"Здесь нет шума и очень спокойно". Как живется в спрятанном в Грушевке ЖК "Гармония"

Несмотря на то, что пара долгое время живет в данном районе, приоритета на местность в выборе не было.

- Мы как-то с женой проезжали мимо этого дома, тогда было построено только два первых подъезда. Жена сказала, что неплохо было бы переехать в этот ЖК. Я ответил: “Почему бы и нет?”. Так, мы и начали строиться с котлована. Тогда ценники, конечно, были намного ниже, особенно на этом этапе. Плюс если вносить полную сумму сразу, то также стоимость была ниже. С учетом того, что всю сумму полностью мы внесли в октябре 2023-го года, квадрат нам обошелся в 1050 долларов. Со всеми рассрочками и кредитами, он на начальной стадии оценивался в 1300 долларов. Но за год цены здесь сильно увеличились. И вот квартиры теперь продаются за 1700 долларов за квадрат. То есть изначально можно было купить жилье за 62-63 тысячи долларов, а сейчас оно будет стоить более ста тысяч. На этапе котлована я и друзьям советовал приобрести здесь жилье. Сейчас это, наверное, не так выгодно.