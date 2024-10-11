«Самые заинтересованные выбирают дачу в декабре». Что происходит с загородкой в конце сезона

Кто же покупает бюджетные дачи и дома в деревне? В первую очередь это пенсионеры — для них важно, чтобы дом не нуждался в крупномасштабном ремонте, чтобы там были условия для жизни, печное отопление. Также важно, чтобы ходил транспорт — автобус, маршрутка или электричка. Если это электричка, допускается, чтобы пешком от станции нужно было пройти 1-2 километра. По стоимости это обычно варианты около 10 тысяч долларов. Еще одна категория — молодые семьи с детьми 35-45 лет. Они хотят, чтобы было комфортное проживание, в частности санузел в доме. А вот электрички и маршрутки для них чаще всего не столь важны, потому что чаще всего у них есть свой автомобиль и главное требование — это качество дома.

Иногда покупателям, которые не сталкивались с рынком загородной недвижимости, сложно сориентироваться в ценах, поэтому я проговорю, что если вы хотите подобрать бюджетный вариант до 15 тысяч долларов — стоит рассматривать дачу или домик в деревне, о коттедже речи не идет (а покупатели иногда спрашивают).