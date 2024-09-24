Молодая семья бросила город, переехала жить в панский сад и завела табун лошадей. Побывали у них

Семья пускает к себе гостей: пообщаться с лошадьми, набрать яблок, погулять по территории старого сада.

Девушкам Аксана советует попросить у яблонь любви. Просит разуться, чтобы найти свою исполнительницу желания. Говорит, природа сама проложит к ней тропу.

Многие психологи и психотерапевты привозят сюда группы, чтобы лошади помогли справиться с болью, утратами.

Люди взамен оставляют взнос на свое усмотрение. Деньги уходят на потребности табуна. Зимой семья покупает лошадям овес, стоги сена. Одна катушка сметается за час.