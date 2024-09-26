В поселке у Минского моря продают три пустующих здания. Они находятся на территории старинной усадьбы

Отмечается, что земельные участки под объектами располагаются в зоне охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, а также − в зоне отдыха и в водоохранных зонах Заславского водохранилища и реки Чернявка.

После покупки новый собственник должен обеспечить безопасность и ограничение доступа на недвижимое имущество, а также приступить к использованию недвижимого имущества в течение 2 лет. Согласно условиям продажи, отдельные объекты в составе комплекса зданий можно будет снести.

Аукцион по продаже зданий пройдет в электронной форме 15 октября. Подать заявку на участие можно до 10 октября.

Начальная стоимость трех объектов – 627 тысяч рублей (195 тысяч долларов).