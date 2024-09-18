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Через два дня в Минске откроется новый ТРЦ. Показываем, что там внутри
18.09.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На пересечении Партизанского проспекта и улицы Долгобродской уже в пятницу откроется многофункциональный комплекс Prizma. Новый ТРЦ расположен всего в 20 метрах от станции метро «Партизанская». Построил комплекс один из крупнейших минских девелоперов − компания «Сигмаполюс». Долгожданное открытие торгового центра запланировано на 20 сентября. Realt первым побывал внутри здания и показывает, что там уже есть.
А еще в МФК Prizma откроется самый большой в Беларуси семейный активити-парк, который займет площадь в три тысячи квадратных метров. На первом уровне парка расположится более 20 разных игровых активностей, включая батутную арену, скалодром, тюбинговую трассу, большой сухой бассейн, уникальную в своем формате ниндзя-зону, вулкан и отдельную игровую зону для самых маленьких детей.
Торжественное открытие торгового центра запланировано на 15:00 20 сентября.
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На пересечении Партизанского проспекта и улицы Долгобродской уже в пятницу откроется многофункциональный комплекс Prizma. Новый ТРЦ расположен всего в 20 метрах...
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