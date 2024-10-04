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Если не пугают маршрутки. Посмотрели, сколько стоят квартиры в новостройках за МКАД
04.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если стоимость квадрата в столице смущает вас порядком цифр, то есть смысл выйти за пределы города и заглянуть за МКАД. В пригородах Минска (на расстоянии 15-20 километров) за последние годы выросло немало современных жилых комплексов. Да, добираться до работы станет чуть сложнее, но и квадрат тут обойдется дешевле. Мы рассмотрели несколько популярных ЖК, расположенных за кольцевой, и узнали, сколько там стоят квартиры на вторичке.
Мачулищи, ЖК «Соколиный край»
Этот яркий жилой комплекс уже несколько лет меняет облик Мачулищей. На окраине поселка, расположенного в 18 километрах от Минска, планируют возвести 21 жилой дом, два торговых центра и детский сад с бассейном. Все дома тут построены по монолитно-каркасной технологии. Внутри дворов озеленена территория, установлены велобоксы и сделано модное благоустройство − детские площадки и зоны отдыха.
На вторичке мы смогли найти только одну квартиру в комплексе – это двухкомнатная
Дорога от квартала до МКАД на автомобиле занимает 15 минут. В 20 минутах ходьбы расположена железнодорожная станция «Мачулищи», также в поселок ходят автобусы и маршрутки. Что касается ближайшей инфраструктуры, то в Мачулищах есть школа, три детских сада, продуктовые магазины, аптеки, почта, банк.
Прилуки, ЖК «Вясёлка»
Прилуки − это агрогородок, расположенный в 11 километрах от Минска. Многим минчанам он знаком по старинной усадьбе Чапских и по ярким девятиэтажкам ЖК «Вясёлка». Этот квартал начали строить в Прилуках с 2014 года.
Сейчас в комплексе на вторичке продается около 10 квартир. Самый недорогой вариант – однокомнатная
Что касается инфраструктуры, то в прошлом году в комплексе открылась трехэтажная амбулатория, также тут есть новый детский сад и большой «Белмаркет». Недалеко расположены остановки автобусов (5 маршрутов) и маршруток (2 маршрута).
Фаниполь, ЖК «Янтарь»
Этот городской поселок (по сути – целый город) расположен в 20 километрах от Минска. Новое строительство тут ведется по всему городу, особенно интенсивно застраивается улица Брестская, которую прекрасно видно с трассы на Брест. Тут уже выросли два дома ЖК «Янтарь», а сейчас строятся панельные девятиэтажные дома ЖК «Современный».
Все квартиры в ЖК «Современный» (как на вторичке, так и от застройщика) сейчас проданы. Зато в «Янтаре» новых хозяев ищут сразу две готовые для жизни квартиры. Самая недорогая из них – уютная однокомнатная
Инфраструктура Фаниполя вполне подойдет для комфортной жизни в пригороде: здесь есть два детских сада, школа, гимназия, музыкальная школа и «Центр творчества». В прошлом году в городе открыли новый ФОК с бассейном, сейчас строят еще одну школу. Ближайшие зоны отдыха − Волковичское водохранилище с пляжем и «Центр экологического туризма» в Станьково.
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Если стоимость квадрата в столице смущает вас порядком цифр, то есть смысл выйти за пределы города и заглянуть за МКАД. В пригородах Минска (на расстоянии 15-20...
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