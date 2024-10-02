|
В Северном Береге сдали первый «тихий» дом. Показываем, как выглядят готовые квартиры от застройщика
02.10.2024 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В самом обсуждаемом квартале Минска продолжается ввод в эксплуатацию первых новостроек. На этой неделе ключи получают будущие жильцы дома «Парклэнд 4». Эта семиэтажка отличается от соседних домов сразу двумя моментами. Во-первых, это единственный пока что дом с полностью готовыми квартирами. Во-вторых, именно в этом доме должен заработать тот самый «клуб жильцов». Мы посмотрели, как выглядит готовое жилье, и оценили новый шоурум от застройщика.
Зато внутри дома есть огромный бонус – собственный клуб жильцов. Пока в нем идут последние приготовления к сдаче, но уже скоро новоселы получат фитнес, сауну, кинотеатр и многое другое. Расскажем об этом через пару недель. Пока же можем отметить, что в первый год клуб жильцов будет работать абсолютно бесплатно.
Еще одна квартира, в которую мы попали – это евротрешка. Здесь также есть вся встроенная мебель, кухня и сантехника. Отмечаем большое количество мест для хранения. Встроенные шкафы (причем, сразу с большим количеством полочек и встроенных светильников) есть практически в каждой комнате. В общем, можно переезжать хоть сегодня. Кстати, как говорят в отделе продаж, некоторые новоселы намерены начать перевозить вещи и расставлять мебель уже в самое ближайшее время.
− Сейчас в квартале строится еще один дом с готовыми квартирами – это «Спринвуд 2», который собираются сдать в 2025 году. Еще один «тихий» дом с готовой отделкой застройщик пустит в продажу в ближайшие месяцы. В будущем, количество домов с полностью готовыми к жизни квартирами, возможно, будет увеличиваться. Во всяком случае, глобальный рынок недвижимости идет именно по этому пути. Все сегодня хотят экономить время, а не проводить годы в стройке и ремонте, − говорит начальник отдела маркетинга Лариса Фишман.
Что касается дизайна, материалов и цветового наполнения, то отделка во всех квартирах в доме – одинаковая. При этом она выступает таким «белым листом» для того, чтобы новоселы с помощью декораторских приемов, текстиля, аксессуаров и мебели смогли создать на его основе тот интерьер, о котором они мечтают.
Кстати, одна полностью готовая для жизни квартира в доме уже есть – это новый мокап (презентационная квартира) от застройщика. В ней можно оценить, как та же самая отделка от застройщика смотрится в окружении мебели и вещей. Напомним, что первый шоурум СБ работает в офисе продаж на улице Свердлова. Теперь же потенциальные покупатели смогут посмотреть на готовую квартиру и непосредственно в самом квартале.
Кстати, свободные квартиры в «тихом» доме еще есть. Оказывается, некоторое количество жилых помещений застройщик «придержал» до момента сдачи – возможно, они поступят в продажу в ближайшее время. Ну а большую часть квартир в доме раскупили еще на старте продаж. Цена на квадратный метр с отделкой, кстати, около года назад начиналась от 1600 долларов за метр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Северном Береге сдали первый «тихий» дом. Показываем, как выглядят готовые квартиры от застройщика
В самом обсуждаемом квартале Минска продолжается ввод в эксплуатацию первых новостроек. На этой неделе ключи получают будущие жильцы дома «Парклэнд 4». Эта...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)