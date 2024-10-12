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Знали про этот треугольный клубный дом из нулевых? У него – интересная история

12.10.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот дом сложно заметить с улицы – девятиэтажка удачно спрятана во дворах в районе кинотеатра «Октябрь». Интересно, что первоначально тут должен был вырасти дворец молодежи. Однако стройка не задалась, и в нулевых заброшенную стройплощадку напротив Дома прессы передали частному застройщику. Он-то и возвел тут многоэтажку со всеми признаками элитности – закрытый двор, огромные квартиры, консьержи, парковочные места. Рассказываем, что это за дом, и смотрим, почем тут продают жилье.


Девятиэтажный дом клубного типа расположился на улице Сурганова, 27. Кстати, если смотреть на здание сверху, то можно заметить, что дом – треугольный. Такая конструкция для многоэтажки была выбрана не случайно.

Годом постройки кирпичного дома значится 2004-й. Однако история здания началась гораздо раньше. Дело в том, что еще в советские годы за общежитием БГУИР и баней №1 заложили треугольный фундамент для будущего дворца технического творчества молодежи. В перестройку строительство остановилось, и долгие годы тут была просто заброшенная стройплощадка, которую облюбовали бомжи. Долгострой оживился только в 2000-х, когда за него взялся коммерческий застройщик – компания «Ареса-Сервис».


Дом, учитывая конфигурацию существующего фундамента, пришлось делать треугольным. В итоге, в некоторых квартирах получились комнаты с острыми углами (они есть на фото в объявлениях). Всего на 9 этажах дома разместилось 32 квартиры. Согласно запросам того времени, жилье проектировалось максимально просторным (100 квадратов и более).


Многоэтажка получилась с одним подъездом, в нем работает консьерж. Обслуживается здание товариществом собственников.



Двор у дома – совсем небольшой. Однако тут нашлось местечко для детской площадки. Для безопасности на территории установлено видеонаблюдение.


Подземного паркинга у дома нет, зато есть своя парковка, огороженная шлагбаумом. За каждой квартирой закреплено свое парковочное место.


Окружение у дома – отличное. Отсюда 3 минуты до станции метро «Академия наук». Рядом – проспект Независимости, Ботанический сад, Парк Челюскинцев, кафе и рестораны. Ближайшие магазины – ТЦ «Европа» и ТЦ «Рига».


Сейчас в доме продается несколько квартир.

Среди вариантов, к примеру, есть трехкомнатная квартира без отделки. Эта просторная трешка площадью 149 квадратных метров находится на последнем 9-м этаже. Прекрасные виды на окрестности − гарантированы. Стоимость – 205 тысяч долларов (1376 долларов – за метр).







В продаже есть и уже полностью укомплектованная четырехкомнатная квартира на седьмом этаже. Площадь этой квартиры составляет 153 квадратных метра. Отмечается, что в трешке еще никто не жил. Квартиру с двумя санузлами и двумя лоджиями отличает лаконичный дизайн и эргономичная планировка. В гостиной имеется камин для уютных вечеров. Встроенная кухня из массива и техника останутся новым жильцам. Стоимость – 255 тысяч долларов (1666 долларов – за метр).










Еще одна квартира, которая находится в поиске новых жильцов – также четырехкомнатная. Эта квартира расположена на восьмом этаже, а ее общая площадь насчитывает 221 квадратный метр. В объявлении сообщается, что в квартире  произведена и узаконена перепланировка − кухня, гостиная и комната отдыха с камином тут объединены в единое пространство. Жилье продается со всей мебелью и техникой. В отделке квартиры − паркет из венге и оливкового дерева, плитка Versace, межкомнатные двери из южно-американского дерева, подоконники из мрамора. Стоимость – 370 тысяч долларов (1673 доллара – за метр).











Кстати, узнать в каких районах Минска и почем в 2024 году покупают квартиры, можно из обзора Realt. Он поможет вам сделать рациональный выбор при покупке жилья.

 
Теги: Минск
 
 
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Этот дом сложно заметить с улицы – девятиэтажка удачно спрятана во дворах в районе кинотеатра «Октябрь». Интересно, что первоначально тут должен был вырасти...
 
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