Магазинов и развлечений стало в разы больше. Побывали в ТЦ «Сеница» спустя год после открытия

Источник материала: realt.by

4 и 5 октября торговый центр «Сеница» праздновал свой первый день рождения. Год назад это стильное, современное и по-семейному уютное пространство открылось для минчан и жителей ближайших пригородов — ярко, весело, с музыкой и аниматорами. Сейчас торговый центр не только существенно расширил ассортимент, но и удивил всех гостей развлекательной программой. От выступления народного ансамбля до показа мод, от мастер-класса для маленьких художников до работы фуд-траков на свежем воздухе. В общем, впечатлений не сосчитать — но мы все-таки постараемся поделиться всеми подробностями.

В оптово-розничном магазине можно найти товары со скидками до 50% Напомним: впервые ТЦ «Сеница» открыл свои двери 4 октября 2023 года. Уже тогда он привлек внимание жителей Минска. Во-первых, в южной части города этот торговый центр ждали — местным жителям не хватало большого продуктового рынка, магазинов одежды, обуви и товаров для дома, места, куда можно приехать всей семьей.

Во-вторых, ТЦ «Сеница» ярко и примечательно выглядит снаружи. После открытия все убедились: внутри он еще интереснее. Галерея магазинов сделана в виде старинной улочки, для дополнительного естественного освещения — зенитное остекление и внутренние окна с открытыми ставнями.





За год ассортимент товаров и услуг вырос, пожалуй, в разы. Первое, что мы заметили еще с парковки — террасу кафе «Панский драник». Заведение с блюдами белорусской кухни работает внутри торгового центра. А для теплого сезона (возможно, нам еще повезет с солнечными осенними деньками) есть столики в уличной галерее.





Второе, что сразу бросилось в глаза — пополнившаяся галерея магазинов. Любимый многими за качественные ткани, трендовые фасоны и доступные цены Mark Formelle, концептуальный TRS, в котором представлены бренды Trussardi, Napapijri, Julvern, IGERMANN.





В ТЦ «Сеница» теперь можно выбрать профессиональную косметику в Pudra, купить корм и игрушки для питомца в «Zooмаркет», найти что-то новое или уже давно любимое в фирменном магазине «Коммунарка», присмотреть книги, блокноты, ручки и карандаши в магазине «Гумка». Большой выбор одежды и обуви для всей семьи — в гипермаркете Totuus.









Открылись ПВЗ Wildberries, отделение «Европочты».





Работает магазин «UNISTORE опт&розница». Это место для масштабных семейных закупок: здесь часто объявляют скидки до 50%. Причем выбрать можно не только продукты, но и товары для дома, бытовую химию. «UNISTORE опт&розница» в торговом центре «Сеница» открыт ежедневно с 8:00 до 22:00.





А что насчет того, что впечатлило нас в прошлом году? Здесь всё тоже стало еще интереснее. В ТЦ «Сеница» продолжает работать фермерский рынок, откуда, кажется, невозможно уйти без покупок.













Приветливые продавцы предлагают попробовать ароматные сыры и колбасы, выбирают лучшие, самые спелые и сочные фрукты, с удовольствием делятся советами — рекомендуют подходящее для запекания мясо, рассказывают о рыбе, копченостях. Выбор сладостей, специй, меда всех цветов, чая, кофе просто огромный, на любой вкус и бюджет.





Открыт для покупателей «Пятачок» — магазин с мясом, колбасами, замороженными пельменями. Всё так же радует выбором букетов и цветов для дома «Цветочная лавка». Работает отделение БСБ Банка , где можно оформить дисконтную карту «Сеница» с бонусами и скидками от 5 до 10%.





— Я ждала открытия этого торгового центра несколько лет, — рассказала нам гостья праздника Дарья. — Особенно люблю его за фермерский рынок. Никогда не отказываю себе в удовольствии попробовать новый вид сыра, купить свежую колбасу, деревенский творог. Да и поболтать с продавцами бывает очень интересно. Если бываю в торговом центре Сеница, всегда захожу в оптово-розничный магазин. Там можно недорого и сразу в большом объеме купить крупы, макароны, моющие средства.

Какой была программа ко дню рождения торгового центра? День рождения получился таким масштабным, что вышел даже за пределы стен ТЦ «Сеница» . В дни праздника на улице расположились фудтраки — армянский шашлык, печеный картофель, трдельники с наполнителями, мексиканские кесадильи. Ароматы разнеслись по свежему осеннему воздуху, кажется, на километр в радиусе.





А внутри одна активность сменяла другую. Для детей работала интерактивная арт-площадка «Першы ровар». Малышам предложили мастер-классы по линогравюре, по работам на холсте, по созданию велоочков, совместную роспись гигантской картины.





— Наш художественный проект Viva Kola Art объединяет спорт и искусство. Он совмещается с проектом «Першы ровар» — велосипедными соревнованиями для детей, которые уже третий год проводятся в каждом районе Минска и получают большой отклик от аудитории, — поделилась Мария, руководитель проекта Viva Kola Art.





Пространство возле большого экрана превратилось в импровизированную сцену. Здесь с детьми работали аниматоры. Выступал народный ансамбль — всеми любимые песни с красивыми танцами и интерактивами привлекли десятки зрителей. Также гостей праздника порадовал квартет, исполнивший современные мелодии в инструментальной обработке.





Среди гостей ходили аниматоры — они давали «пять», с радостью обнимались и предлагали сделать совместное фото в одной из специально обустроенных зон.





В день рождения торгового центра покупателей ждала масштабная ярмарка изделий ручной работы.





Гости рассматривали осенний маст-хэв — ароматные свечи, выбирали мыло с тонкими ароматами, примеряли украшения. Для ценителей природных мотивов в интерьере были представлены работы из дерева, а для любителей бани — оригинальные валяные шапки. Многих детей заинтересовали авторские игрушки, светильники, вигвамы.





Другая часть торгового центра была отдана под подиум, звездами которого стали дети и подростки. Они полностью справились с задачей — модный показ получился эффектным.





Многие дети вели своих родителей к зоне выставки трансформеров и киногероев «Восстание машин». Здесь они встретили любимых персонажей из «Звездных войн», «Трансформеров», вселенных Marvel и DC, попробовали свои силы в VR-играх, сделали запоминающиеся фото. Кстати, эта выставка в ТЦ «Сеница» будет работать по 10 ноября, так что вы еще точно успеете попасть на нее.





В ТЦ «Сеница» можно доехать бесплатно В торговом центре отмечают: развлечения для детей здесь предлагают каждые выходные. Приехав в ТЦ «Сеница», можно весело и интересно провести время всей семьей, а еще сделать все необходимые покупки и порадовать себя чем-то особенным. Добраться сюда можно на машине — в распоряжении посетителей парковка на 1500 мест. Регулярно ходят маршрутки №1076, идущие через весь город, а также бесплатный транспорт от торгового центра «Сеница».





Покидая пространство, мы с большим удовольствием отметили его аккуратность и чистоту. К открытию торгового центра рядом высадили деревья — они в полном порядке, подрастают, регулярно подрезаются. Сотрудники ТЦ заботятся о комфорте каждого посетителя, делая практически незаметную, но очень важную работу. Пространство продолжает развиваться. Судя по замеченным вывескам, скоро в торговом центре «Сеница» откроется еще что-то новое — с интересом ждем анонса.





Кстати, следить за всеми новостями торгового центра, выгодными акциями и скидками можно в Инстаграме . Иногда там проводят розыгрыши — участие доступно всем подписчикам. Если же вы рассматриваете это пространство для своего бизнеса, рекомендуем связаться с представителями ТЦ «Сеница» по единому номеру 745-60-60 или оставить свою заявку в форме ниже.