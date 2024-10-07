«Минск потерял 20% покупателей». Эксперты — о том, что происходит с продажей квартир

Постепенно начинает влиять на рынок и еще одно нововведение. Нуждающиеся, которым было доступно льготное кредитование, пользовались этой возможностью, покупая жилье в столице, а не у себя в регионе. Сейчас условия изменили — кредитные средства ты можешь тратить только там, где стоишь на очереди.

— Получается, что Минск теряет около 20% покупателей. То есть пострадали продавцы немного второй и в основном третьей группы квартир —хрущевок, брежневок, панелек 70-х годов. Они потеряли значительную часть спроса. Сейчас около 35% объектов покупают при поддержке кредитов, а еще месяц–два назад эта цифра была 40%. Если ставка дальше пойдет вверх или увеличится курс доллара, спросу не на чем будет стоять.

Поэтому пока есть возможность взять кредит, есть спрос, сейчас лучшее время для покупателей и продавцов решить свои нужды, считает специалист.

— Нужно грамотно формировать стоимость. Не забывать про безопасность: проверять историю квартиры с момента ее появления.