Знали про этот треугольный клубный дом из нулевых? У него – интересная история

Еще одна квартира, которая находится в поиске новых жильцов – также четырехкомнатная. Эта квартира расположена на восьмом этаже, а ее общая площадь насчитывает 221 квадратный метр. В объявлении сообщается, что в квартире произведена и узаконена перепланировка − кухня, гостиная и комната отдыха с камином тут объединены в единое пространство. Жилье продается со всей мебелью и техникой. В отделке квартиры − паркет из венге и оливкового дерева, плитка Versace, межкомнатные двери из южно-американского дерева, подоконники из мрамора. Стоимость – 370 тысяч долларов (1673 доллара – за метр).