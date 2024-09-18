Через два дня в Минске откроется новый ТРЦ. Показываем, что там внутри

Источник материала: realt.by

На пересечении Партизанского проспекта и улицы Долгобродской уже в пятницу откроется многофункциональный комплекс Prizma. Новый ТРЦ расположен всего в 20 метрах от станции метро «Партизанская». Построил комплекс один из крупнейших минских девелоперов − компания «Сигмаполюс». Долгожданное открытие торгового центра запланировано на 20 сентября. Realt первым побывал внутри здания и показывает, что там уже есть.



Уже известно, что первыми в новом торговом центре заработают: гипермаркет «ГИППО», «5 элемент», «Бургер Кинг», магазин «Галамарт». Также тут разместятся магазины одежды и обуви, фудкорт, кинотеатр и многое другое.

А еще в МФК Prizma откроется самый большой в Беларуси семейный активити-парк, который займет площадь в три тысячи квадратных метров. На первом уровне парка расположится более 20 разных игровых активностей, включая батутную арену, скалодром, тюбинговую трассу, большой сухой бассейн, уникальную в своем формате ниндзя-зону, вулкан и отдельную игровую зону для самых маленьких детей.







Весь МФК Prizma будет состоять из четырехэтажной торгово-развлекательной части, десятиэтажной офисной части и медицинского центра. Также в Prizma будет крытый паркинг на 700 машиномест.





Торжественное открытие торгового центра запланировано на 15:00 20 сентября.