Заблудились в лесу и нашли этот хутор. Как минчанка обустраивает дом в приозерной глуши

Участок на берегу озера Полина и ее родители нашли случайно. Отец девушки был рыбаком. Однажды он взял семью на рыбалку, они все вместе пошли гулять по лесу и заблудились. Прошли 15 километров. И в конце концов вышли к заброшенному хутору. Здесь никто не жил — никому не нужные постройки стояли под открытым небом.

— Родители купили участок за какие-то совершенно смешные деньги. Если не ошибаюсь, на тот момент они заплатили около 300 долларов, — вспоминает Полина. — Сегодня, конечно, ничего подобного в этих краях представить невозможно. За прошедшие 15 лет место рядом с озером и национальным парком начало привлекать людей. К тому же, наш участок занимает 26 соток, с одной стороны от него — лес, а с другой — поле.