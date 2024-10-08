В Беларуси снова заработал «Остров чистоты и вкуса». Побывали в новых магазинах

Источник материала: realt.by

Сеть «Остров чистоты и вкуса» снова открыла свои магазины. Правда, из сотен точек, что работали ранее по всей стране, сейчас возобновили работу всего пятнадцать магазинов, а в Минске и того три. Посмотрели, что там продают, и пообщались с покупателями.

Ретейлер появился в Беларуси около 14 лет назад. За все эти годы сеть «Остров чистоты и вкуса» обросла более 600 магазинами. Сперва там продавали только бытовую химию, косметику, детские товары, а позже появились стеллажи и холодильники с продуктами, напитками и даже алкоголем.

То, что у бренда настали не лучшие времена, стало понятно в начале года: сократилось количество торговых точек, а полки работники заполняли рядами одного товара. Уже в июле Министерство антимонопольного регулирования и торговли заявило о ликвидации сети магазинов «Остров чистоты и вкуса».

Все это время двери «Острова» хоть и были закрыты, но снимать вывески никто не спешил, как и сдавать помещения в аренду.