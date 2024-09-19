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Дорого ли топить электричеством дома и дачи? Белорусы делятся своим реальным опытом
19.09.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Электрическое отопление по мере модернизации электросетей становится все более популярным. И понятно почему – благодаря льготным тарифам, обогревать дом электричеством стало не дороже, чем газом. В теории, стоимость электрооборудования и его монтаж обходится существенно дешевле газового, что позволяет существенно сократить расходы на строительство. Так ли это? Чтобы проверить это, мы попросили наших читателей рассказать о своем опыте перехода на отопление от розетки.
Все по классике
Газовое отопление до недавнего времени считалось самым комфортным и незатратным. Электрокотлы рассматривались как вынужденная мера – тарифы на газ были существенно ниже, чем на электричество. Но с новыми льготными тарифами ситуация резко поменялась – в моду стали входить электрокотлы, конвекторы, теплые (безводные) полы, инверторные кондиционеры и даже тепловые насосы.
Классическая схема – это водяное отопление с электрокотлом. То есть система выглядит так же как и с газовым – трубы, теплые полы, радиаторы. При реконструкциях систем с твердотопливным котлом, установить дополнительно электрический больших трудностей и не вызывает.
Роман Бодренко, оказывающий консалтинговые услуги по строительству частных жилых домом и который сам имеет
– Сегодня при с стоимости газа около 20 копеек за куб и льготном тарифе для электроотопления 4 копейки, счета за отопление будет одинаковыми, – говорит он.
Роман акцентирует внимание на разницу в стартовых инвестициях: подвод газа к дому, вступление в кооператив, покупка газового котла. Стоимость всего этого может начинаться от 15 000 рублей.
Но как всегда имеется одно «но»: способна ли местная электросеть выдавать необходимые киловатты на отопление.
– Очень часто вопрос с электроотоплением решается на моменте составления техусловий на выделение дополнительных мощностей у районных электросетей (РЭС). Сначала идем в райисполком либо другой местный орган исполнительной власти с заявлением на получение техусловий (ТУ) на присоединение электроустановок к электрическим сетям, где запрашиваем плановую мощность: обычно это 15 кВт, из них на электроотопление и подогрев воды – 10 кВт. При наличии технической возможности увеличения потребляемой мощности РЭС дает соответствующее заключение.
Далее нужно определиться, как вы будете оплачивать электроэнергию. Здесь два варианта. Первый требует установки двух электросчётчиков – один на электротопление и подогрев воды, а другой – на все остальное энергопотребление в доме. Минус такого тарифа – нужно прокладывать отдельный кабель от уличного счетчика до отопительного оборудования. Зато в этом случае электричество на отопление считается по 4 копейки, а все остальное – по обычному тарифу.
Второй тариф проще в исполнении – один счетчик, который учитывает общий расход электроэнергии – и на отопление, и на бытовые приборы, но 1 кВт стоит 9 копеек.
– Как показала практика, если дом небольшой, до 80 квадратов, то может быть целесообразным подключение единого тарифа, – говорит Роман. – Но если дом, а значит и энергопотребление больше, то стоит рассмотреть тариф с двумя счётчиками.
Если же мощностей нет, то придется ждать, когда электросети модернизируют их.
Кстати, с перспективными планами реконструкции электросетей можно ознакомиться в РЭС – в них можно увидеть, когда придет очередь вашего населенного пункта.
И если это не очень отдаленная перспектива, то лучше сразу подать заявление на использование электроэнергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Тем, кто такое заявление не подал заранее, выделяют только разрешенную к использованию мощность, учитывающую нужды бытового электропотребления.
«Сухое» отопление
Прелесть электроотопления в том, что можно серьезно сэкономить, отказавшись от классической водяной системы.
– Оптимальным решением, на мой взгляд, является электроотоплениие без водяного контура, – говорит Роман. – Гораздо дешевле и проще установить электроконвекторы в каждую комнату, а под напольное покрытие – электрополы (безводные). В этом случае можно сэкономить на трубах, фитингах, обвязке котельной, оплате услуг монтажников. Это значительные суммы – от 5 до 10 тысяч рублей. Правда, есть нюанс – все приборы должны быть без штепсельного подключения, а при переходе на тариф 4 копейки их опломбируют специалисты из энергонадзора.
Отметим, что если пользоваться тарифом «9 копеек», то процедура подключения будет упрощенной, с одним счетчиком.
Отметим, что если пользоваться тарифом «9 копеек», то процедура подключения будет упрощенной, с одним счетчиком.
Микс электронагревателей и камина
Довольно часто люди миксуют электороборудование для обогрева: к конвекторам и теплым полам добавляют инверторные кондиционеры, которые не только спасают от жары, но и способны работать на обогрев даже в сильный мороз.
Например, у Наташи и Павла, в гостях у которых мы уже побывали, в списке отопительного оборудования еще и камин, и печь-каменка в сауне. Дом у них модульный, на 45 квадратов.
– Даже в минус 28 у нас в доме комфортно ходить в майке и шортах, – рассказывают они. – На отопление работает инверторный кондиционер, теплые полы в зоне кухни и в санузле, конвекторы, а также камин на дровах (он не только для красоты, это еще и альтернативный источник тепла когда в деревне отключается электричество).
Дорого, но экономно
Владимир обогревает свой дом в деревне под Минском тепловым насосом (ТН) «воздух-вода». У этого устройства два важных преимущества – оно позволяют сократить расходы на электричество в 3-5 раз (тепловые насосы потребляют в разы меньше электроэнергии для выработки тепловой) и их можно устанавливать там, где электросети не могут выделить на дом достаточную мощность для работы электрокотла.
– Мой дом по площади не самый скромный – около 500 квадратов, – рассказывает владелец. – Газопровода рядом нет, а отопление электрокотлом было бы очень дорогим. Поэтому свой выбор остановил на тепловых насосах. Сначала рассматривал вариант «рассол-вода», для которого требуется бурение скважин, но в итоге остановился на системе «воздух-вода».
В доме Владимира на отопление и приготовление горячей воды работают сразу для тепловых насоса. Они объединены в одну систему с приточно-вытяжной вентиляцией, работает все в автоматическом режиме.
В доме кроме радиаторов и теплых полов установлены фанкойлы, через которые в помещения подается либо теплый, либо охлажденный воздух в зависимости от времени года и погоды. Схема сложная, зато результат владельца радует – в доме поддерживается постоянный температурный режим и свежий воздух.
– Я получаю электричество по 9 копеек за киловатт. Тепловой насос, обладая высоким коэффициентом переработки энергии (СОР 4,5-5) по сравнению с тем же электрокотлом дает существенную экономию. Зимой, правда, коэффициент преобразования энергии падает до минимума, но экономия все равно есть. В сильный мороз тепловой насос работает в режиме электрокотла – подключаются ТЭНы с градацией по мощности 4,6 и 8 кВт в зависимости от потребности. Но это максимум 2-3 недели, когда эффективность теплового насоса падает.
Под свои потребности Владимир запросил 25 кВт, но выдали только 20 кВт – этого хватило впритык.
Стоило все это оборудование как «убитая трешка», но владелец уверяет, что его инвестиции быстро отобьются.
– Тепловой насос по экономичности побеждает любой котел, на каком бы топливе он не работал. Это самый экономичный вид. Система стабильно потребляет примерно одинаковое количество электричества зимой и летом. Зимой больше на отопление, летом на охлаждение. Ежемесячные платежи составляют в районе 300 рублей. Это за все: подогрев воды в бойлере на 300 литров, отопление и кондиционирование, работу вентиляции, освещение и бытовые приборы, зарядка электромобиля.
Теплые полы или конвекторы?
В
– Дом у меня каркасный, на 80 квадратов, если не считать террасу, – рассказывает владелец. – Находится в современном СТ возле Минска, поэтому часто используется как загородное жилье зимой. Строили с расчетом, что можно будет жить постоянно – хорошо утепленные стены и перекрытия, железобетонный фундамент с утепленными полами (10 см пеноплекса). Производитель конвекторов дал рекомендации по сечению проводки, которые сразу были заложены в стены. После чистовой отделки конвекторы просто повесили и подключили. В каждом помещении, где установлены приборы, на противоположной стене установлен термодатчик с Wi-Fi, чтобы он корректно указывал температуру воздуха в помещении - и отоплением можно было управлять дистанционно. Установка простая, электрик справился без проблем. Батареи подключаются к домашней сети на 220 В. Расчет простой – на каждые 10 квадратов отапливаемой площади вешается конвектор на 1 кВт мощности. Удобно, что в линейке производителя можно выбирать изделия с градацией по мощности — от 250 Вт до 1,3 кВт. Если у меня кухня-гостиная на 24 квадрата, то понадобилось 2 конвектора по 1,2 кВт. В итоге весь дом отапливают конвекторы общей мощностью 7 кВт.
Конкретно эти конвекторы по мнению владельца хороши еще тем, что не сушат воздух и продолжают отдавать тепло еще долгое время после отключения, а это работает на экономию. Важно, что прибор не потребляет электричество в постоянном режиме.
Внутри металлического кожуха, который во время работы прибора чуть теплый, находится электронагреватель, похожий на каменную панель, в которой спрятана хром-никелевая спираль. Нагревательный элемент отлит из смеси цемента и минерала оливин (он же хризолит) вулканического происхождения. У него малый коэффициент линейного расширения при нагреве, поэтому нагреватель не разрушается даже при накале до предельной температуры. Материал обладает высокой теплоёмкостью, что позволяет аккумулировать тепловую энергию во время работы и отдавать её на протяжении длительного времени после отключения от электросети. Принцип работы простой и основан на законе конвекции – холодный воздух проходит через корпус электробатареи и устремляется вверх – не нужен никакой вентилятор.
Сергей говорит, что электробатареи быстро прогревают дом – система теплых полов с такой задачей оперативно не справится.
– По опыту могу сказать, что эти батареи эффективнее системы отопления с водяным полом и электрокотлом примерно в два раза, – говорит он. – В моем случае, когда я использую дом как дачу, то, уезжая в город, ставлю поддерживающую температуру +10. В пятницу утром, зная, что поеду на дачу на все выходные, выставляю температуру +22. Вечером приезжаю в уже прогретый дом. Вторая система в доме – это теплые полы с электрокотлом, тоже на 7 кВт (на дом Сергея выделено 24 кВт – вот что значит новое СТ). Если я включу его в пятницу утром, то к вечеру он сам по себе может и станет теплым, но в комнатах воздух до заданных температур не прогреется. Дело в том, теплоносителю внутри стяжки нужно сначала прогреть всю бетонную плиту пола, прежде чем он начнет отдавать тепло воздуху в доме. При этом котел все это время работает на максимуме. По моим наблюдениям, теплый пол хорош тогда, когда постоянно живешь в доме, стяжка не остывает, а котел работает в режиме поддержания температуры.
Электробатарея благодаря конвекции быстро прогревает в первую очередь воздух. Однако полы в зимний период не сразу прогреваются. Для себя понял, что максимальный комфорт как с теплыми полами, так и с конвекторами достигается, если в доме живешь постоянно. Но в режиме дачи, электоробатареи гораздо эффективнее.
И экономичнее. Сергей говорит, что конвекторы потребляют гораздо меньше электричества в сравнении с теплыми полами.
– Если в цифрах, то с теплым полом в режиме наездов на выходные, на нагрев уходило около тысячи киловатт в морозный месяц. С электробатареями получалось в половину меньше.
И еще немного цифр. Теплый пол с хорошим электрокотлом, дистанционным управлением и монтажом обошелся в 2,5 тысячи долларов. Конвекторы с датчиками и установкой обошлись в 1,5 тысячи долларов.
Кстати, Сергей выставил на продажу свой дом в СТ на на Realt, больше фото и информации найдете в
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Электрическое отопление по мере модернизации электросетей становится все более популярным. И понятно почему – благодаря льготным тарифам, обогревать дом...
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