|
Этот известный минский долгострой скоро сдадут в эксплуатацию. Тут еще есть квартиры по 65 тысяч долларов
18.09.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Кажется, история скандального долгостроя на Грушевке подходит к концу. Последний дом «Грушевского посада» прямо сейчас утепляют и красят. Сдать новостройку должны в этом году. Мы посмотрели, как продвигается стройка, а заодно узнали, какие квартиры еще есть в продаже.
Для тех, кто не в курсе, кратко напомним историю комплекса «Грушевский посад». Первоначально жилой комплекс рядом с метро «Грушевка» строила компания «Жилстройкомплект». В состав ЖК должны были войти четыре каркасно-блочных дома. Первые многоэтажки были сданы еще 10 лет назад, а вот еще два дома застройщик завершить не смог. В итоге, на руководителей компании завели дело, а объект передали УКС «Запад». Для того чтобы возведение домов возобновилось, дольщикам пришлось делать солидные доплаты. Что касается «Жилстройкомплекта», то его учредителям весной
Сейчас стройка многострадального комплекса, наконец, близится к завершению. Дом на 4 подъезда и 387 квартир, выходящий фасадом на проспект Дзержинского, УКС «Запад» полностью сдал в эксплуатацию. Сейчас жильцы занимаются ремонтами, а кое-кто справился с задачей первым и уже
Первые этажи ЖК полностью отданы под коммерцию. Здесь уже начинают, открываться первые магазины (среди них − рыбная лавка).
Какие квартиры тут продаются?
Конечно, большинство квартир в домах было куплено несколько лет назад еще на стадии котлована (у того самого предыдущего застройщика, не выполнившего свои обещания).
Тем не менее, часть квартир в обоих домах попала и в свободную продажу. Согласно информации с
Так, в уже сданном доме предлагаются 3 трехкомнатные квартиры площадью около 93 квадратных метров по стоимости 4400 рублей (1380 долларов) за квадрат. Получается, что стоимость трешки в сданном доме составляет 411 тысяч рублей (129 тысяч долларов). Также в доме продается одна двухкомнатная квартира площадью 67 квадратов по стоимости около 308 тысяч рублей (96 тысяч долларов). Выходит по 4600 рублей (1440 долларов) за метр.
Если рассматривать строящуюся высотку, то тут еще есть выбор из однушек, двушек и трешек на разных этажах. Стоимость квадрата в однокомнатных квартирах площадью 41-46 квадратов составляет 5040 рублей (1580 долларов). Квадрат в двухкомнатных стоит 4550-4650 рублей (1425-1460 долларов), в трехкомнатных – 4400-4450 рублей (1380-1395 долларов). Получается, что минимальная стоимость однушки составит около 207 тысяч рублей (65 тысяч долларов), двушки — около 269 тысяч рублей (85 тысяч долларов), трешки − около 356 тысяч рублей (112 тысяч долларов).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот известный минский долгострой скоро сдадут в эксплуатацию. Тут еще есть квартиры по 65 тысяч долларов
Кажется, история скандального долгостроя на Грушевке подходит к концу. Последний дом «Грушевского посада» прямо сейчас утепляют и красят. Сдать новостройку...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)