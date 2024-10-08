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В Зеленой гавани снова предложили популярный формат жилья. Какой?
08.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дуплексы — это удачное расположение, озелененная среда и свой участок
О ключевых особенностях дуплексов и о том, где расположатся два новых, нам рассказал продукт-менеджер и творец комфортной жизни в Зеленой гавани Александр Кучур. Уже более двух лет специалист работает над уникальной средой жилого комплекса. Он напоминает, что дуплексы — это не кардинально новое решение в архитектуре загородного комплекса.
— Два дуплекса в Зеленой гавани уже проданы. Один практически готов, сдается в следующем месяце, второй мы возводим прямо сейчас. Проекты различаются внешне — один со скатной кровлей, второй — с плоской. При этом сама концепция дуплексов неизменна. Это отдельные жилые дома на две семьи, где из общего у жителей — одна стена и один забор. В остальном всё индивидуальное, в том числе и участки площадью по 5-6 соток.
У каждой семьи, живущей в дуплексе, в распоряжении будут своя котельная и свой участок на 5-6 соток, огражденный забором. Благодаря свободной планировке новоселы смогут воплотить на двух этажах любые дизайнерские решения. В дуплексе может с комфортом расположиться семья с 2-3 детьми — и для каждого здесь будет личное пространство.
Отметим, что недавно
Почему дуплексы нравятся покупателям? Начнем с очевидного: это, по сути, частные дома со своими входами, своими участками. В дуплексах делают навесы для автомобилей, что освобождает придомовую территорию. В качестве еще одного преимущества Александр выделяет комфортное соседство — рядом будет только одна семья. Многие жители Зеленой гавани стремятся к приватности, уединенности. И дуплекс — это как раз история про личное пространство.
— Один сосед — это всегда лучше, чем пять. Останавливаясь на дуплексе, вы выбираете удачное место, озелененную среду со взрослыми деревьями и минимумом машин вдоль улицы, современную архитектуру, качественную отделку фасада, продуманную планировку, просторный участок, где можно поставить гриль, вольер для питомца, обустроить игровую площадку для детей, сделать лаунж-зону на свежем воздухе или небольшой огородик, — делится идеями Александр.
«Важно, с кем мы живем и как мы общаемся с этими людьми»
Да, один сосед — это объективно лучше, чем пять. Но насколько хорошие отношения с соседями в принципе влияют на внутреннее состояние человека? Психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческой терапии
— Отношения с окружающими людьми в целом важны для большинства из нас. В норме мы социальные существа. И о том, какие мы, говорят именно люди вокруг. Это слова родителей, которые мы слышим с первых лет жизни, мнения одноклассников, друзей, коллег. Взаимодействуя с внешним миром, мы формируем понимание себя. И поэтому важно, во-первых, с кем мы живем, а во-вторых — то, как мы общаемся с этими людьми.
Ольга приводит пример израильской системы продажи недвижимости. Там риэлтеры обязаны познакомиться со всеми соседями в доме, прежде чем презентовать и предлагать квартиру покупателю. И, конечно, они должны ответить на все вопросы о будущем окружении человека.
При этом психолог отмечает: в отношениях с соседями важно определять свои границы, делая общение комфортным для всех сторон. Кому-то достаточно вежливо здороваться каждый день, а кто-то хочет дружить, знакомить детей, делать вместе барбекю.
— Но знакомиться и налаживать отношения нужно аккуратно. Помните, как в американских фильмах сразу после переезда на пороге героев оказывается соседка с пирогом в руках? Так вот, это серьезное нарушение личных границ и, по сути, вторжение в чужое пространство. Представим, что вы первыми въехали в дуплекс, а через полгода у вас появились соседи. Лучше сначала поздороваться издалека, присмотреться друг к другу, а уже затем идти к выстраиванию более близких отношений. А еще стоит помнить, что сегодня у человека может быть ресурс общаться, а завтра он устал, эмоционально перегрузился и хочет поскорее уединиться в своем доме. Хорошая дружба — это если даже вы какое-то время не общались, а потом начинаете разговор как ни в чем не бывало, потому что оба хотите этого и готовы уделить время друг другу. Быть гибкими, красиво, тактично, но четко говорить «нет», слышать друг друга — важные навыки для любого взрослого человека.
Чтобы отношения с соседями в дуплексе были гармоничными, можно изначально вместе обсудить правила — например, одной из семей может быть необходим тихий час с 13:00 до 15:00 для сна детей, а вторая семья просит о тишине по утрам в выходные, когда они отсыпаются после рабочей недели. И в идеале эти правила соблюдать, оставаясь чуткими к потребностям окружающих.
— Ведь почему люди в целом выбирают для себя малоэтажную застройку и районы с низкой плотностью жителей, такие, как Зеленая гавань? Скорее всего, потому что устали от городской сенсорной перегрузки, от большого количества стимулов психики. Проще говоря, им хочется видеть и слышать меньше нового, яркого, громкого. Как с компьютером: оперативная память перегружается, больше информации в нее добавлять не стоит. В такой ситуации для восстановления внутреннего ресурса лучше встречаться с как можно меньшим количеством людей. И лучше, чтобы это были уже знакомые люди — семья, друзья, соседи.
«Соседи через забор подкидывали кабачки, а мы им — тыквы»
Как жители популярных пригородов Минска выстраивают добрососедские отношения? Мы собрали несколько мнений от читателей Realt.
— У нас, к примеру, соседи — пенсионеры, — рассказывает Ирина. — Общаемся хорошо, всегда здороваемся, разговариваем, спрашиваем друг у друга, как дела. На барбекю не ходим, так как, опять же, сказывается возраст соседей. Поздравляем с праздниками на словах, соседи по случаю передают нашему сыну вкусности. И, конечно, выручаем друг друга: одалживали прицеп, ветошь, удобрения. А если что-то не нравится или мешает — можем спокойно сказать. Я считаю, что прежде всего нужно иметь уважение. Неважно, что между вами — двухметровый забор или живая изгородь. Общаться нужно, хотя бы со своей стороны поддерживать хорошие отношения. Так жить проще, а на душе легче.
— Наша улица застраивается постепенно, с новыми соседями стараемся сразу налаживать контакт. Не скажу, что со всеми плотно общаемся, но поздороваться, спросить, как дела, при встрече всегда стараюсь, — говорит Станислав. — С одним соседом на смежном участке дружим семьями, отмечаем вместе праздники, наши дети ходят в одну школу, поэтому по утрам на учебу то мы всех отвозим, то они. Ну и простая взаимовыручка — всегда есть возможность попросить, чтобы за домом присмотрели. Конечно, делимся продуктами с огорода. Недавно, например, нам через забор подкидывали кабачки, а мы им — тыквы. Считаю, что с соседями повезло. Конфликтов, кстати, не было, все очень адекватные и не скандальные. В любом случае, не стоит искать в людях подвох или выделять их негативные, на ваш взгляд, черты. Все мы разные и живем не в квартирах — никто никому не мешает.
— У нас на улице порядка 20 соседей, со всеми общаемся по-разному, в основном хорошо, — делится Петр. — Видимся каждый день, так как я выхожу гулять с собакой, встречаю многих. С некоторыми мы удачно скооперировались — подсыпали дорогу, сделали детскую площадку. Радует, что люди приветствуют мои идеи по налаживанию инфраструктуры в нашей деревне, дружно выходят поработать на общее благо. А вот что касается совместных праздников, здесь, считаю, стоит быть осторожными. Если соседей много, у вас есть риск чуть ли не ежедневно оказываться на каких-то застольях, барбекю и пикниках. Я присоединяюсь только к большим событиям. И в целом, я больше за уединенность, спокойную жизнь в своем доме — ведь для этого мы и уезжаем за город.
А еще нам удалось поговорить с человеком, который жил в дуплексе в детстве. Тогда, конечно, таких понятий в ходу не было. Просто две семьи, чтобы было проще и быстрее, построили просторный дом с одной общей стеной и соприкасающимися участками:
— В детстве я жил с семьей в дуплексе, но я даже не знал, что этот дом так называется. Для меня это был просто частный дом с участком. Соседи за стенкой меня никогда не напрягали, да и слышно их практически не было. Но мне, кстати, нравилось само осознание, что они там есть. Ведь в детстве я боялся темноты, привидений и всяких паранормальных явлений. А от осознания того, что за стенкой у тебя люди, было уже не так страшно, — рассказал нам Станислав.
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Жилой комплекс Зеленая гавань продолжает расти и планомерно развиваться, пополняясь новыми решениями. Насыщается инфраструктура, налаживается транспортная...
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