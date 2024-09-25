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«Работая на обычных работах, удалось накопить на трешку за 2 года». Как купить квартиру в рассрочку с помощью кооператива
25.09.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Покупка собственной квартиры — мечта, к которой многие из нас идут долгие годы. Кто-то вынужден откладывать заветную цель из-за необходимости арендовать жилье, кому-то не дают кредит в банке без поручителей, а кому-то просто сложно самостоятельно накопить на квадратные метры. Сегодня мы расскажем об интересном способе приобретения жилья, благодаря которому уже более 3000 белорусских семей стали обладателями квартир. Оказывается, буквально за пару лет можно купить жилье без накоплений и громадных переплат. Поможет в этом
«Сейчас кооператив покупает около 100 квартир в месяц»
Если вы расскажете о «Жилищном балансе» тому, кто ничего не слышал об этом кооперативе, то первой реакцией собеседника будет скепсис: «А что, это возможно? Это реально?». Ответом на это будут 10 лет успешной работы
— Доверие, которое мы завоевали у потребителей за годы работы — это наш главный актив. Ничто так не подтверждает надежность системы, как те тысячи семей, которые уже въехали в свои квартиры. Мы начинали деятельность в 2014-м году в Могилеве, а с 2018-го года работаем в Минске и других городах. Сейчас у нас два офиса в столице: на Веры Хоружей и на Могилевской, также наши офисы открыты в Могилеве, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Бобруйске и Новополоцке. Здесь мы ежедневно проводим консультации, на которых рассказываем, как за короткий срок можно переехать в свою квартиру. Вообще, люди, которым кооператив помог приобрести жилье — наша лучшая реклама. Так, если на первоначальном этапе мы ежемесячно приобретали всего по 2-3 квартиры, то сейчас кооператив покупает уже около 100 квартир в месяц. Наша география — не только Минск и областные города, но и районные, такие как Бобруйск, Полоцк, Островец, Солигорск и другие, — рассказывает Председатель Правления кооператива Сергей Нестерович. — На сегодня число участников кооператива превысило 14,5 тысяч человек.
Специалисты кооператива рассказывают, что чаще всего в «Жилищный баланс» приходят за первым жильем. Среди клиентов — работающая молодежь, пары, семьи с детьми и даже пенсионеры. Обычно людей интересует покупка однокомнатной или двухкомнатной квартиры площадью 40-60 квадратных метров. При этом метраж, количество комнат и другие параметры можно изменить и после подписания договора. Нередки случаи, когда человек приходит за однушкой, а потом у него меняются обстоятельства и он приобретает трешку. Так, за последний месяц
Кстати, в некоторых городах, где активно работает «Жилищный баланс», квартир на рынке недвижимости уже не хватает. Так, к примеру, в Могилеве, где для участников объединения каждый месяц приобретается около 30 квартир, хорошие однушки и двушки разбирают как горячие пирожки. Учитывая этот факт, в будущем «Жилищный баланс» планирует выступить заказчиком строительства жилого дома для членов кооператива.
Как же покупают квартиры через «Жилищный баланс»?
В кооперативе нам рассказали, что купить квартиру через «Жилищный баланс» может буквально каждый — и мама в декрете, и дальнобойщик, и фрилансер. Главное правильно оценить свои финансовые возможности и подобрать ежемесячный платеж.
Сама схема покупки при помощи накопительной системы простая: заключаешь договор, ежемесячно вносишь оговоренный платеж, достигаешь нужного рейтинга (от 30% стоимости необходимого жилья) и выбираешь квартиру. В среднем от вступления в кооператив до получения ключей уходит 1,5-2 года.
«Сами мы копили бы на квартиру до пенсии»
Вероника, 31 год, Минск:
— Мы с семьей (мужем и двумя детьми) живем в двухкомнатной квартире моей мамы. В декрете я мониторила различные варианты покупки квартиры и нашла сайт «Жилищного баланса». Дальше я полгода следила за кооперативом в соцсетях, читала, что о них пишут, и наконец, решилась сходить на консультацию. Это был 2022 год. Мы рассказали, что хотим взять квартиру за 200 тысяч рублей и готовы платить около 1000 рублей в месяц. Признаюсь, подписывать договор и вносить первые платежи было страшновато, но в итоге всё получилось. Нам посчитали, что на этап накоплений понадобится четыре года, но мы справились за два. Чтобы сократить время ожидания, помимо ежемесячного платежа, несколько раз делали большие взносы из собственных накоплений. Когда у меня спрашивают, как, работая на заводе и имея обычную зарплату, можно накопить на квартиру, я в шутку говорю: «Удалите приложения для покупок и переходите на более дешевые продукты». На самом деле, когда у нас с мужем появилась цель в виде квартиры, то и мотивация экономить стала гораздо выше. Мы вносили по 1500 рублей, потом по 2000, потом и больше.
Ну а этим летом, в первый день моего отпуска, когда мы с мужем сидели в «Хинкальне», нам позвонили с отличной новостью — можно выбирать квартиру! Честно говоря, от радостного шока мы полчаса не могли прийти в себя.
К поискам квартиры подключили риэлтера. Мы посмотрели три варианта и на третьем поняли, что вот эта — точно наша. Искали жилье в Серебрянке — этот район мы хорошо знаем, тут находятся учебные заведения детей. Меня интересовала квартира с раздельным санузлом и отдельными комнатами. В итоге мы выбрали трехкомнатную квартиру площадью чуть более 60 квадратов на 3 этаже 5-этажного дома. В июне состоялась сделка, а сейчас мы уже начинаем ремонт. Да, обладателями документа о собственности мы станем только после того, как выплатим всю сумму кооперативу, но это нас устраивает. Сами мы копили бы на квартиру до пенсии. А тут будем жить и постепенно выплачивать деньги кооперативу. Да и переплата тут будет не такой большой, как в банке. В банки я, кстати, тоже ходила, но там условия другие — при наших зарплатах нужны поручители, а кто сейчас согласится им стать? Кстати, по моим стопам в кооператив уже пошли наши знакомые и родственники.
Жилье участники кооператива выбирают сами или с помощью риэлтера. После того, как квартира выбрана и куплена, она передается участнику кооператива на основе договора найма. Дальше человек может переезжать в купленное жилье, прописываться там и в течение времени, указанного в договоре (до 10-15 лет), выплачивать остаток суммы
Расплатиться с кооперативом можно и досрочно. Действует банковский принцип: чем быстрее выплатишь рассрочку, тем меньше будут переплаты. В собственность квартира перейдет только после полной оплаты. Для вступления в кооператив вам не понадобятся кипы документов и поручители.
Интересно, что приобрести квартиру с «Жилищном балансом» можно как имея некоторые накопления, так и полностью без них.
Так, держа в руках около 50% стоимости желаемого жилья, на квартиру можно претендовать уже на 7-й месяц со дня вступления в кооператив. Если же свободных средств нет совсем, то квартиру нужно будет ждать дольше, до 4 лет после обязательного этапа накопления с внесением ежемесячных платежей.
Наиболее популярна у членов кооператива покупка вторичного жилья, куда можно сразу переехать и жить, чуть реже участники приобретают новостройки без ремонта, также есть возможность приобретения квартир на этапе котлована у застройщиков.
«Это — не льготный кредит и не халява, но это — реальный способ переехать в свою квартиру»
Юлия, 32 года, Гродно:
— Узнала я о «Жилищном балансе» давно, когда в нашем городе открылся первый офис кооператива. Я тогда приходила на консультацию с мамой, но не решилась вступить. Спустя несколько лет мы вновь вернулись к теме квартирного вопроса и поняли, что самостоятельно приобрести жилье у нас не получится. Дело в том, что мы с семьей (я, муж и двое детей) снимали квартиру и стояли на очереди как нуждающиеся. Нам даже предложили строиться в новом микрорайоне Грандичи, но взвесив наши финансовые возможности, мы посчитали, что не потянем квартиру даже с кредитом. Ведь оказалось, что под наши зарплаты нам могут дать только очень небольшую сумму, которой не хватит на оплату. В итоге мы отказались от квартиры и снова задумались про «Жилищный баланс». Тогда мы уже поняли, что это — не финансовая пирамида. Да, это — не льготный кредит и не какая-то халява, но это — реальный способ переехать в свою квартиру, не имея накоплений. К тому же, это получается выгоднее, чем кредит. Но самое главное — нас полностью устроили условия «Жилищного баланса». Здесь не требуется огромного количества каких-то справок, наличия больших зарплат или поручителей. Ты пришел и сказал конкретно: я могу платить столько-то. Исходя из этого, тебе рассчитывают сумму ежемесячного платежа и обрисовывают примерные перспективы.
В итоге мы вступили в кооператив зимой 2022 года и стали вносить туда деньги. На трехкомнатную квартиру нам рассчитали платеж в 1250 рублей в месяц. Но так как мой муж работает за границей, мы платили не каждый месяц, а вносили деньги раз в 2-3 месяца, как получалось. Несколько раз мы делали платежи побольше, чтобы быстрей накопить 30% стоимости. Что касается выбора квартиры, то мы стали присматриваться к новому району на Фолюше. А когда один из домов сдавался в эксплуатацию, нам как раз позвонили из
Купить однокомнатную квартиру в Минске можно через 1-2 года
Специалисты кооператива рассчитали для нас один из вариантов покупки однокомнатной квартиры в Минске. Для примера мы взяли недорогую готовую квартиру в пятиэтажке за 150 тысяч рублей (или 47 тысяч долларов).
Так, если оформить рассрочку на максимальный срок, который есть в кооперативе (15 лет), то при наличии первоначального взноса в 10 000 рублей ежемесячный платеж составит около 1090 рублей. При этом способе накопления готовиться к переезду можно будет через 3-4 года после начала ежемесячных выплат.
Если же у вас на руках уже есть треть стоимости жилья (50 тысяч рублей), то переехать в новую квартиру удастся гораздо быстрее (в течение 1-2 лет), а ежемесячные выплаты будут составлять около 800 рублей, что сопоставимо с арендой подобного жилья. При этом вам придется платить не за съем арендодателю, а выкупать собственную квартиру, что, согласитесь, гораздо приятнее.
Обратим внимание на то, что все наши подсчеты — примерные. Составить индивидуальный план с учетом всех нюансов вам помогут специалисты
А если форс-мажор, вернут ли деньги?
Мы поинтересовались у специалистов «Жилищного баланса», а можно ли выйти из кооператива? И вернут ли в этом случае деньги? Ведь такие случаи бывают. И это нормально, когда у человека меняются планы. Оказывается, с возвратом нет никаких проблем — все внесенные деньги, причем с индексацией, вернут в течение месяца, за исключением вступительного взноса, который составляет 0,5% стоимости квартиры. Также по согласованию с кооперативом можно продать приобретенную квартиру, если долг по ней еще не выплачен. В этом случае человеку также вернут назад все внесенные платежи с учетом индексации.
Что касается опасений по поводу функционирования кооператива, то ни резкий рост курса доллара в 2015 и в 2020 годах, ни пандемия 2020 года, ни какие-либо другие факторы за прошедшие 10 лет не смогли спровоцировать закрытие «Жилищного баланса».
Если вы только начали задумываться о покупке квартиры, то можете
Адреса и телефоны офисов ПК «Жилищный баланс»:
Вы можете заказать обратный звонок для консультации со специалистами и индивидуального расчета платежей.
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«Работая на обычных работах, удалось накопить на трешку за 2 года». Как купить квартиру в рассрочку с помощью кооператива
Покупка собственной квартиры — мечта, к которой многие из нас идут долгие годы. Кто-то вынужден откладывать заветную цель из-за необходимости арендовать жилье,...
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