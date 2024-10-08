В Зеленой гавани снова предложили популярный формат жилья. Какой?

Ольга приводит пример израильской системы продажи недвижимости. Там риэлтеры обязаны познакомиться со всеми соседями в доме, прежде чем презентовать и предлагать квартиру покупателю. И, конечно, они должны ответить на все вопросы о будущем окружении человека.

При этом психолог отмечает: в отношениях с соседями важно определять свои границы, делая общение комфортным для всех сторон. Кому-то достаточно вежливо здороваться каждый день, а кто-то хочет дружить, знакомить детей, делать вместе барбекю.

— Но знакомиться и налаживать отношения нужно аккуратно. Помните, как в американских фильмах сразу после переезда на пороге героев оказывается соседка с пирогом в руках? Так вот, это серьезное нарушение личных границ и, по сути, вторжение в чужое пространство. Представим, что вы первыми въехали в дуплекс, а через полгода у вас появились соседи. Лучше сначала поздороваться издалека, присмотреться друг к другу, а уже затем идти к выстраиванию более близких отношений. А еще стоит помнить, что сегодня у человека может быть ресурс общаться, а завтра он устал, эмоционально перегрузился и хочет поскорее уединиться в своем доме. Хорошая дружба — это если даже вы какое-то время не общались, а потом начинаете разговор как ни в чем не бывало, потому что оба хотите этого и готовы уделить время друг другу. Быть гибкими, красиво, тактично, но четко говорить «нет», слышать друг друга — важные навыки для любого взрослого человека.