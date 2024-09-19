Дорого ли топить электричеством дома и дачи? Белорусы делятся своим реальным опытом

Классическая схема – это водяное отопление с электрокотлом. То есть система выглядит так же как и с газовым – трубы, теплые полы, радиаторы. При реконструкциях систем с твердотопливным котлом, установить дополнительно электрический больших трудностей и не вызывает.

Роман Бодренко, оказывающий консалтинговые услуги по строительству частных жилых домом и который сам имеет опыт установки и эксплуатации таких систем, говорит, что на практике современному дому около 100 квадратов достаточно электрокотла мощностью 6 кВт. С учётом отопительного сезона 7 месяцев расход на отопление будет около 12 000 кВт, а это около 480 рублей (при самом дешевом тарифе 4 копейки) или около 70 рублей в месяц. Тот же дом на газу будет потреблять от 350 кубов в месяц, а это те же 70 рублей в среднем.