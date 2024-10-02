﻿ В Северном Береге сдали первый «тихий» дом. Показываем, как выглядят готовые квартиры от застройщика. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Северном Береге сдали первый «тихий» дом. Показываем, как выглядят готовые квартиры от застройщика

02.10.2024 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В самом обсуждаемом квартале Минска продолжается ввод в эксплуатацию первых новостроек. На этой неделе ключи получают будущие жильцы дома «Парклэнд 4». Эта семиэтажка отличается от соседних домов сразу двумя моментами. Во-первых, это единственный пока что дом с полностью готовыми квартирами. Во-вторых, именно в этом доме должен заработать тот самый «клуб жильцов». Мы посмотрели, как выглядит готовое жилье, и оценили новый шоурум от застройщика.


Отметим, что внешне свеженький дом «Парклэнд 4» почти не отличается от своих собратьев: те же интеллигентные фасады, открытые балконы, панорамные окна и аккуратное благоустройство. Разве что стоит здание чуть ближе к Цнянскому водохранилищу и не имеет большого закрытого двора.




Зато внутри дома есть огромный бонус – собственный клуб жильцов. Пока в нем идут последние приготовления к сдаче, но уже скоро новоселы получат фитнес, сауну, кинотеатр и многое другое. Расскажем об этом через пару недель. Пока же можем отметить, что в первый год клуб жильцов будет работать абсолютно бесплатно.


Мы же проходим в холл. Минуем почтовые ящики (кстати, в этом доме они будут открываться не ключом, а чипом и через приложение) и поднимаемся наверх к жилым квартирам. Всего в доме – 92 квартиры и 3 подъезда.



В холле и на этажах – все полностью готово к встрече с новоселами. В доме подключены все коммуникации, работают лифты, включена подсветка, сияют чистотой окна. На каждом этаже расположено по 4-5 квартир.


Попадаем в первую квартиру площадью около 50 квадратных метров. Жилье разделено на кухню и жилую комнату с гардеробной.



Стены и потолок здесь покрашены краской Caparol. На потолке – гипсокартон, на полу – ламинат. В каждой комнате установлены кондиционеры LG.



Все квартиры уже оснащены кухнями с фасадами из МДФ и ЛДСП. Также тут есть умная подсветка и доводчики Blum. А вот технику жильцы будут ставить свою – для нее предусмотрены соответствующие ниши.


Мы обращаем внимание на великолепный вид, который открывается из этой квартиры. Перед нами – осенняя гладь воды и буквально вся панорама Минска.


Заглядываем в санузел – замечаем плитку KeramaMarazzi, подвесную сантехнику и даже зеркало с подсветкой. Кстати, даже в самой небольшой квартире тут предусмотрено по 2 санузла: гостевой и хозяйский. В квартирах больших метражей пропорционально увеличено и количество санузлов.


Еще одна квартира, в которую мы попали – это евротрешка. Здесь также есть вся встроенная мебель, кухня и сантехника. Отмечаем большое количество мест для хранения. Встроенные шкафы (причем, сразу с большим количеством полочек и встроенных светильников) есть практически в каждой комнате. В общем, можно переезжать хоть сегодня. Кстати, как говорят в отделе продаж, некоторые новоселы намерены начать перевозить вещи и расставлять мебель уже в самое ближайшее время.


− Сейчас в квартале строится еще один дом с готовыми квартирами – это «Спринвуд 2», который собираются сдать в 2025 году. Еще один «тихий» дом с готовой отделкой застройщик пустит в продажу в ближайшие месяцы. В будущем, количество домов с полностью готовыми к жизни квартирами, возможно, будет увеличиваться. Во всяком случае, глобальный рынок недвижимости идет именно по этому пути. Все сегодня хотят экономить время, а не проводить годы в стройке и ремонте, − говорит начальник отдела маркетинга Лариса Фишман.


Что касается дизайна, материалов и цветового наполнения, то отделка во всех квартирах в доме – одинаковая. При этом она выступает таким «белым листом» для того, чтобы новоселы с помощью декораторских приемов, текстиля, аксессуаров и мебели смогли создать на его основе тот интерьер, о котором они мечтают.


Кстати, одна полностью готовая для жизни квартира в доме уже есть – это новый мокап (презентационная квартира) от застройщика. В ней можно оценить, как та же самая отделка от застройщика смотрится в окружении мебели и вещей. Напомним, что первый шоурум СБ работает в офисе продаж на улице Свердлова. Теперь же потенциальные покупатели смогут посмотреть на готовую квартиру и непосредственно в самом квартале.




Здесь дизайнер показали, как может выглядеть 80-метровая евротрешка. В этой квартире – совмещенная кухня-гостиная, мастер-спальня с отдельным санузлом, детская, а также еще одна спальня с гардеробной.




Кстати, свободные квартиры в «тихом» доме еще есть. Оказывается, некоторое количество жилых помещений застройщик «придержал» до момента сдачи – возможно, они поступят в продажу в ближайшее время. Ну а большую часть квартир в доме раскупили еще на старте продаж. Цена на квадратный метр с отделкой, кстати, около года назад начиналась от 1600 долларов за метр.


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В самом обсуждаемом квартале Минска продолжается ввод в эксплуатацию первых новостроек. На этой неделе ключи получают будущие жильцы дома «Парклэнд 4». Эта...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Ожидания были совсем другими». Как живется в последнем ЖК «Трайпла» в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

01.10.2024
Mir24.TV Belarus
02.10.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика