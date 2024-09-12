«Зимой даже не включаем отопление». Как живется в последнем ЖК известного застройщика

Валерия начала строить квартиру в одном из домов жилого комплекса в 2018-м году. В тот момент на рынке недвижимости случился обвал цен, и стоимость квадратного метра стала существенно ниже по сравнению с предыдущими годами.

- Тогда квадрат в трешке нам обошелся примерно в тысячу долларов. Но это мы вкладывали деньги еще на этапе котлована. По проекту планировалось строительство четырех домов, один из которых столбик, куда мы и заселились. Но интересно, что во втором столбике, который сдали раньше, цены по сравнению с нашими были значительно выше. Тот дом сдавался на пике квадратного метра. Мы сравнивали, что разница на двушки составляла около 20 тысяч долларов.