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В этом районе Минска построят сразу 22 детских сада. Первый сдадут уже в следующем году

16.09.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Северный Берег продолжает прирастать квадратными метрами. Причем, речь не только о жилых домах, но и о социальной инфраструктуре. Так, в прошлом году застройщик открыл новый парк, а в этом уже начал строительство первого в квартале детского сада. О том, каким будет дошкольное учреждение, и в целом о планах на социалку, журналистам рассказал руководитель компании.


Сегодня в отделе продаж Северного Берега, как будто, открыли детский клуб. На презентацию первого детского сада под названием «Серебряный кит» была приглашена не только пресса, но и будущие воспитанники − малыши вместе с родителями.



Как рассказал директор «Риверсайд Девелопмент Лимитед» Антон Русакевич, застройщик строит первый детский сад за собственные средства и намерен вложить в его возведение более 4,8 миллиона долларов. Напротив детского сада затем появится и первая школа. Всего же, согласно плану, на территории «Северного Берега» будут возведено 22 детских сада и 15 школ. Часть из них построит сам застройщик, часть – город.


Завершить стройку детского сада в СБ намерены довольно быстро. Уже в следующем году (к новому учебному году) учреждение передадут в управление администрации Советского района Минска, которое и будет заниматься распределением мест в садике. Приоритет при поступлении в детский сад будут отдавать жителям Северного Берега. Этот вопрос, кстати, больше всего волновал пришедших на презентацию родителей.




В целом, детский сад рассчитан на 280 мест. Планируется, что тут будет сформировано 12 групп. Детишкам будут доступны: музыкальный зал с инструментами, аудитории для кружков, кабинеты психолога и логопеда, собственный бассейн и спортивный зал. Экстерьер и интерьер детсада будет выдержан в спокойных тонах и природных фактурах. Обещают сдержанный скандинавский стиль, ощущение уюта, комфорта и спокойствия.



Стройка дошкольного учреждения уже началась. Журналистам показали, как выглядит квартал с высоты. Отсюда можно видеть, как растут жилые дома, выставочный центр и собственно детский сад (он – на первом снимке).



Как отметила руководитель отдела маркетинга Лариса Фишман, в Северном Береге делают ставку именно на семьи с детьми. Исходя из этого, здесь проектируют большие квартиры с двумя и тремя спальнями, а вот малогабаритных квартир в комплексе практически нет.

Кстати, недавно мы рассказывали, как проходит приемка квартир в третьем доме комплекса.



 
Теги: Минск
 
 
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Северный Берег продолжает прирастать квадратными метрами. Причем, речь не только о жилых домах, но и о социальной инфраструктуре. Так, в прошлом году застройщик...
 
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