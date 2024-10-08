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Квартиры в строящемся доме в тихом уголке Минска опять предлагают очередникам без направлений. А что по цене?
08.10.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Советском районе Минска, в тихом месте рядом с частным сектором, летом начали строить десятиэтажный монолитный дом. Первую партию квартир в доме отдали нуждающимся без направлений (жилье тогда
Здесь УКС Советского района возводит многоквартирный дом на 10 этажей, 3 подъезда и 90 квартир.
Жилой дом запроектирован в монолитном каркасе с плоскими перекрытиями. Наружные стены надземной части возведут из блоков ячеистого бетона со сплошным утеплением; внутренние стены будут монолитными железобетонными; перегородки — из керамического кирпича.
Строительство многоэтажки началось в конце июня, а сдать дом в эксплуатацию намечено в 4-м квартале 2025 года.
В доме будет 27 однушек, 36 двушек и 27 трешек. По планировкам в десятиэтажке будут квартиры-студии, а также квартиры с общими кухнями-гостиными. Высота потолков в квартирах составит не менее 2,65 метра. Квартиры будут сдаваться без финишной отделки, но со стяжкой пола, со штукатуркой на стенах и унитазом в санузле.
Первый этаж дома займут административные помещения. Возле дома устроят 92 парковочных места, а также организуют велогараж на 15 мест и 9 велопарковок.
В настоящий момент гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в районных администрациях и организациях Минска (без направлений!),предлагается 30 квартир, расположенных на 4-6 этажах:
− 9 однокомнатных квартир площадью от 47 до 60 квадратов;
− 12 двухкомнатных квартир площадью от 61 до 79 квадратов;
− 9 трехкомнатных квартир площадью от 75 до 105 квадратов.
Стоимость квадратного метра — 3777 рублей (1154 доллара). Для внесения денежных средств предусмотрена рассрочка платежа до ноября 2025 года. Первоначальный взнос − 30% от стоимости объекта.
Заявления на участие в долевом строительстве будут принимать с 11 октября в офисе УКСа Советского района.
Получается, что однокомнатная квартира обойдется дольщику минимум в 54,2 тысячи долларов, двухкомнатная − в 70,6 тысячи долларов, трехкомнатная − в 87 тысяч долларов.
Для подачи заявления нужен паспорт, справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях Минска со сверкой учетных данных, выданная не ранее дня опубликования настоящих изменений и дополнений к проектной декларации, либо справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы в Минске.
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Квартиры в строящемся доме в тихом уголке Минска опять предлагают очередникам без направлений. А что по цене?
В Советском районе Минска, в тихом месте рядом с частным сектором, летом начали строить десятиэтажный монолитный дом. Первую партию квартир в доме отдали...
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