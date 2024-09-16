В этом районе Минска построят сразу 22 детских сада. Первый сдадут уже в следующем году

Как отметила руководитель отдела маркетинга Лариса Фишман, в Северном Береге делают ставку именно на семьи с детьми. Исходя из этого, здесь проектируют большие квартиры с двумя и тремя спальнями, а вот малогабаритных квартир в комплексе практически нет.

Кстати, недавно мы рассказывали , как проходит приемка квартир в третьем доме комплекса.