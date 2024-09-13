«Сейчас не смотрят по 30 вариантов, а покупают сразу». Что творится с квартирами на вторичке

Что еще может осложнять продажу? Например, расположение где-то на окраине Минска. И если это будет панелька. Хотя панельный дом — это и неплохо, но у покупателей сохраняется предубеждение по поводу этого типа жилья. Хотя современная панель по многим качествам не уступает каркасникам.

За 8 месяцев по Минску рост цен по факту сделок составил 12%. Такой уровень цен соответствует августу 2013 года, когда цены шли вверх, а также ноябрю 2014, когда уже снижались.

Торг минимальный — около 2,5%

Скидка сейчас находится на самом минимальном уровне — около 2,5%. Притом на этом уровне она держится достаточно долго — еще с весны и остается на протяжении всего лета. Чтобы такая низкая скидка оставалась так долго, за историю наших наблюдений такого не было. Можно вспомнить только разовый более короткий период весной 2018 года. Тогда был пик расцвета кредитов — ими стали активно пользоваться, соответственно ускорились сделки и уменьшился торг.

Средняя сумма кредита — около 40 тысяч долларов

Сейчас, по нашим данным, доля кредитных сделок остается очень высокой — около 40%. Средняя сумма кредита, по данным нашего ипотечного центра, составляет около 120-123 тысяч белорусских рублей.

Что касается повышения ставки по кредиту Беларусбанка , я не думаю, что это серьезно отразится на рынке недвижимости: в текущих условиях это слишком маленькое повышение, чтобы оно повлияло на количество кредитных сделок.

А вот что может повлиять на рынок, так это то, что льготное кредитование привязали к местоположению. Раньше покупатель из регионов мог получить льготный кредит и купить квартиру в Минске. И у таких покупателей особенно пользовались спросом бюджетные квартиры — двух- и трехкомнатные хрущевки и брежневки, стандартные панельки. Сейчас же льготный кредит позволяет купить квартиру только там, где кредит был получен. Для продавцов это значит, что спрос на бюджетные квартиры может снизиться. Это стоит иметь в виду и лояльнее относиться к тем покупателям, которые обращаются.