«Работая на обычных работах, удалось накопить на трешку за 2 года». Как купить квартиру в рассрочку с помощью кооператива

«Сами мы копили бы на квартиру до пенсии»

Вероника, 31 год, Минск:

— Мы с семьей (мужем и двумя детьми) живем в двухкомнатной квартире моей мамы. В декрете я мониторила различные варианты покупки квартиры и нашла сайт «Жилищного баланса». Дальше я полгода следила за кооперативом в соцсетях, читала, что о них пишут, и наконец, решилась сходить на консультацию. Это был 2022 год. Мы рассказали, что хотим взять квартиру за 200 тысяч рублей и готовы платить около 1000 рублей в месяц. Признаюсь, подписывать договор и вносить первые платежи было страшновато, но в итоге всё получилось. Нам посчитали, что на этап накоплений понадобится четыре года, но мы справились за два. Чтобы сократить время ожидания, помимо ежемесячного платежа, несколько раз делали большие взносы из собственных накоплений. Когда у меня спрашивают, как, работая на заводе и имея обычную зарплату, можно накопить на квартиру, я в шутку говорю: «Удалите приложения для покупок и переходите на более дешевые продукты». На самом деле, когда у нас с мужем появилась цель в виде квартиры, то и мотивация экономить стала гораздо выше. Мы вносили по 1500 рублей, потом по 2000, потом и больше.

Ну а этим летом, в первый день моего отпуска, когда мы с мужем сидели в «Хинкальне», нам позвонили с отличной новостью — можно выбирать квартиру! Честно говоря, от радостного шока мы полчаса не могли прийти в себя.

К поискам квартиры подключили риэлтера. Мы посмотрели три варианта и на третьем поняли, что вот эта — точно наша. Искали жилье в Серебрянке — этот район мы хорошо знаем, тут находятся учебные заведения детей. Меня интересовала квартира с раздельным санузлом и отдельными комнатами. В итоге мы выбрали трехкомнатную квартиру площадью чуть более 60 квадратов на 3 этаже 5-этажного дома. В июне состоялась сделка, а сейчас мы уже начинаем ремонт. Да, обладателями документа о собственности мы станем только после того, как выплатим всю сумму кооперативу, но это нас устраивает. Сами мы копили бы на квартиру до пенсии. А тут будем жить и постепенно выплачивать деньги кооперативу. Да и переплата тут будет не такой большой, как в банке. В банки я, кстати, тоже ходила, но там условия другие — при наших зарплатах нужны поручители, а кто сейчас согласится им стать? Кстати, по моим стопам в кооператив уже пошли наши знакомые и родственники.