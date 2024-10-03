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Заблудились в лесу и нашли этот хутор. Как минчанка обустраивает дом в приозерной глуши

03.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Когда-то давно Полина с родителями случайно вышли к берегу, который впечатлил их своей уединенностью и потрясающей природой. Постепенно семья вдохнула в хутор жизнь, построила дом, а сейчас девушка делает его еще комфортнее и уютнее. Это история про выбор вопреки и простое счастье за 300 километров от Минска. Партнер нашего материала онлайн-гипермаркет 21vek.by поддержал Полину на ее пути, подарив понравившиеся девушке товары для дома — комплект постельного белья, плетеный хлопковый коврик, бамбуковую стойку для цветов и мягкую корзину для белья.


На момент покупки участок стоил около 300 долларов

— Это «дом моей души» или «Тара» — потому что в жизни каждой Скарлетт О’Хары должны быть своя Тара и своя Лесопилка. Тара у нашей семьи есть уже 15 лет, а именем Лесопилка я назвала свою собаку, — начала рассказ девушка.

Деревня в Поставском районе, в трех часах езды от Минска и недалеко от Национального парка Нарочанский — заповедные, практически оторванные от цивилизации места. Здесь нет проездной дороги, всего семь участков и один постоянный житель. Полина надеется стать еще одним. Ей хочется проводить здесь как можно больше времени, в том числе и в холодное время года.



Горячая вода в доме уже есть. Сейчас я работаю над тем, чтобы у нас появилось отопление. Единственное препятствие для комфортной жизни — дорога, которой практически нет. Нужно ехать, по сути, по лесу. Номер эвакуатора в списке моих срочных контактов, — улыбается Полина. — Наверное, это единственное, что останавливает меня от полного переезда из Минска сюда. Потому что это место действительно создано для жизни.





Участок на берегу озера Полина и ее родители нашли случайно. Отец девушки был рыбаком. Однажды он взял семью на рыбалку, они все вместе пошли гулять по лесу и заблудились. Прошли 15 километров. И в конце концов вышли к заброшенному хутору. Здесь никто не жил — никому не нужные постройки стояли под открытым небом.

— Родители купили участок за какие-то совершенно смешные деньги. Если не ошибаюсь, на тот момент они заплатили около 300 долларов, — вспоминает Полина. — Сегодня, конечно, ничего подобного в этих краях представить невозможно. За прошедшие 15 лет место рядом с озером и национальным парком начало привлекать людей. К тому же, наш участок занимает 26 соток, с одной стороны от него — лес, а с другой — поле.



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Когда родители Полины затеяли стройку, она была подростком. Девушка признается: тогда загородная жизнь ее не интересовала. Ей было скучно, не хватало общения с подругами.

— Основная стройка прошла практически мимо меня. Потом папа умер. Три месяца мы сюда вообще не приезжали — нужно было решать вопросы в Минске. За это время повалился наш старый забор, всё заросло травой, рабочие со стройки веранды просто уехали. У нас опустились руки. Как-то одновременно с этим появились некие люди, желающие купить наш участок. Я решила действовать вопреки. И если бы мой папа был сейчас жив, он был бы глубоко удивлен и, наверное, растроган. Оценив со временем уединенность, тишину, я довела дом до ума и сделала его таким, каким он, пожалуй, и задумывался.





Глобальное переосмысление пришло к Полине в 2020-м. Когда из-за ковидных ограничений стало труднее путешествовать, девушка поняла — ей нужна точка опоры, то, в чем не могут ограничить никакие события извне. Тогда же она почувствовала дом именно здесь, на берегу озера в Поставском районе, а не в Минске, где родилась и выросла. Полина взялась за дело с новыми силами. За год-полтора нанятые рабочие под контролем девушки сделали пристройку, доделали веранду, установили забор, возвели хозблок и построили пирс.



Столяр приехал сделать мебель — и сам решил починить лестницу

Стиль фасадов и интерьера Полина с мамой определяют как «лесное шале». Здесь не признают лофт и современные веяния, стремятся к максимальному уюту, симбиозу с природой. В доме можно найти вещи с историей — например, вышивки бабушки Полины, сделанные еще в довоенное время. Сказочную, вдохновляющую атмосферу дополняют распечатанные пейзажи. Девушка отмечает, что очень многое сделано руками ее мамы, которая умеет в любых обстоятельствах и с любым бюджетом создавать красоту и уют.





Интерьер дополняет винтажный подсвечник. У него тоже есть история: когда в дом еще не приезжали так часто, а оконные проемы не были закрыты роллетами, сюда забрались воры. Брать им было нечего. От злости преступники разрубили всё внутри топором. Подсвечник тоже расколотили на части. Но потом мама Полины нашла возможность собрать и склеить его обратно.



А еще тут и там попадаются зайцы — тотемное животное семьи. Каких-то купила Полина, некоторых привезли друзья.





Наша героиня может работать удаленно, поэтому в спальне обустроен ее кабинет. Стол и тумбу сюда сделал местный столяр. Этот мастер в свое время очень поддержал семью Полины:

— Человек приехал выполнить оговоренную работу и решил, что может сделать больше. Я вдруг увидела отремонтированную ступеньку лестницы, вернувшуюся на место доску на стене.



В рамках нашего проекта онлайн-гипермаркет 21vek.by предложил Полина выбрать подарки для обустройства дома. Наша героиня заказала четыре товара от бренда Mio Tesoro. Это комплект постельного белья изо льна и хлопка, плетеный хлопковый коврик с цветочным узором, бамбуковая стойка для цветов и мягкая корзина для белья, которую девушка тоже приспособила под цветы. Свой подарочный заказ Полина забрала в пункте самовывоза. Это удобно, так как ПВЗ 21vek.by в ближайшем к дому героини городе Поставы работает с 10:00 до 20:00, а значит, можно приехать в любое удобное время и всё быстро получить.



Продолжаем замечать уютные детали — видим кресло-качалку, предназначенное для старшей собаки Полины — Лаки. Пес очень любит свое местечко.

— Непередаваемое чувство уюта, когда сидишь за компьютером, работаешь, поднимаешь глаза — и видишь спящего Лаки. Это то, что я люблю по-настоящему.



«Большая стройка сделала меня нищим и сварливым прорабом»

Для того, чтобы в доме была горячая вода, соорудили пристройку. Но и здесь решили делать красиво и уютно. Уже знакомый Полине местный столяр собрал стильные тумбы с синим верхом. А все насосы, фильтры, трубы и другие сантехнические нюансы спрятали за синими шторами в тон. В качестве декора для пристройки выбрали всё тех же зайчиков, корзинку с хлопком, вазочку с сухоцветами. А в ходе нашей беседы интерьер дополнил котик Гаврюша — местный полосатый красавец, когда-то абсолютно дикий, сейчас спокойно идет к Полине на руки. Семья девушки вылечила его, приручив своей любовью и заботой.





В пристройке видим еще один товар из онлайн-гипермаркета 21vek.by. Для хранения вещей и ухода за ними Полина заказала гладильную доску-комод с нежным цветочным принтом. В ванной рядом девушка показывает другую удачную покупку из онлайн-гипермаркета — этажерку в бело-розовом оттенке. Детали смотрятся как комплект, добавляя дому еще больше гармонии.

Мы слушаем Полину и кажется, что дом обустраивался и наполнялся легко, просто, буквально по взмаху волшебной палочки. Это, конечно, не так.

— Большая стройка сделала меня нищим и сварливым прорабом, — улыбается девушка. — Во-первых, я продала квартиру в Минске — и направила часть вырученных денег сюда. Во-вторых, хоть я и нанимала рабочих, мне всё равно пришлось ездить по строительным магазинам и контролировать процессы. Многие меня поймут: очень больно расставаться с деньгами, а потом начинать всё заново.





Не менее тяжело было бороться за свой дом с конкурентами из мира природы:

— Например, под крышей у нас как-то поселились летучие мыши. Это одно из самых страшных знакомств в моей жизни. Я проводила разные ритуалы по их изгнанию: даже, по советам из интернета, громко включала классическую музыку и расставляла букеты лаванды. Но летучие мыши покинули дом только по своей воле и только к концу сезона. В итоге нам пришлось перепрошить потолок и стены. 



Вспоминает Полина и другую ситуацию:

— Как-то я пригласила сюда своих подруг. Мы отмечали мой день рождения, пили просекко, болтали. Наступила ночь, была пора укладываться спать. И тут я поняла, что не работает бойлер, греющий воду. Праздничные эмоции сошли с меня моментально. Подруги успокаивали, а я искала инструкцию, гарантию. В итоге всё разрешилось — но именно после того случая я поняла, что Тара изменила меня навсегда.



Наша беседе, начавшись в доме, переходит то на веранду, то на пирс. Буквально в паре шагов от дома, на берегу озера, можно сесть на скамейку и смотреть на воду, на другой берег. Здесь затихают даже питомцы. Очень хорошо.



Отдых в своем доме на природе — это рассветы, окутанные туманами, самые вкусные блины на завтрак, прогулки по лесу, вечера у камина и неторопливые разговоры. Сделайте свой дом комфортнее и уютнее с онлайн-гипермаркетом 21vek.by. Заказывайте нужные для строительства, ремонта и обустройства товары на сайте или в приложении, пользуйтесь оплатой частями и бонусной программой, получайте быструю доставку в любую точку страны с адресом. 21vek.by — строим вместе!


 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Когда-то давно Полина с родителями случайно вышли к берегу, который впечатлил их своей уединенностью и потрясающей природой. Постепенно семья вдохнула в хутор...
 
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