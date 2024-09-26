Участок в 30 км от Минска продали за 8 тысяч долларов. Результаты земельного аукциона

Напомним, что на аукционе в августе этого года участок на ул. Михайловская 6А продали за75 025 рублей, или 23 573 доллара. На лот подали 6 заявок, однако один человек не прошел регистрацию. В июле участок на ул. Михайловская, 8, реализован за 82 528 рублей, или 25 906 долларов. На лот было подано 8 заявлений. В июне участок на ул. Михайловская, 8А, продан за 68 205 рублей, или 21 585 долларов. За лот боролись 5 человек. В мае участок на ул. Михайловская, 12, продан за 68 205 рублей, или 21 153 доллара. За него боролись 7 человек.

На мартовском аукционе участок на ул. Михайловская, 10, был реализован за 62 500 рублей, или 19 204 доллара. За лот боролись 4 человека. В феврале земельный надел на ул. Михайловская, 10 А, удалось продать за 62 004 рубля, или 19 142 доллара. На лот претендовали 3 человека. На аукционе в январе этого года участок на ул. Михайловской, 12, продан за 101 000 рублей, или 32 002 доллара. На него претендовали 4 человека.