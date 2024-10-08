Квартиры в строящемся доме в тихом уголке Минска опять предлагают очередникам без направлений. А что по цене?

Здесь УКС Советского района возводит многоквартирный дом на 10 этажей, 3 подъезда и 90 квартир.

Жилой дом запроектирован в монолитном каркасе с плоскими перекрытиями. Наружные стены надземной части возведут из блоков ячеистого бетона со сплошным утеплением; внутренние стены будут монолитными железобетонными; перегородки — из керамического кирпича.

Строительство многоэтажки началось в конце июня, а сдать дом в эксплуатацию намечено в 4-м квартале 2025 года.

В доме будет 27 однушек, 36 двушек и 27 трешек. По планировкам в десятиэтажке будут квартиры-студии, а также квартиры с общими кухнями-гостиными. Высота потолков в квартирах составит не менее 2,65 метра. Квартиры будут сдаваться без финишной отделки, но со стяжкой пола, со штукатуркой на стенах и унитазом в санузле.

Первый этаж дома займут административные помещения. Возле дома устроят 92 парковочных места, а также организуют велогараж на 15 мест и 9 велопарковок.