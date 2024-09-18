«Один из лучших районов Минска». Как живется в недорогих хрущевках у парка Дружбы Народов

Источник материала: realt.by

Новая линия метро добавит старому жилому фонду преимуществ. Но есть районы, где и без этого хорошо живется. В этот раз речь о домах на Лилии Карастояновой и Гая. Здешние хрущевки местные не променяли бы даже на популярные новостройки. Большинство домов уже прошли через капремонт, во дворах лежит новый асфальт, тут много зелени, красивых цветов и детских площадок. Но, если и этого мало – напротив парк Дружбы народов. В ближайшие несколько лет район поменяется: на месте частного сектора возведут высотки, недалеко будет и метро. А уже совсем скоро здесь построят дорогу в Северный Берег. Побывали в этом районе и поспрашивали местных о жизни.

«Все-таки старые дома без лифтов для семей с детьми - это неудобно» Жилая застройка занимает только одну часть Карастояновой, вторую — парк Дружбы народов. Таким образом, улица разделяет два района: Советский и Центральный. О таком уединении с природой многие только мечтают. Представьте, сколько же тут квартир с прекрасным видом на парк! Мы приехали вечером, когда люди возвращаются с работы домой. В это время здесь кипит жизнь: из продуктовых выходят люди с пакетами, на остановки один за другим приезжают троллейбусы. Движение машин в сторону Сурганова, Кульман и в центр еще более активное.

Евгения Ивановна живет в доме, где располагается магазин «Копеечка». Женщина говорит, что ей такое соседство не мешает. - Наш дом - кооперативный. Покупали квартиру с мужем тогда за большие деньги, да еще и в кредит. Раньше было мало магазинов, а сейчас есть в доме, что для меня, пожилого человека – только плюс. Конечно, радуемся, что парк так и не тронули. Хотя много лет ходили слухи, что там будут строить жилье. Но ничего не вышло. А так нам место для прогулок есть. Женщина считает, что район потихоньку омолаживается. В ее доме из первых жителей осталось не так много людей. А молодые наследники тоже не стремятся избавляться от такого жилья. - Не знаю, может ждут, когда метро построят, хотят продать подороже.





Практически каждый дом имеет свой палисадник с обилием разных растений. Евгения Ивановна подмечает, что местные стараются за всем смотреть, ухаживать, но вот цветами занимаются только люди в возрасте. Первое, что бросается в глаза — новый асфальт на дорогах – настоящая радость для автомобилистов. А вот парковочных мест совсем немного.





Здесь преимущественно стоят пятиэтажные хрущевки. Практически все — нарядные, после капремонта. Как это бывает в старых районах, разглядеть дом в сентябре удается с трудом – все утопает в деревьях. О том, что район молодеет можно судить и о детях на площадках. В какой двор не зайди – все при деле: лепят в песочнице, катаются с горок, толпа детворы бегает за воздушным змеем. Но, конечно, детские зоны тут не такие разнообразные по инвентарю, как в новых ЖК.



Наталья – молодая мама. С мужем они снимают квартиру в одном из домов. Двушка обходится в 700 белорусских рублей. Девушка говорит, что выбирали жилье лишь по цене. Преимуществом района Наталья также называет наличие парка рядом и незаполненные детские садики. А вот покупать квартиру тут бы не стала. - Все-таки старые дома без лифтов для семей с детьми - это неудобно. Лично мне и общения не хватает. В моем доме, наверное, только мы с маленькими детьми, остальные жильцы намного старше. Кстати, обычно в таких районах попадаются любители выпить, но здесь таких нет – чувствуем себя в безопасности.

«Когда я приезжаю домой, то отдыхаю душой и телом» Между Карастояновой и Гая находятся ясли, детский сад и школа, а во дворах Карастояновой – Азизова – две школы, в том числе спортивная, ясли и детский сад. Поблизости есть несколько гимназий. Для маленького микрорайона социальный пакет достаточно хороший, но нужно учитывать, что рядом располагается большой частный сектор. Часть, кстати, уйдет под снос.





Во дворах мы встречаем Нилу с четвероногим другом. Женщина живет в хрущевке на Гая уже 45 лет. Переехала к мужу после свадьбы. Здешние квартиры идут с другой планировкой: раздельным санузлом и кухней в 7 квадратных метров. - Я работаю строителем в Минск Мире, и когда приезжаю домой, то отдыхаю душой и телом. Пятиэтажки не давят на тебя, как эти высотки, да и у нас нет столько толкотни, шума. Я очень районом довольна. Молодежи, возможно, хочется чего-то нового, но выросшие здесь дети не особо хотят куда-то уезжать. По словам местной жительницы, жаловаться в районе не на что. - Любителей выпить на лавках тут уже нет. Да что они, на лавках уже даже бабушки не собираются, - рассказывает Нила. - Нам сделали хорошие зоны с мусорными баками, дороги обновили, в садиках заборы заменили – навели порядок. Вопрос сейчас только один: как его постоянно поддерживать? Все-таки многое в этом деле зависит от дворника. С нашим нам повезло. Если Марина на пенсию уйдет – мы тут все плакать будем. Разницу сразу ощутили, когда она в отпуск на три недели ушла.



Единственное, что Нила хотела бы позаимствовать из новых ЖК – отношение к уборке за питомцами. - То ли камеры вешай, то ли пакеты бесплатные и у нас раздавай… Не знаю! Есть экземпляры из частного сектора, которые выгуливают собаку у детского сада, а убрать за ней не могут. Потом дети носятся и наступают на все это. В этом плане тут бескультурье полнейшее. Но в остальном соседство с усадебной застройкой Нилу радует. - Весной, в период цветения яблонь, вишен и сирени прогуливаться там одно удовольствие.





«На подъездах только и появляются объявления «куплю квартиру в вашем доме»

В будущем по соседству с хрущевками хотят построить дома на месте усадебной застройки. Но это далеко не все, что будет с районом. В скором времени сюда доложат магистраль от Северного Берега. Первую очередь уже сдали, осталось доделать 2 км. Дорогу расширят до угла, где Карастоянова пересекается с Некрасова. Эти планы Ирину и Светлану – жительниц одного дома в глубине двора - совсем не радуют. Шум дороги до них не доберется, но они переживают, что машин во дворах в час пик будет гонять больше. - Некоторые избегают пробок на дорогах, колеся здесь по дворам. Скорость они набирают немаленькую, поэтому за детей очень боимся. Добиваемся, чтобы площадку детскую огородили, - делится Ирина. – Если бы дорогу расшили с Орловской, то это, возможно, как-то бы улучшило ситуацию, но до этой части не дойдут.





Ирина живет здесь с мужем уже 10 лет, а Светлана - с момента постройки дома. Ни одна из них не променяла бы район на какой-нибудь другой, хотя и здесь в округе есть что дорабатывать. - Я, как архитектор, могу сказать, что планировки в хрущевках не очень, но и в новых комплексах метры распределяются нерационально. На какую-нибудь кладовку 4 квадрата оставляют, а в комнате-студии полноценное спальное место сделать нельзя.



- Я считаю, что у нас один из лучших районов в Минске сейчас. Чистый, с парком, хорошей транспортной инфраструктурой: 12 минут — и ты на Якуба Коласа. Удобно добираться до всех городских праздников. Недалеко находится и водная система, – подхватывает Светлана. – В свое время тут давали квартиры от предприятий, но достаточно много было и медиков. Они тут до сих пор живут. На подъездах только и появляются объявления «куплю квартиру в вашем доме».



Чего бы еще хотелось для счастья? Женщины надеются, что после постройки высоток в районе появится больше банков, аптек и медцентров. - Парк тоже нужно облагородить, так как нет ни детских площадок, ни скамеек. Он – пустой. В прошлом году только дорожки посыпали. Там есть чем полюбоваться. Раньше парк относился к Академии наук, работники тогда высадили много необычных и редких деревьев.

Что тут продается? Сейчас в границах Карастояновой - Гая - Азизова - Каховской продается около 20 квартир. Самый бюджетный вариант - однушка под ремонт, что располагается в кирпичном двухэтажном доме на Гая, 30. Дом построили в 1961 году. Площадь квартиры - 31,76 м². Ее отдают за 48 500 долларов. В пятиэтажке, что стоит напротив парка Дружбы народов, на Карастояновой, 21 продается двушка в 45 м² за 64 тысячи долларов. Есть предложения и в новостройке с паркингом - десятиэтажке 2023 года на Карастояновой, 43А. На четвертом этаже здесь выставили на продажу двушку в 65 квадратных метров. В ней все сделано под отделку. Стоимость квартиры - 89 тысяч долларов. Самая дорогая квартира в этом районе находится в пятиэтажке 1980 года постройки. Речь про четырехкомнатную квартиру площадью 83,09 м². Здесь есть две лоджии и раздельный санузел. Ремонт в комнатах нужно будет обновить. Оценивают ее в 109 900 долларов.