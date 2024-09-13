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В минской общаге, которую переделывают в жилой дом, еще есть свободные квартиры. Их предлагают всем желающим
13.09.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Через полгода в Минске должна завершиться реконструкция здания общежития Камвольного комбината. Это здание 50-х годов уже три года
Надо сказать, что работы на объекте шли не быстро. Из-за пересмотра проектной документации и недостаточного финансирования (высокого спроса на жилье не наблюдалось), стройку даже пришлось приостанавливать. Полноценная переделка здания возобновилась зимой этого года, после того как дольщики стали жаловаться во все инстанции.
Сейчас реновация общежития идет полным ходом. Генподрядчиком по объекту выступает «Стройтрест № 35». На внешней стороне здания уже завершается отделка фасадов. Бывшее общежитие получило новый треугольный фронтон на крыше, а со всех сторон дома появились новые балконы. А вот лифтов в пятиэтажном доме на три подъезда не предусмотрено.
Что тут продается?
Сейчас в доме остаются свободными 6 квартир на первом-втором этажах. Среди вариантов – 1 двухкомнатная и 5 трехкомнатных. По площади все квартиры разные – от 63 до 120 квадратных метров.
В ОАО «Камволь», куда мы обратились за информацией, рассказали, что на оставшиеся квартиры может претендовать любой желающий, независимо от того, очередник он или нет.
Стоимость квадратного метра для всех составляет 4134 рубля (на данный момент это – около 1300 долларов). Таким образом, двухкомнатная квартира площадью 63 квадрата будет стоить почти 263 тысячи рублей (82,4 тысячи долларов), трехкомнатная площадью 66 квадратов – 276 тысяч рублей (86,5 тысячи долларов), трехкомнатная площадью 120 квадратов – 472 тысячи рублей (148 тысяч долларов).
Кстати, жилье будет передаваться дольщикам с отделкой. Ремонт от застройщика включает в себя оклейку обоями, окраску стен санузла, укладку кухонного фартука плиткой, чистовое покрытие пола (линолеум и напольная плитка в санузлах), установку внутриквартирных дверей, электрической плиты, ванны, умывальника и мойки.
Сдать дом в эксплуатацию должны зимой 2025 года.
Оплатить строящуюся квартиру можно в рассрочку. Первоначальный взнос составит 30% от стоимости, далее – по графику. Посмотреть планировки квартир можно на
Среди конструктивных особенностей дома 1957 года, которые точно порадуют новых жильцов, можно назвать высокие потолки и толстые стены. К тому же, здание находится недалеко от центра города. Отсюда легко добраться до железнодорожного вокзала, а рядом находится улица Маяковского и Лошицкий парк.
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В минской общаге, которую переделывают в жилой дом, еще есть свободные квартиры. Их предлагают всем желающим
Через полгода в Минске должна завершиться реконструкция здания общежития Камвольного комбината. Это здание 50-х годов уже три года переделывают в жилой дом....
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