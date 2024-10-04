Если не пугают маршрутки. Посмотрели, сколько стоят квартиры в новостройках за МКАД

Источник материала: realt.by

Если стоимость квадрата в столице смущает вас порядком цифр, то есть смысл выйти за пределы города и заглянуть за МКАД. В пригородах Минска (на расстоянии 15-20 километров) за последние годы выросло немало современных жилых комплексов. Да, добираться до работы станет чуть сложнее, но и квадрат тут обойдется дешевле. Мы рассмотрели несколько популярных ЖК, расположенных за кольцевой, и узнали, сколько там стоят квартиры на вторичке.



Мачулищи, ЖК «Соколиный край» Этот яркий жилой комплекс уже несколько лет меняет облик Мачулищей. На окраине поселка, расположенного в 18 километрах от Минска, планируют возвести 21 жилой дом, два торговых центра и детский сад с бассейном. Все дома тут построены по монолитно-каркасной технологии. Внутри дворов озеленена территория, установлены велобоксы и сделано модное благоустройство − детские площадки и зоны отдыха.



В комплексе уже сданы дома первой и второй очередей − все квартиры в них давно проданы. Цена на квадрат в квартале пару лет назад составляла 700-800 долларов. Первую пятиэтажку третьей очереди сейчас только начинают строить, жилье в ней в продажу еще не поступало.

На вторичке мы смогли найти только одну квартиру в комплексе – это двухкомнатная квартира без отделки. Площадь этой двушки составляет 62 квадратных метра. Жилье расположено на четвертом этаже. Планировка тут – следующая: отдельная кухня с балконом и две раздельные жилые комнаты, выходящие на разные стороны дома. В квартире разведена электропроводка, в наличии − унитаз, полотенцесушитель, счетчики на воду и двухконтурный газовый котел, который обеспечивает возможность самому регулировать температуру воздуха в квартире и наличие горячей воды. Стоимость – 59 тысяч долларов (941 доллар – за метр).

















Дорога от квартала до МКАД на автомобиле занимает 15 минут. В 20 минутах ходьбы расположена железнодорожная станция «Мачулищи», также в поселок ходят автобусы и маршрутки. Что касается ближайшей инфраструктуры, то в Мачулищах есть школа, три детских сада, продуктовые магазины, аптеки, почта, банк. Прилуки, ЖК «Вясёлка» Прилуки − это агрогородок, расположенный в 11 километрах от Минска. Многим минчанам он знаком по старинной усадьбе Чапских и по ярким девятиэтажкам ЖК «Вясёлка». Этот квартал начали строить в Прилуках с 2014 года.



За последние годы здесь уже выросло 17 панельных домов. Жилье в Прилуках предлагалось всем желающим. Стоимость квадрата в комплексе в свое время начиналась от 800-1000 долларов.

Сейчас в комплексе на вторичке продается около 10 квартир. Самый недорогой вариант – однокомнатная квартира на четвертом этаже. Общая площадь этого жилья составляет 42 квадратных метра. В квартире сделана современная отделка. Стоимость – 50 тысяч долларов (1190 долларов – за метр).

























Что касается инфраструктуры, то в прошлом году в комплексе открылась трехэтажная амбулатория, также тут есть новый детский сад и большой «Белмаркет». Недалеко расположены остановки автобусов (5 маршрутов) и маршруток (2 маршрута). Фаниполь, ЖК «Янтарь» Этот городской поселок (по сути – целый город) расположен в 20 километрах от Минска. Новое строительство тут ведется по всему городу, особенно интенсивно застраивается улица Брестская, которую прекрасно видно с трассы на Брест. Тут уже выросли два дома ЖК «Янтарь», а сейчас строятся панельные девятиэтажные дома ЖК «Современный».



До новостроек из Минска легко добраться на машине, автобусе или маршрутке. В 15 минутах ходьбы от домов находится железнодорожная станция, а рядом расположены супермаркеты, торговый центр, поликлиника, городской парк, кафе.

Все квартиры в ЖК «Современный» (как на вторичке, так и от застройщика) сейчас проданы. Зато в «Янтаре» новых хозяев ищут сразу две готовые для жизни квартиры. Самая недорогая из них – уютная однокомнатная квартира на первом этаже девятиэтажного дома 2019 года постройки. Площадь этой квартиры – 42 метра. В однушке сделан качественный ремонт в светлых тонах, есть вместительный обустроенный подвал. Стоимость – 55,9 тысячи долларов (1327 долларов – за метр).

















Инфраструктура Фаниполя вполне подойдет для комфортной жизни в пригороде: здесь есть два детских сада, школа, гимназия, музыкальная школа и «Центр творчества». В прошлом году в городе открыли новый ФОК с бассейном, сейчас строят еще одну школу. Ближайшие зоны отдыха − Волковичское водохранилище с пляжем и «Центр экологического туризма» в Станьково.

Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах Минска и пригородов поможет наш обзор по новостройкам . Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.