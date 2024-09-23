Участок в 30 км от Минска продали за 5 тысяч долларов. Результаты земельного аукциона

Лот был выставлен на торги за 30 000 рублей. На него было подано 3 заявки. Участок продан за 53 146 рублей, или 16 530 долларов .

Организатором аукциона выступил Заболотский сельсовет. Он расположен в 5 километрах на юго-запад от г. Смолевичи и 36 километрах от г. Минска по автомобильной дороге Смолевичи — Самохваловичи. Граничит с Драчковским, Озерицко-Слободским, Пекалинским сельсоветами и г. Смолевичи.