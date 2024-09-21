|
Секретная многоэтажка в Дроздах достроена. А что по продаже квартир?
21.09.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой дом (из-за отсутствия информации его еще прозвали секретным) рядом с проспектом Победителей в Минске возвели в рекордно короткие сроки. Кажется, еще недавно мы
Отметим, что строительство многоэтажки рядом с Дроздами и проспектом Победителей шло при полном молчании застройщика. «Минскстрой» упомянул дом на улице Тихой лишь однажды, когда
Отметим, что локация у нового дома − отличная. Рядом располагается бизнес-центр со спа-комплексом, напротив − ЖК «Лазурит» и «Минск Арена», в шаговой доступности − большой торговый центр «Арена-сити» с гипермаркетом, кинотеатром и бутиками. При этом сам дом стоит в глубине от проспекта − ближе к частной застройке.
Для того, чтобы получить какую-либо информацию о доме, мы обратились в отдел реализации объектов недвижимости и жилья ГПО «Минскстрой». Там были краткими: «Квартиры в доме по улице Тихой в продажу не поступали. Другой информации нет».
Что ж, будем ждать. Возможно, спустя несколько месяцев квартиры в престижной новостройке появятся в продаже на вторичке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот жилой дом (из-за отсутствия информации его еще прозвали секретным) рядом с проспектом Победителей в Минске возвели в рекордно короткие сроки. Кажется, еще...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)