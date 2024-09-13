В минской общаге, которую переделывают в жилой дом, еще есть свободные квартиры. Их предлагают всем желающим

Что тут продается?

Сейчас в доме остаются свободными 6 квартир на первом-втором этажах. Среди вариантов – 1 двухкомнатная и 5 трехкомнатных. По площади все квартиры разные – от 63 до 120 квадратных метров.

В ОАО «Камволь», куда мы обратились за информацией, рассказали, что на оставшиеся квартиры может претендовать любой желающий, независимо от того, очередник он или нет.

Стоимость квадратного метра для всех составляет 4134 рубля (на данный момент это – около 1300 долларов). Таким образом, двухкомнатная квартира площадью 63 квадрата будет стоить почти 263 тысячи рублей (82,4 тысячи долларов), трехкомнатная площадью 66 квадратов – 276 тысяч рублей (86,5 тысячи долларов), трехкомнатная площадью 120 квадратов – 472 тысячи рублей (148 тысяч долларов).

Кстати, жилье будет передаваться дольщикам с отделкой. Ремонт от застройщика включает в себя оклейку обоями, окраску стен санузла, укладку кухонного фартука плиткой, чистовое покрытие пола (линолеум и напольная плитка в санузлах), установку внутриквартирных дверей, электрической плиты, ванны, умывальника и мойки.

Сдать дом в эксплуатацию должны зимой 2025 года.