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Участок в 30 км от Минска продали за 8 тысяч долларов. Результаты земельного аукциона

26.09.2024 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике Минска Смолевичах. О том, как прошли торги, читайте в нашем материале.


Участникам аукциона было предложено три лота – земельных участка, расположенных в Смолевичах на окраине города и в микрорайонах индивидуальной застройки «Липки» и «Сад».

Лот № 1 - участок с кадастровым номером 624850100008000877 находится на окраине города на ул. Колхозная, 5 А. Площадь земельного надела составляет 8,82 сотки. Есть возможность подведения к будущему объекту строительства электро-, водо- и газоснабжения.

Лот был оценен в 20 000 рублей. На него подали 2 заявки. Участок продан за 26 620 рублей, или 8 284 доллара по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Напомним, что до сегодняшнего аукциона данный участок уже дважды выставлялся на аукционы за 30 000 рублей. В июле на лот не подали ни одной заявки. В мае на участок претендовал один человек, но он не пришел на аукцион.  

Лот № 2 - участок с кадастровым номером 624850100008000929 находится в микрорайоне «Липки» на ул. И.Шамякина, 30. Площадь земельного надела составляет 11,85 сотки. Есть возможность подведения к будущему объекту строительства электро-, водо-, газоснабжения и канализации. 

Лот был оценен в 30 000 рублей. На него претендовали 4 человека. Участок продан за 48 315 рублей, или 15 036 долларов.

Лот № 3 – участок с кадастровым номером 624850100008000889 расположен в новом микрорайоне «Сад» на ул. Михайловская, 4Б. Площадь земельного надела составляет 13,38 сотки. Есть возможность подключения к дому электро-, газо- и водоснабжения. 

Начальная цена на лот составила 35 000 рублей. На лот подали 9 заявок. За участок удалось выручить 90 780 рублей, или 28 251 доллар.

Напомним, что на аукционе в августе этого года участок на ул. Михайловская 6А продали за75 025 рублей, или 23 573 доллара. На лот подали 6 заявок, однако один человек не прошел регистрацию. В июле участок на ул. Михайловская, 8, реализован за 82 528 рублей, или 25 906 долларов. На лот было подано 8 заявлений. В июне участок на ул. Михайловская, 8А, продан за 68 205 рублей, или 21 585 долларов. За лот боролись 5 человек. В мае участок на ул. Михайловская, 12, продан за 68 205 рублей, или 21 153 доллара. За него боролись 7 человек.

На мартовском аукционе участок на ул. Михайловская, 10, был реализован за 62 500 рублей, или 19 204 доллара. За лот боролись 4 человека. В феврале земельный надел на ул. Михайловская, 10 А, удалось продать за 62 004 рубля, или 19 142 доллара. На лот претендовали 3 человека. На аукционе в январе этого года участок на ул. Михайловской, 12, продан за 101 000 рублей, или 32 002 доллара. На него претендовали 4 человека. 

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства индивидуальных жилых домов в городе-спутнике...
 
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