффективностью. Во время строительства комплекс не был особо разрекламирован, но квартиры там разбирались еще на этапе котлована. Мы узнали у местных жителей, что они думают о жизни здесь спустя время, и посмотрели, какие квартиры можно приобрести в ЖК сейчас.
Застройкой этого жилого комплекса занималось ОАО "10 УНР", руководил которым опытный белорусский строитель Василий Устинчик. Проект включал в себя четыре жилых дома и многофункциональный центр с кафе и магазинами. Строительство домов комплекса стартовало в 2014-м году. На месте большого частного сектора, постепенно начали возводить многоэтажки, квартиры в которых были в большинстве своем выкуплены еще на этапе котлована. Впоследствии этот ЖК стал последним жилым проектом компании "10 УНР".
“Многие покупали здесь малометражки не для жизни, а как инвестиции”
Валерия начала строить квартиру в одном из домов жилого комплекса в 2018-м году. В тот момент на рынке недвижимости случился обвал цен, и стоимость квадратного метра стала существенно ниже по сравнению с предыдущими годами.
- Тогда квадрат в трешке нам обошелся примерно в тысячу долларов. Но это мы вкладывали деньги еще на этапе котлована. По проекту планировалось строительство четырех домов, один из которых столбик, куда мы и заселились. Но интересно, что во втором столбике, который сдали раньше, цены по сравнению с нашими были значительно выше. Тот дом сдавался на пике квадратного метра. Мы сравнивали, что разница на двушки составляла около 20 тысяч долларов.
Девушка вспоминает, что сначала они с мужем смотрели жилье в Московском районе.
- Есть такая тенденция, что люди чаще заселяются в те районы, в которых уже жили. По этому же принципу начали искать и мы. Но потом решили рассмотреть дома на Грушевке и Петровщине. Побывав там, поняли, что это не для нас. А у “10 УНР” в то время сдавался второй дом. Я знала об этом застройщике и его хорошей репутации. Так, мы попали на презентацию дома для тех, кто покупал жилье. Для меня было важным посмотреть объекты изнутри, оценить планировки и сам район. В итоге место нам очень понравилось: рядом красивый частный сектор, где весной цветут вишневые сады и есть где погулять с ребенком. Также обращала внимание, чтобы было удобно добираться до работы, а она как раз находилась рядом с этими домами. Поэтому я даже смогла наблюдать за строительством, что важно, ведь вступление в стройку на уровне котлована всегда волнительно.
Валерия подчеркивает, что в итоге их дом был сдан раньше срока. По стартовому проекту планировалось, что столбики будут в 25 этажей, но в то время там проходил воздушный коридор в Минский аэропорт и такую высокую застройку в итоге не одобрили. Но, как отмечает девушка, подобный проект домов в 25 этажей реализовали в Уручье.
- Этот застройщик специализировался на строительстве энергоэффективных домов, поэтому его фишка в том, что здесь толстые стены. Плюс отопление разведено через пол. Из-за этого в квартире очень тепло. Соседи в однушках даже зимой не включают отопление или держат его на минимуме. А период, когда отопительный сезон заканчивается или еще не начинается, всегда переживается на лайте. Еще из плюсов - нам повезло с соседями. Оказалось, что рядом живет много молодежи из IT и банковской сферы. При этом все такие креативные и отзывчивые. Для нас, например, норма, что у соседей можно оставить ребенка.
О минусах девушка также упоминает. За время жизни в жилом комплексе она так и не смогла привыкнуть к шуму проспекта.
- Да, вид открывается прекрасный, но из-за шума я часто просыпаюсь. Летом окна не открыть. Плюс в домах нельзя ставить кондиционеры, опять же потому что окна на проспект выходят. Если только прятать их на балконах. Но они и так небольшие. Также у нас в столбике длинные коридоры, по которым дети даже на самокатах катаются. На этаже по 12 квартир - по две двушки и трешки, а также восемь однокомнатных. И вот, как оказалось, многие покупали здесь малометражки не для жизни, а как инвестиции под сдачу в аренду. Поэтому бывают свои нюансы с шумом.
“Было много страхов и сомнений, что попаду в долгострой”
Анна приобрела жилье в комплексе в 2019-м году, на этапе котлована. Это был ее первый опыт приобретения недвижимости и строительства.
- Конечно, было много страхов и сомнений, что попаду в долгострой, нарвусь на мошенников или дом не сдастся в ближайшие 10-15 лет. Я же была не очень опытна в этом вопросе. Близкие также отговаривали вкладывать деньги, когда еще самого дома по факту и нету. Существует много историй, что стройки замораживаются. Но решающим фактором для меня стала рекомендация хорошей знакомой, которая построила здесь квартиру в первой очереди. Она рассказала, что жилье качественное, а сроки сдачи полностью выполняются. Так, исходя из моего бюджета, предлагаемых условий, локации, планировки и других факторов, все сошлось именно здесь. Конечно, я также думала и о более модных районах. Но, например, Минск Мир или Новая Боровая были не особо привлекательны. Я не тусовочный человек, для меня инфраструктура и движовость вторичны, поэтому приоритетом был просто проверенный и надежный вариант.
Как вспоминает девушка, в то время комплекс особо не пиарили, громких рекламных статей о нем не было. Но несмотря на это, квартиры здесь раскупались достаточно быстро.
- На этапе котлована в ЖК предлагались выгодные условия, если сравнивать со вторичным жильем или стройками в других кварталах. Для меня это, конечно же, имело значение. Еще решающим фактором стало наличие метро прямо под домом. Четыре остановки, и ты в центре города. Плюс наземное транспортное сообщение отличное. С легкостью можно добраться, например, до Немиги. Также при выборе дома я обращала внимание на плотность застройки и густонаселенность района. Мне не нравится большое скопление людей. И здесь тоже все сошлось. Напротив наших домов не многоквартирные застройки, а частный сектор - атмосферное место, по которому можно погулять. При этом нет дикой оживленности. Как бонус - прекрасный вид на проспект, особенно красивые рассветы. Меня, кстати, шум проспекта вообще не смущает, хотя знаю, что многим он мешает.
Анна отмечает, что в итоге дом был сдан, как и обещалось, в 2020-м году, даже немного раньше заявленного срока. Сейчас девушка продолжает делать ремонт в квартире.
- Так сложились мои личные обстоятельства, что он затянулся на несколько лет. Я приобрела однушку со свободной планировкой метражом 49 квадратов. Это не студия. Здесь застройщиком уже были сделаны перегородки, разделяющие коридор и зону кухни. Их можно было отделить дверями, формируя отдельное пространство. Но так как я привлекала дизайнера, мы смогли интересно обыграть эти зоны без установки дверей. Мне вообще не пришлось как-то радикально вмешиваться в планировку, добавлять или убирать стены. Еще добавлю, что в квартире совмещенный санузел и есть комната, которую можно использовать как кладовку или гардеробную. Большой плюс - широкая прилифтовая зона, которая разделена на две тамбурные части, в каждой из которых по четыре квартиры.
Девушка обращает внимание, что часто бывает в разных жилых комплексах Минска. Своими ландшафтами и единым стилем ее привлекают Северный Берег и Зеленая гавань, однако и своим выбором она максимально довольна.
- Радует, что здесь не планируют возводить никаких домов. У меня окна выходят на проспект, поэтому даже если со временем снесут частный сектор и построят многоэтажки, меня это особо не коснется.
Что здесь продается?
Сейчас в этом жилом комплексе выставлено на продажу пять квартир - одна студия и евротрешки.
Самая дешевая из них -
Самый дорогой из предложенных вариантов -
Также предлагается вариант
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот жилой комплекс рядом со станцией метро "Михалово" известен тем, что именно здесь впервые в Беларуси начали возводить малогабаритные квартиры. При этом дома...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)