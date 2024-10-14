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"Здесь нет шума и очень спокойно". Как живется в спрятанном в Грушевке ЖК "Гармония"
14.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В спокойном зеленом районе по улице Розы Люксембург на месте старых двухэтажных домов с 2020-го года возводится ЖК “Гармония”. Четыре секции дома уже введены в эксплуатацию, а окончание строительства последней, пятой, запланировано на четвертый квартал этого года. Realt пообщался с жителями комплекса и узнал, почему они выбрали именно его.
ЖК “Гармония” строит компания “Арэса-Сервис”. Планируется, что комплекс будет включать девятиэтажный дом из пяти секций на 270 квартир и многоуровневую парковку на 300 машиномест. Также перед новостройкой уже есть детская площадка. После окончания основного строительства здесь появится еще и спортивная зона.
В ЖК предлагаются одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 40 до 116 квадратов. В зависимости от подъезда на этаже располагается по 5,6,7 или 8 квартир. Причем на площадке они объединены тамбурами.
“Цены за год здесь сильно увеличились”
Сергей и его жена приобрели квартиру в ЖК “Гармония” еще на этапе котлована. Ключи от жилья им вручили в январе этого года, но в квартиру они пока не заселились, делают ремонт.
- Ключи от квартир в третьей и четвертой секциях выдавали в начале этого года, поэтому в принципе сюда переехало не так много людей. Если судить по окнам, то пока примерно по паре квартир в каждой из этих секций заселено. Но это неудивительно. Здесь же днем вовсю идет строительство, очень шумно, и в квартире невозможно находиться. Поэтому мы не торопимся. Конечно, если кому-то негде жить или приходится снимать квартиру, это другое дело. Но мы живем недалеко, на Одоевского. Если на автобусе, то это две остановки отсюда. Смотрим из окна, и видим наш ЖК “Гармония”, - рассказывает Сергей.
Несмотря на то, что пара долгое время живет в данном районе, приоритета на местность в выборе не было.
- Мы как-то с женой проезжали мимо этого дома, тогда было построено только два первых подъезда. Жена сказала, что неплохо было бы переехать в этот ЖК. Я ответил: “Почему бы и нет?”. Так, мы и начали строиться с котлована. Тогда ценники, конечно, были намного ниже, особенно на этом этапе. Плюс если вносить полную сумму сразу, то также стоимость была ниже. С учетом того, что всю сумму полностью мы внесли в октябре 2023-го года, квадрат нам обошелся в 1050 долларов. Со всеми рассрочками и кредитами, он на начальной стадии оценивался в 1300 долларов. Но за год цены здесь сильно увеличились. И вот квартиры теперь продаются за 1700 долларов за квадрат. То есть изначально можно было купить жилье за 62-63 тысячи долларов, а сейчас оно будет стоить более ста тысяч. На этапе котлована я и друзьям советовал приобрести здесь жилье. Сейчас это, наверное, не так выгодно.
- Пока в большинстве видим только плюсы от покупки жилья здесь. Каждый день идут ремонты, поэтому сложно сказать об условиях проживания типа шумоизоляции или теплопроводности, но думаю, что с этими показателями здесь все будет нормально, не так, как в панельках. Дом все-таки монолитно-каркасный. Единственный минус, который могу отметить, это то, что возле второй секции со стороны фасада уже видел замазанные на стенах трещины. Понятно, что дом дает усадку, такое может быть, но все равно этим подъездам всего два-три года, а уже трещины. Однако надеемся только на лучшее, - подчеркивает Сергей.
“Мне хотелось тишины, а не шума проспекта и загазованности”
В случае Виталия именно местность, где расположен дом, сыграла решающую роль в приобретении квартиры.
- Для меня главный плюс в том, что ЖК находится далеко от магистрали, дорог. И здесь нет шума, район очень спокойный, а мне как раз и хотелось тишины, а не шума проспекта и загазованности. Также у нас спокойный двор, так как он огорожен от другого комплекса пятиэтажками. К тому же, рядом есть сквер, автобусная остановка. Близко метро - до Грушевки всего остановка на автобусе или около десяти минут пешком, также недалеко Пушкинская. Через дорогу расположена Налоговая инспекция по Московскому району и банкомат. То есть все нужное - рядом, условия для жизни хорошие. Единственный минус в том, что не так много магазинов рядом. Есть какие-то небольшие во дворах, но там особо нет выбора. Вот на первом этаже дома в пятой секции, которая еще строится, обещают открыть какой-то продуктовый. Предварительно говорили о “Санте”, так что мы ждем, - отметил мужчина.
Виталий также рассказал еще об одной особенности только строящейся секции, где уже практически все варианты распроданы. Там в четырехкомнатных квартирах будут балконы площадью 11 квадратов. При этом выход на него запланирован из каждой комнаты. По словам местного жителя, ценник за квартиру площадью 115 квадратов составляет около 140 тысяч долларов. Кроме того, некоторые квартиры идут с двумя санузлами.
- Мне нравится и то, что у нас подъезды со сквозными проходами. Можно при необходимости выйти как на улицу, так и во двор. Есть в подъездах и подъем для инвалидных колясок. Однако есть и неудобства. Например, всего лишь один лифт на подъезд, грузовой. Наверное, на девятиэтажки большее количество не рассчитано. Также плюс в том, что квартиры объединены тамбурами. На этаже получается в одном - четыре квартиры, во втором - две, и одна квартира остается без тамбура.
Виталий обращает внимание, что жилье здесь сдавалось без отделки.
- Большой плюс, что сразу были качественно сделаны штукатурка и стяжка с шумоизоляцией, из блоков возведены межкомнатные перегородки. Также по всей квартире была организована электрическая разводка, установлены счетчики. То есть это не полуфабрикаты, где нужно все организовывать с нуля. Конечно, если хочешь, можно сделать перепланировку, но в принципе, косметического ремонта хватит. Квартира готова к проживанию.
Что здесь продается?
В базе Realt сейчас предлагается всего пять вариантов в этом жилом комплексе. Цены здесь варьируются от 99 до 149 500 тысяч долларов.
Самый дешевый вариант -
Предложение с наиболее высокой ценой -
Еще один вариант в ЖК “Гармония” -
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В спокойном зеленом районе по улице Розы Люксембург на месте старых двухэтажных домов с 2020-го года возводится ЖК “Гармония”. Четыре секции дома уже введены в...
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