Участок недалеко от Минска продали за 3 тысячи долларов. Итоги земельного аукциона

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На аукцион были выставлены три земельных участка – в поселке Усяж, агрогородке Усяжа и деревне Кривая Береза.

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 6248 8560 6601 0000 57 находится в поселке Усяж. Населенный пункт расположен примерно в 8 километрах от Смолевичей и 35 километрах от Минска. Земельный надел насчитывает 14,99 сотки. Есть возможность подключения к будущему объекту строительства газо-, водо- и электроснабжения. Лот был оценен в 15 000 рублей. На него претендовал один человек. Земельный надел продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 15 750 рублей, или 4 899 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.