В Беларуси снова заработал «Остров чистоты и вкуса». Побывали в новых магазинах

Сеть «Остров чистоты и вкуса» снова открыла свои магазины. Правда, из сотен точек, что работали ранее по всей стране, сейчас возобновили работу всего пятнадцать магазинов, а в Минске и того три. Посмотрели, что там продают, и пообщались с покупателями.
Ретейлер появился в Беларуси около 14 лет назад. За все эти годы сеть «Остров чистоты и вкуса» обросла более 600 магазинами. Сперва там продавали только бытовую химию, косметику, детские товары, а позже появились стеллажи и холодильники с продуктами, напитками и даже алкоголем.
То, что у бренда настали не лучшие времена, стало понятно в начале года: сократилось количество торговых точек, а полки работники заполняли рядами одного товара. Уже в июле Министерство антимонопольного регулирования и торговли заявило о ликвидации сети магазинов «Остров чистоты и вкуса».
Все это время двери «Острова» хоть и были закрыты, но снимать вывески никто не спешил, как и сдавать помещения в аренду.
И вот 7 октября в социальных сетях бренд объявил о возвращении на рынок Беларуси. Пока в стране работают 15 магазинов: в Минске, Борисове, Столбцах, Бресте, Видзах, Поставах, Орше, Гомеле, Жлобине, Ивье и Дятлово. В столице открыто три точки: на Бурдейного, 6, Восточной, 46 и Матусевича, 68. Мы заглянули в два магазина, чтобы посмотреть, что там сейчас можно купить.
Магазин на Восточной, 46 занимает все здание. Компания ООО «АйландГрупп» — новый владелец сети — предупреждает покупателей, что точка работает в тестовом режиме. У входа встречаем двух женщин, покидающих «Остров» без покупок.
Внутри ажиотажа нет. Стеллажей много, но есть и пустые полки. Слева находится отдел декоративной косметики. Ассортимент — белорусские бренды Belordesign, Belita, Relouis. Именно этот отдел кажется самым незаполненным.
На остальных полках все заставлено товаром, но выбор не такой большой. Сейчас один продукт растягивают на несколько рядов. Например, практически все полки одного стеллажа занимают моющие средства бренда Fairy.
— Приятно удивилась, что магазин работает. Мне всегда нравилась конкуренция брендов «Мила» и «Остров чистоты», частенько сравнивала цены на некоторые товары. Иногда разница была приличной в пользу последнего. Честно, раньше было больше разнообразных продуктов. И сейчас, конечно, можно купить необходимые вещи, но заполненные одинаковым товаром полки, немного расстраивают. Надеюсь, что это только начало, - делится мнением Марина.
В магазине можно купить как бытовую химию: порошки, кондиционеры для белья, моющей средства, так и уходовую косметику: шампуни, кондиционеры, пены для бритья, дезодоранты. Берем мусс для умывания, смотрим сроки – изготовлено в августе 2024 года.
Есть товары и для детей: памперсы, крема, масла, салфетки. Питомцам можно купить влажный и сухой корм и разный наполнитель одной марки.
Продаются тут и продукты питания: крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло, консервы, чипсы, сладости, каши и пюре для детей. Из напитков – вода, соки, газировки и алкоголь.
Некоторые ценники отличаются цветом, есть и акционные товары.
Второй магазин, который мы посетили, находится по адресу Бурдейного, 6, третий этаж ТЦ «Торговый ряд». На входе тут также висит объявление с предупреждением о работе магазина в тестовом режиме.
Часть площади закрыта. Как и в прошлом магазине, одной позицией закрывают ряды, чтобы минимизировать пустые места.
За 20 минут изучения нами стеллажей в магазин зашел один потенциальный покупатель.
Ассортимент схожий: белорусская косметика, шампуни и гели, из продуктов - макароны, консервы, сладости. Среди напитков можно найти грузинскую газировку в стекле.
Мария закупилась в магазине на 35 рублей. У нее в корзине лежат губки для посуды, грузинский лимонад, еда для кота, спонж и туалетная бумага.
— Сказали, что дисконт пока не работает. Ассортимент пока хуже, чем был раньше. Маловато выбора гелей для душа. Из приятного — дали в подарок батончик-мюсли.