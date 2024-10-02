В Северном Береге сдали первый «тихий» дом. Показываем, как выглядят готовые квартиры от застройщика

− Сейчас в квартале строится еще один дом с готовыми квартирами – это «Спринвуд 2», который собираются сдать в 2025 году. Еще один «тихий» дом с готовой отделкой застройщик пустит в продажу в ближайшие месяцы. В будущем, количество домов с полностью готовыми к жизни квартирами, возможно, будет увеличиваться. Во всяком случае, глобальный рынок недвижимости идет именно по этому пути. Все сегодня хотят экономить время, а не проводить годы в стройке и ремонте, − говорит начальник отдела маркетинга Лариса Фишман.