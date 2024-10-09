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Магазинов и развлечений стало в разы больше. Побывали в ТЦ «Сеница» спустя год после открытия
09.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
4 и 5 октября
В оптово-розничном магазине можно найти товары со скидками до 50%
Напомним: впервые
Во-вторых,
За год ассортимент товаров и услуг вырос, пожалуй, в разы. Первое, что мы заметили еще с парковки — террасу кафе «Панский драник». Заведение с блюдами белорусской кухни работает внутри торгового центра. А для теплого сезона (возможно, нам еще повезет с солнечными осенними деньками) есть столики в уличной галерее.
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А что насчет того, что впечатлило нас в прошлом году? Здесь всё тоже стало еще интереснее. В
Приветливые продавцы предлагают попробовать ароматные сыры и колбасы, выбирают лучшие, самые спелые и сочные фрукты, с удовольствием делятся советами — рекомендуют подходящее для запекания мясо, рассказывают о рыбе, копченостях. Выбор сладостей, специй, меда всех цветов, чая, кофе просто огромный, на любой вкус и бюджет.
Открыт для покупателей «Пятачок» — магазин с мясом, колбасами, замороженными пельменями. Всё так же радует выбором букетов и цветов для дома «Цветочная лавка». Работает отделение
— Я ждала открытия этого торгового центра несколько лет, — рассказала нам гостья праздника Дарья. — Особенно люблю его за фермерский рынок. Никогда не отказываю себе в удовольствии попробовать новый вид сыра, купить свежую колбасу, деревенский творог. Да и поболтать с продавцами бывает очень интересно. Если бываю в торговом центре Сеница, всегда захожу в оптово-розничный магазин. Там можно недорого и сразу в большом объеме купить крупы, макароны, моющие средства.
Какой была программа ко дню рождения торгового центра?
День рождения получился таким масштабным, что вышел даже за пределы стен
— Наш художественный проект Viva Kola Art объединяет спорт и искусство. Он совмещается с проектом «Першы ровар» — велосипедными соревнованиями для детей, которые уже третий год проводятся в каждом районе Минска и получают большой отклик от аудитории, — поделилась Мария, руководитель проекта Viva Kola Art.
Пространство возле большого экрана превратилось в импровизированную сцену. Здесь с детьми работали аниматоры. Выступал народный ансамбль — всеми любимые песни с красивыми танцами и интерактивами привлекли десятки зрителей. Также гостей праздника порадовал квартет, исполнивший современные мелодии в инструментальной обработке.
Гости рассматривали осенний маст-хэв — ароматные свечи, выбирали мыло с тонкими ароматами, примеряли украшения. Для ценителей природных мотивов в интерьере были представлены работы из дерева, а для любителей бани — оригинальные валяные шапки. Многих детей заинтересовали авторские игрушки, светильники, вигвамы.
Многие дети вели своих родителей к зоне выставки трансформеров и киногероев «Восстание машин». Здесь они встретили любимых персонажей из «Звездных войн», «Трансформеров», вселенных Marvel и DC, попробовали свои силы в VR-играх, сделали запоминающиеся фото. Кстати, эта выставка в ТЦ «Сеница» будет работать по 10 ноября, так что вы еще точно успеете попасть на нее.
В ТЦ «Сеница» можно доехать бесплатно
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Покидая пространство, мы с большим удовольствием отметили его аккуратность и чистоту. К открытию торгового центра рядом высадили деревья — они в полном порядке, подрастают, регулярно подрезаются. Сотрудники ТЦ заботятся о комфорте каждого посетителя, делая практически незаметную, но очень важную работу.
Пространство продолжает развиваться. Судя по замеченным вывескам, скоро в
Кстати, следить за всеми новостями торгового центра, выгодными акциями и скидками можно в
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4 и 5 октября торговый центр «Сеница» праздновал свой первый день рождения. Год назад это стильное, современное и по-семейному уютное пространство открылось для...
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